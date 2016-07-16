在动荡之中，爱迪尔尼（Edirne）准备参加第655枚柯克皮纳尔（Kirkpinar）

尽管土耳其在发动政变，爆发暴力事件，造成161人死亡和1,440人受伤，但仍在进行角力，但没有宣布推迟655th Kırkpınar橄榄油摔跤比赛。

传统比赛仍有望在18月24日至20日在埃迪尔内举行。 在-th，将有著名的土耳其歌手Sertab Erener和HüsnüŞenlendirici举办的音乐会。 除音乐外，还将举行传统的烹饪比赛，民间舞蹈和摔跤比赛的射箭节。

埃迪尔内市政府将奖励216,000土耳其里拉，合71,524美元，自政变以来土耳其一直在上涨。

即使没有宣布取消或推迟比赛的消息，但鉴于该国目前的状况，人们不禁会怀疑比赛是否会进行而不会带来任何麻烦。

举办活动的埃迪尔内市人民昨晚在街头抗议，表达对正在进行的活动的反应。

全国每年举行50多次橄榄油摔跤比赛，标志着该产品的独特用途。 在众多土耳其摔跤比赛中， Kirkpinar 是围绕着它的许多神话中最著名的。

去年，来自安塔利亚的Orhan Okulu 是最后一个站着的人，把梦the以求的金腰带和头衔带回家 巴斯佩利文 （摔跤手）。

爱迪尔内的石油角斗始于奥托马尼时代。 根据一个传说，当Orhan Ghazi计划入侵Rumelia时，军队在今天位于希腊边界内的Samona附近停了下来。 四十名男子开始摔跤，就像他们通常在缓解中所做的那样。 经过多个小时后，两名男子保持站立，继续进行对决。 他们两个都无法击败另一个。

另外一次，同一对夫妇再次开始摔跤，这次是在埃迪尔内附近的草地上。 他们整天都在搏斗，并在整个晚上都被蜡烛和灯笼照亮。 他们从字面上战斗至死。 他们的朋友最终把他们埋在无花果树下。

几年后，当他们访问同一个地方时，他们看到了一个春天，他们的朋友在这里死了，大量涌动。 从那天起，该地区被称为 Kirkpinar， 意思是 “四十个弹簧”。 在随后的几年中，摔跤比赛变成了苏丹宣布的官方传统。

今年，预计将有2,000多名摔跤选手参加比赛，他们为比赛准备了约2,000公斤的橄榄油，这使他们的皮肤变得更滑，很难被超越。

他们首先将右手浸入盛满油和水的容器中，然后在左肩，胸部，手臂和 基斯佩特，是节日的传统服装。 然后他们将用左手做同样的事情。 摔跤开始后，他们将有空从服务员那里采摘更多的油，服务员将带着投手在田间走来走去。



18年2016月-日更新：组织者今天宣布，围绕摔跤比赛的音乐节将被取消。 比赛将按计划进行。