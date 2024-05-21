从哈恩到湖南，农民、磨坊主和瓶装商都热切地等待着他们的 特级初榨橄榄油 已在 2025 年 NYIOOC World Olive Oil Competition.
全球规模最大、最负盛名的橄榄油品质大赛结果已经开始公布。来自阿尔巴尼亚、克罗地亚、意大利和美国的 22 种橄榄油在第一天获奖。
提交截止日期延长至 15 月 - 日th，来自北半球 25 个国家的生产商已经将他们的特级初榨橄榄油送去进行分析 NYIOOC 球队。另见：2025 NYIOOC 最新动态
全球食品行业专业人士、媒体和消费者密切关注 NYIOOC 成果。许多生产商希望以业内最令人垂涎的奖项之一来结束这一硕果累累但充满挑战的收成。
在西班牙尤其如此， 产量增加 由于极端高温和干旱导致连续几年收成创历史新低，60/2024 作物年度的产量预计将下降 25% 以上。
葡萄牙、希腊、突尼斯和土耳其的农民和磨坊主希望利用显著改善的收成。与此同时，意大利、摩洛哥和美国的生产商则希望 NYIOOC 为原本令人失望的收成年度带来一丝迟来的亮点。
虽然生产商对当前收成的评分为 67 分（满分 100 分）， 2024 Olive Oil Times 收获调查，较 51 年的 2023 分评级有显著提高，他们强调了为实现获奖品质需要克服的各种挑战。
这些挑战包括高温、过多的降雨、劳动力短缺以及收获期间的恶劣天气。
例如， 葡萄牙的生产商 在收获季节大量降雨之后，橄榄油的质量面临挑战，因此人们可能特别渴望继续推出世界上最好的橄榄油。
葡萄牙中部持续近两周的降雨导致炭疽病爆发，一些果实从树上掉落。
与此同时，在希腊，天气异常炎热， 推迟收获 并威胁到产品质量。
“我们的橄榄树是灌溉的，但我们仍然必须加倍努力才能获得今年橄榄油所需的品质，” 斯考塔里橄榄油，已赢得四次 NYIOOC 自 2021 年起获奖。
尽管 产量下降 在意大利，30/224,000作物年度的产量下降 2024% 至 25 吨，但生产商报告称质量仍然很高。
“橄榄很漂亮，我们对橄榄油的品质很满意，”两届 NYIOOC 优胜者 埃尔米尼奥·科迪奥利. “这是一项艰苦的工作，尤其是降雨频繁中断收割。”
除了确认他们已经取得了卓越的品质之外，生产商还强调了在世界大赛中获胜的其他好处。
第一次 NYIOOC World Olive Oil Competition 获奖者表示，他们获得了更多进入全球市场的机会、获得了更多地区推广机会，并且有动力不断进步.
Bianti Danaj 的创始人 多尼卡橄榄油庆祝公司成立 10 周年 NYIOOC 2024 年奖。今年，该公司凭借其 Kalinjot monovrietal 获得了金奖。
在 2024 年的一次采访中，Danaj 告诉 Olive Oil Times 他希望成为阿尔巴尼亚其他生产商的榜样，证明对质量的投资可以带来长期回报。 NYIOOC 是这方面的一个重要的质量标志。
“我们试图成为大家的榜样，告诉人们生产成本高一点是可以的，但要向消费者销售更有价值的产品，这对消费者的健康和环境更有利，”他说。
圣米格尔橄榄农场 来自加利福尼亚州中部的这家公司是今年的获奖者之一，在最早的评选中已经斩获三项金奖。
“获胜的影响 NYIOOC] 巩固了我们产品的质量，”共同所有人 Richard Meisler 告诉 Olive Oil Times 在 2019 年获得六项大奖后 NYIOOC. “营销将非常直接：健康的特级初榨橄榄油。我们的 Tuscan Gold [品牌] 被世界上最好的评委认证为特级初榨橄榄油。”