从哈恩到湖南，农民、磨坊主和瓶装商都热切地等待着他们的 特级初榨橄榄油 已在 2025 年 NYIOOC World Olive Oil Competition.

全球规模最大、最负盛名的橄榄油品质大赛结果已经开始公布。来自阿尔巴尼亚、克罗地亚、意大利和美国的 22 种橄榄油在第一天获奖。

提交截止日期延长至 15 月 - 日th，来自北半球 25 个国家的生产商已经将他们的特级初榨橄榄油送去进行分析 NYIOOC 球队。

全球食品行业专业人士、媒体和消费者密切关注 NYIOOC 成果。许多生产商希望以业内最令人垂涎​​的奖项之一来结束这一硕果累累但充满挑战的收成。

在西班牙尤其如此， 产量增加 由于极端高温和干旱导致连续几年收成创历史新低，60/2024 作物年度的产量预计将下降 25% 以上。

葡萄牙、希腊、突尼斯和土耳其的农民和磨坊主希望利用显著改善的收成。与此同时，意大利、摩洛哥和美国的生产商则希望 NYIOOC 为原本令人失望的收成年度带来一丝迟来的亮点。

虽然生产商对当前收成的评分为 67 分（满分 100 分）， 2024 Olive Oil Times 收获调查，较 51 年的 2023 分评级有显著提高，他们强调了为实现获奖品质需要克服的各种挑战。

这些挑战包括高温、过多的降雨、劳动力短缺以及收获期间的恶劣天气。

例如， 葡萄牙的生产商 在收获季节大量降雨之后，橄榄油的质量面临挑战，因此人们可能特别渴望继续推出世界上最好的橄榄油。

葡萄牙中部持续近两周的降雨导致炭疽病爆发，一些果实从树上掉落。

与此同时，在希腊，天气异常炎热， 推迟收获 并威胁到产品质量。

“我们的橄榄树是灌溉的，但我们仍然必须加倍努力才能获得今年橄榄油所需的品质，” 斯考塔里橄榄油，已赢得四次 NYIOOC 自 2021 年起获奖。

尽管 产量下降 在意大利，30/224,000作物年度的产量下降 2024% 至 25 吨，但生产商报告称质量仍然很高。

“橄榄很漂亮，我们对橄榄油的品质很满意，”两届 NYIOOC 优胜者 埃尔米尼奥·科迪奥利. “这是一项艰苦的工作，尤其是降雨频繁中断收割。”

除了确认他们已经取得了卓越的品质之外，生产商还强调了在世界大赛中获胜的其他好处。

第一次 NYIOOC World Olive Oil Competition 获奖者表示，他们获得了更多进入全球市场的机会、获得了更多地区推广机会，并且有动力不断进步.

Bianti Danaj 的创始人 多尼卡橄榄油庆祝公司成立 10 周年 NYIOOC 2024 年奖。今年，该公司凭借其 Kalinjot monovrietal 获得了金奖。

在 2024 年的一次采访中，Danaj 告诉 Olive Oil Times 他希望成为阿尔巴尼亚其他生产商的榜样，证明对质量的投资可以带来长期回报。 NYIOOC 是这方面的一个重要的质量标志。

“我们试图成为大家的榜样，告诉人们生产成本高一点是可以的，但要向消费者销售更有价值的产品，这对消费者的健康和环境更有利，”他说。

圣米格尔橄榄农场 来自加利福尼亚州中部的这家公司是今年的获奖者之一，在最早的评选中已经斩获三项金奖。

“获胜的影响 NYIOOC] 巩固了我们产品的质量，”共同所有人 Richard Meisler 告诉 Olive Oil Times 在 2019 年获得六项大奖后 NYIOOC. “营销将非常直接：健康的特级初榨橄榄油。我们的 Tuscan Gold [品牌] 被世界上最好的评委认证为特级初榨橄榄油。”