年度化学家会议显示出人们对橄榄油的兴趣与日俱增



美国石油化学家协会（American Oil Chemists'Society）首席执行官Patrick J. Donnelly在28年2013月-日于蒙特利尔举行的年度会议上向该小组致辞。

MTT综合医学训练疗法国际教学中心th 美国石油化学家协会（AOCS）年度会议和博览会于28年1月2013日至1500月500日在加拿大蒙特利尔的国会大厦举行，有-人参加。 年度会议的范围很广-关于油脂的所有领域都有-多个演讲，反映了AOCS的广泛活动-但是橄榄油在这个科学界引起了越来越多的关注。

AOCS的历史可以追溯到1909年，当时它是棉籽行业，并且一直以油的分析方法的开发和评估为核心。 它已从美国本土发展成为一个国际组织，其成员和分支机构遍布全球。 AOCS的基本服务之一是其实验室能力验证计划，该计划会将定期的油样发送到世界各地的参与实验室进行分析。 然后，AOCS评估结果，并将其与样品的已知值进行比较，并向实验室提供反馈。 只有当实验室在这些测试中始终保持准确和精确的性能时，才能获得AOCS认证。

在2012年，AOCS推出了其橄榄油感官面板能力测试系列，以响应世界范围内对训练有素和熟练的感官面板以评估橄榄油质量的需求。 的 国际橄榄理事会（IOC） 感官小组识别计划仅适用于少数小组，即隶属于政府机构的小组。 由于有许多不符合IOC认可条件的私人实验室，研究所和公司所使用的面板，因此AOCS介入了其橄榄油感官面板能力测试计划，该计划向所有符合要求的橄榄油口味面板开放。

在一次橄榄油会议上，主题是感官能力测试计划的更新。 来自美国和其他地区的参与小组的代表对迄今为止评估的两轮样本的结果进行了匿名总结，并有机会提供反馈。 2013年的系列将包括样本数量的两倍-每四轮四个样本。

最大的橄榄油盛会是5th 由AOCS首席科学官兼技术总监Richard Cantrill主持的AOCS橄榄油专家小组会议。 有关于进展的最新信息 橄榄油标准 世界各地。 倡导组建橄榄油专家小组的澳大利亚橄榄协会的保罗·米勒（Paul Miller）报告说， 2011年采用的澳大利亚标准 最终，在澳大利亚，零售商，国内和进口品牌都将它们用作营销质量的要点。 南非在采用类似于澳大利亚的标准方面也正在取得进展。

Miller赞扬了北欧的开创性工作，在那里零售商使用质量参数监控橄榄油的质量。 他还概述了意大利在采用政府标准以生产优质特级初榨橄榄油的努力。 土耳其和以色列也在不断努力以开发新标准。 顺便提一句，米勒提到了中国作为出口市场所面临的挑战，在该市场中，有时需要对诸如黄曲霉毒素之类的意外物质进行测试的结果。

我们推荐使用 USDA质量监控计划 （QMP）在2012年-月扩大到包括橄榄油。在专家小组会议上，QMP更新显示该计划仍然只有一家参与公司， 庞贝橄榄油。 一家国内橄榄油生产商的代表对此表示了评论，说他的公司已对该程序进行了调查，但由于测试协议带来的负担，因此认为该方案不可行。

来自的更新 丹·弗林 加州大学戴维斯分校橄榄中心的工作人员向小组介绍了过去一年的工作。 一项调查 餐饮橄榄油 紧跟2012年-月发布的UCD关于超市橄榄油的两份报告的后续行动。十五项结果 特级初榨 以及从一家主要食品服务供应商处采购的八种橄榄油级样品，发现每个类别中有一种低芥酸菜籽掺假样品，并且总体质量和感官测试发现60％的样品不合格。 也有人提到对 加州橄榄油 了解油的天然化学（脂肪酸分布等），并进行正在进行的研究以将化学标记与酸败感官相关联。

在关于测试方法的讨论中，现代橄榄的Claudia Guillaume谈到了她多年来与 焦脱镁叶绿素（PPP）和二酰基甘油（DAG）测试。 自2010年以来，她一直保留橄榄油样品，并定期对其进行测试，以绘制出随着年龄增长达到和超过其最佳有效期（BBD）的化学成分。 她报告说，她的发现非常一致：PPP每年以6％至8％的速度增长，而DAG则以20％至25％的速度下降。 她说，这些指标与游离脂肪酸（FFA）和紫外线（UV）结果之间的关系提供了许多有关油史的信息-油的生产质量以及此后的处理方式。 纪尧姆还描述了她用于确定技术上合理的BBD的方法，并结合了DAG，PPP，UV，FFA和Rancimat测试。

橄榄油在供应链中面临的挑战是一个大话题。 Flexitank内衬的新标准正在开发中，重点放在袋子的物理完整性上。 油脂，种子和脂肪协会联合会（FOSFA）的代表约翰·汉考克（John Hancock）指出了该小组在此主题上的投入，这是一个处理世界油脂贸易的国际机构。 小组成员建议透氧性，浸出和吸收性都是橄榄油容器的重要问题。 还提到了回收的需要，以防止衬板的重复使用。

在专家委员会会议和随后的研究参与者会议上，有一个由AOCS领导的关于老化对橄榄油影响的研究的最新信息。 该研究正在研究化学和 橄榄油的感官特性 随着时间的流逝，同时使用标准测试和方法，以及 “最新和最伟大的”。 对话的主要主题是对来年的项目进行改进和扩展，尤其要注意可选项目的想法。 “样品的压力测试”以获取更多信息。 将列举一个协议以加速样品的老化，以便实验室和专家组可能希望进一步测试以测量油中加速降解的影响。

除了橄榄油专家小组和研究参与者会议的重点外，橄榄油是会议上许多海报的主题。 有关PPP，橄榄油储存温度，地理特征和 橄榄油对健康的影响 在海报发布会上介绍了有关糖尿病妇女的信息。 在“酸度和抗氧化剂评估”会议上，还有一部分内容是使用挥发性标记物解释初榨橄榄油的感官品质。 来自西班牙塞维利亚的DLGarcíaGonzález介绍了他对闻到各种挥发性化合物的人的大脑活动的研究。 关于挥发物分析用于检测缺陷的可靠性得出结论的复杂性显而易见，这是由于我们对气味的感官知觉之间存在复杂的关系（例如竞争效应），这使得很难从挥发物的机械分析中得知最终的感觉将是。 “不稳定的互动还需要进一步的工作。”冈萨雷斯说， “我们离更换感官面板还很远。”

AOCS首席执行官Pat Donnelly分享了他对橄榄油的看法。 “由于橄榄油不是我的背景，因此我从消费者的角度出发。 我正在了解生产和供应链问题以及质量标准背后的原因。”他说。 “消费大众对此一无所知。”

当被问及AOCS在 橄榄油行业，唐纳利说， “正如我们所涉及的所有行业一样，我们可以促进科学技术和标准的发展。 然后，我们希望消费者和政府实体可以利用这些信息做出明智的决定。”正如Donnelly所说， “我们关乎科学。”