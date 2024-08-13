橄榄中心将举办首届橄榄油可持续发展会议

预计有 250 名科学家和橄榄油专业人士将于 5 月 - 日参加在加利福尼亚州戴维斯罗伯特蒙达维葡萄酒和食品科学研究所举行的首届国际橄榄可持续性会议th 到7th.

加州大学戴维斯分校 橄榄中心 主办此次会议，将包括与橄榄种植、加工和营销相关的广泛主题的研究报告、小组讨论、问答环节和案例研究。

“在农业方面，我们将讨论水资源利用、气候变化和碳封存等话题，”橄榄中心的哈维尔·费尔南德斯·萨尔瓦多说。 执行董事. “我们还将讨论肥料优化、减少农药、栖息地保护、树篱管理、土壤健康和再生农业。”

“我们还想研究研磨方面发生的情况——特别是[果渣]如何干燥并用作堆肥或进一步加工以提取有益化合物，”他补充道。

会议将以在美国烹饪学院纳帕校区举行的品尝会和烹饪示范结束。 “如果我们不把食品方面纳入其中，那么这将不是一个好的会议，”费尔南德斯萨尔瓦多说。

组织者希望这次会议成为一个论坛，展示 最新可持续发展研究 并向农民和磨坊主展示提高可持续性的实用方法。他们还希望利用这次活动吸引媒体和消费者对橄榄油的关注 可持续发展资质.

为此，第三天上午将专门进行案例研究，包括可持续性如何为市场上的产品增加价值。

“我们有很多人来学习如何更好地营销他们的产品，因为有时他们不知道如何传达种植者的信息，”费尔南德斯·萨尔瓦多说。 “他们如何向消费者清楚地传达种植者可持续发展实践的信息？”

案例研究还将涵盖在传统和密集种植的橄榄园中实施可持续实践的具体方法，以及 保护百岁老人 和千年橄榄树。

““演讲者一半是科学家，一半是农民、生产者和从事贸易的人员，所以内容包罗万象，”费尔南德斯·萨尔瓦多说。 “我们不想让它成为一场只关注农业、灌溉或碾磨的会议。它必须涵盖可持续发展的各个方面，触及可持续发展的各个方面。”

费尔南德斯·萨尔瓦多表示，尽管加州的农民、磨坊主和研究人员将占据重要地位，但橄榄中心已与葡萄牙埃武拉大学、西班牙哈恩大学和国际橄榄理事会合作，邀请来自世界各地的橄榄油专家分享他们的观点。

他还补充说，除了演讲者以外，与会者还将来自世界各地，包括欧洲、中东、大洋洲、北美洲和南美洲历史悠久的橄榄种植国家，以及阿富汗和巴基斯坦等橄榄生产新前沿国家。

费尔南德斯-萨尔瓦多相信，这将是众多可持续发展会议中的第一个。 “我们希望其他大学也能接受挑战，并在未来继续举办国际可持续发展会议。”他说。 “目前其他大学也对未来继续开展这项合作感兴趣。”

注册 国际橄榄可持续发展大会将于 18 月 - 日闭幕th.