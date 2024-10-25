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美国

健康

12月16，2024

大学越野冠军使用橄榄油对抗感冒

在赢得冠军赛之前，杨百翰大学男女选手都将温热的橄榄油涂在身上。

健康

12月5，2024

特朗普卫生部长人选将种子油争议提交美国内阁

罗伯特·F·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 长期以来一直反对种子油。如果被任命为卫生和公众服务部部长，他将有能力监管该行业。

新闻简报

15年2024月-日

特朗普胜选后，西班牙食用橄榄行业陷入紧张

西班牙的黑橄榄生产商早已因特朗普第一任政府期间征收的关税而感到震惊，他们担心还将出现更多的关税。

商业版

15年2024月-日

美国消费者接受挤压瓶装橄榄油

尽管挤压瓶因其使用方便而越来越受欢迎，但仍有人质疑其对橄榄油品质的潜在影响以及包装对环境的负担。

商业版

7年2024月-日

见见假期结束后努力提高油类旅游销售额的零售商

橄榄油专卖店的共同老板艾丽西亚（Alicia）和维贾伊·什罗夫（Vijay Shroff）启动了一项项目，以加深橄榄油旅游经营者和游客之间的联系。

食物和烹饪

4年2024月-日

星巴克在北美放弃推出橄榄油咖啡系列 Oleato

该公司报告称，销售额连续第三个季度下滑，因此做出这一决定，并寻求精简菜单。

5 年 2024 月 - 日 生产者资料

将伯罗奔尼撒风味带入美国厨房

新闻简报

八月13，2024

橄榄中心将举办首届橄榄油可持续发展会议

国际橄榄可持续性会议将讨论从种植和加工到营销和认证的可持续性。

商业版

七月20，2024

贸易委员会延长对西班牙黑橄榄的关税

这一决定是在美国上诉法院裁定支持商务部征收关税两个月后做出的。

生产者资料

六月12，2024

韧性和热情如何推动加州精品生产商的发展

在不到四年的时间里，Chateau de Luz 的夫妇克服了极端气候、害虫和劳动力方面的挑战，酿造出了世界一流的特级初榨橄榄油。

商业版

六月12，2024

Deoleo 北美首席执行官表示，可持续性是橄榄油行业增长的关键

Thierry Moyroud 将 Deoleo 视为行业的守护者，将优质生产和可持续实践放在首位。

生产者资料

六月10，2024

克恩县生产商反思加州橄榄油产业

Stefanie Wickensheimer 介绍了 Rio Bravo 牧场如何在圣华金河谷南部生产高品质的特级初榨橄榄油。

商业版

六月10，2024

美国有机橄榄油销售显着增长

过去两年，美国有机橄榄油的销量增长了百分之十，而传统特级初榨橄榄油的销量则下滑。

新闻简报

六月5，2024

庞贝副总裁称巴尔的摩大桥灾难使公司损失数百万美元

虽然该公司能够通过该港口接收最近一批欧洲橄榄油，但从长远来看，灾难后采取的措施是不可持续的。

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生产者资料

月2，2024

科托押注橄榄是变化中的萨克拉门托山谷的未来作物

随着加州应对气候变化、劳动力成本上升和工人短缺的影响，Corto Olive 总裁 Cliff Little 认为种植更多橄榄是一个解决方案。

生产者资料

月2，2024

亚利桑那州皇后溪橄榄厂的农业旅游蓬勃发展

旅游业是皇后溪橄榄厂业务成功和亚利桑那州特级初榨橄榄油推广的关键。

生产

12月19，2023

橄榄中心致力于教育下一代农业。优点

Olea Learn 计划向本科生传授经营橄榄种植和橄榄油生产业务所需的农艺和商业技能。

生产者资料

12月18，2023

反思 45 年来在美国倡导意大利橄榄油

在与意大利橄榄油生产商偶遇近半个世纪后，约翰·J·普罗法奇 (John J. Profaci) 回顾了他在美国市场的角色。

N. America

12月14，2023

加州大学的橄榄收获让校园团结在一起

学生和教职员工采摘了洛杉矶校园有 130 年历史的宣教树，开始了官员们希望成为新传统的活动。

商业版

12月14，2023

加州收紧水资源法规可能会刺激橄榄种植

虽然灌溉橄榄园仍然需要大量的水，但日益严格的禁令，尤其是在圣华金河谷，可能会为旱地橄榄园开辟一个新的利基市场。

生产者资料

12月11，2023

小规模农民庆祝加州中部的巨大成功

理查德·梅斯勒 (Richard Meisler) 和米尔娜·梅斯勒 (Myrna Meisler) 将一项充满激情的项目变成了加州获奖最多的特级初榨橄榄油之一。

商业版

12月5，2023

加州以橄榄油为中心的课程旨在帮助贫困县

尽管存在农业问题，但与该州其他地区相比，克恩县的粮食不安全、肥胖和糖尿病水平较高。

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