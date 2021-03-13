地球表面气温继续稳步上升，欧盟哥白尼天文台的数据显示，2024 年 即将成为 有记录以来最热的一年。

此外，2024 年可能是全球气温首次比工业革命前估计的平均地表温度高出 1.5 ºC 的一年。

具体而言，研究人员发现，2024 年前十个月的全球平均气温异常比 0.71 年至 1991 年的平均气温高 2020 ºC，比 0.16 年高 2023 ºC。

1991 年至 2020 年的平均值是最新 “世界气象组织（WMO）定义的“气候正常”时期。WMO 使用这 30 年的时间段来为温度和其他变量建立参考值。

2024 年 1.65 月，地表温度较工业化前水平上升了 1.5 ºC，在过去 15 个月中有 16 个月超过了 - ºC 的阈值。

“现在几乎可以肯定，2024 年将成为有记录以来最温暖的一年，”研究人员在最新的哥白尼公报中写道。

“他们补充道：“为了避免 2024 年创下新纪录，今年剩余时间的平均气温异常需要降至接近零。”

研究人员目前预测，2024 年全球地表气温平均将比工业化前水平高出 1.55 ºC。

欧洲经历了 高于平均气温 全年。

2024 年 10.83 月，欧洲平均陆地温度为 1.23 ºC，比 1991 年至 2020 年的平均温度高 2022 ºC。然而，1.92 年 - 月仍然是有记录以来最热的 - 月，温度比基线高 - ºC。

比工业化前水平升高 1.5 ºC 被认为是 临界阈值2015年，数十个国家签署了《巴黎气候协定》，承诺将气温升幅控制在2摄氏度以下，并提出了更为宏伟的目标，即将气温升幅控制在1.5摄氏度以下。

联合国下属跨学科科学机构政府间气候变化专门委员会（IPCC）已将这些温度阈值确定为地球生态系统发生重大变化的临界点。

根据哥白尼理论，海洋温度也在上升。除了南太平洋的特定区域以及北太平洋和北大西洋的小区域外，2024 年的海水温度仍远高于 1991 年至 2020 年记录的水平。

2024 年夏季，地中海海面温度达到创纪录的 28.56 ºC。

海水高温与地中海地区的陆地温度、降水量和天气模式相互关联，地中海地区的橄榄油产量占全球产量的 95% 以上。

哥白尼气候变化服务中心副主任萨曼莎·伯吉斯表示，最新数据 “这标志着全球气温记录的一个新里程碑，并应成为提高即将举行的气候变化大会 COP29 目标的催化剂。”

联合国气候变化大会 COP29 目前正在阿塞拜疆巴库举行。巴库是橄榄油生产国，也是《巴黎协定》的签署国之一。会议将持续到 22 月 - 日nd.