第四届“ Monna Oliva”庆祝最佳意大利食用橄榄

第四届全国最佳食用橄榄竞赛 蒙娜·奥利瓦（Monna Oliva） 24月90日，在Agro Pontino（Lazio）市中心的Latina举行的活动结束了，大约-名参与者中的最好参与者因其在橄榄加工方面的技能而受到认可。

根据品酒小组的评估，尽管季节不佳，来自利古里亚，马尔凯，拉齐奥，阿布鲁佐，莫利塞，坎帕尼亚，巴西利卡塔，普利亚，卡拉布里亚，西西里和撒丁岛的几家生产商仍达到了卓越的质量水平。伊万诺·卡普里奥利（Ivano Caprioli）。

沿原产地名称的路线，蒙娜·奥利瓦（Monna Oliva）的先前版本在西西里岛的卡斯特维特拉诺（Castelvetrano）举行， 切里尼奥拉 （普利亚）和 阿斯科利皮切诺 （马尔什）。

一些4的获奖者th 蒙娜·奥利瓦（Monna Oliva）

选择巡回活动的最新地点是为了纪念Oliva di Gaeta获得的最近对受保护原产地名称（PDO）的认可，该名称现在仅保留给该产区Itrana的食用橄榄，也称为Gaetana。黑色类型，符合 生产规格.

“最终，意大利食用橄榄包括了一颗新的欧洲巨星。” 地中海品酒师联盟 （UMAO），构思比赛的Paola Fioravanti。 “自-月以来，Oliva di Gaeta加入了PDO Nocellara del Belice，Bella della Daunia和Ascolana del Piceno。

Fioravanti解释说，这种橄榄来自Itrana品种，当果实在Oliva di Gaeta DOP版本中完全成熟时以及在仍呈绿色时，都可以自然加糖。 在这种情况下，整个水果可以自然加工或加盐打碎，然后调味。

“那些关心意大利品种生物多样性的人应该推广食用橄榄和原产地名称，为我们的生产者提供宝贵的支持。” Fioravanti认为。 “食用橄榄行业仍然是一个市场利基市场，但近年来它发展并带来了新的机遇，部分原因是人们生活方式和饮食习惯的改变。”她指出，并指出，根据国际橄榄理事会，在过去173年中，餐桌的消费量增长了25％。

在颁奖典礼之前的第三届全国食用橄榄生产论坛上介绍了其他经济和技术数据。 在记者玛丽亚·安东尼奥莱塔·帕卢姆博（Maria Antonietta Palumbo）主持下，拉美市市长达米亚诺·科莱塔（Damiano Coletta）发表了讲话，拉美工业发展财团主席拉美，拉美省省长卡洛·斯卡奇利（Eleoora Della Penna）拉美裔品酒师的品酒协会主席Lino Centauri，Cittàdell'Olio国家议员，Benedetto Miscioscia以及拉齐奥地区农业部长Carlo Carlos Hausmann。

代表生产者，来自农村政策专家，食用橄榄专家Antonio Stea，Alberto Bono和Geolive Belice LLC的Franco Lombardo做出了贡献。

Monna Oliva旨在通过促进意大利制造商的工作来支持食用橄榄领域，无论他们使用传统系统还是受控和机械化方法。 其中，卡拉布里亚农民 弗朗切斯科·加布里埃 因其天然的贝拉·迪塞里尼奥拉（Bella di Cerignola）而获得荣誉奖。

“加布里埃尔说：“我对获得这一领域的研究感到鼓舞，对此感到高兴。”加布里埃勒说。他解释说，贝拉迪塞里尼奥拉通常是碱液固化且完全变甜，但他采用自然方法对其进行加工，以调节苦味和松脆性。

“这样一来，消费者就可以更好地感知橄榄的来源，因为自然加工可以增强品种的典型口味。” “我认为，通过有机的管理，良好的水和良好的盐分，您可以获得优质的产品。在水上。

获奖者名单可以在 Monna Oliva网站.

