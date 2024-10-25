12月16，2024
在赢得冠军赛之前，杨百翰大学男女选手都将温热的橄榄油涂在身上。
12月5，2024
罗伯特·F·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 长期以来一直反对种子油。如果被任命为卫生和公众服务部部长，他将有能力监管该行业。
15年2024月-日
尽管挤压瓶因其使用方便而越来越受欢迎，但仍有人质疑其对橄榄油品质的潜在影响以及包装对环境的负担。
7年2024月-日
橄榄油专卖店的共同老板艾丽西亚（Alicia）和维贾伊·什罗夫（Vijay Shroff）启动了一项项目，以加深橄榄油旅游经营者和游客之间的联系。
4年2024月-日
该公司报告称，销售额连续第三个季度下滑，因此做出这一决定，并寻求精简菜单。
八月13，2024
国际橄榄可持续性会议将讨论从种植和加工到营销和认证的可持续性。
七月20，2024
这一决定是在美国上诉法院裁定支持商务部征收关税两个月后做出的。
六月12，2024
在不到四年的时间里，Chateau de Luz 的夫妇克服了极端气候、害虫和劳动力方面的挑战，酿造出了世界一流的特级初榨橄榄油。
六月12，2024
Deoleo 北美首席执行官表示，可持续性是橄榄油行业增长的关键
Thierry Moyroud 将 Deoleo 视为行业的守护者，将优质生产和可持续实践放在首位。
六月10，2024
Stefanie Wickensheimer 介绍了 Rio Bravo 牧场如何在圣华金河谷南部生产高品质的特级初榨橄榄油。
六月10，2024
过去两年，美国有机橄榄油的销量增长了百分之十，而传统特级初榨橄榄油的销量则下滑。
六月5，2024
虽然该公司能够通过该港口接收最近一批欧洲橄榄油，但从长远来看，灾难后采取的措施是不可持续的。
月2，2024
随着加州应对气候变化、劳动力成本上升和工人短缺的影响，Corto Olive 总裁 Cliff Little 认为种植更多橄榄是一个解决方案。
月2，2024
旅游业是皇后溪橄榄厂业务成功和亚利桑那州特级初榨橄榄油推广的关键。
12月19，2023
Olea Learn 计划向本科生传授经营橄榄种植和橄榄油生产业务所需的农艺和商业技能。
12月18，2023
在与意大利橄榄油生产商偶遇近半个世纪后，约翰·J·普罗法奇 (John J. Profaci) 回顾了他在美国市场的角色。
12月14，2023
学生和教职员工采摘了洛杉矶校园有 130 年历史的宣教树，开始了官员们希望成为新传统的活动。
12月14，2023
虽然灌溉橄榄园仍然需要大量的水，但日益严格的禁令，尤其是在圣华金河谷，可能会为旱地橄榄园开辟一个新的利基市场。
12月11，2023
理查德·梅斯勒 (Richard Meisler) 和米尔娜·梅斯勒 (Myrna Meisler) 将一项充满激情的项目变成了加州获奖最多的特级初榨橄榄油之一。
12月5，2023
尽管存在农业问题，但与该州其他地区相比，克恩县的粮食不安全、肥胖和糖尿病水平较高。