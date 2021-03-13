考古展览探索地中海橄榄油的历史

An 展览 在巴黎法国学院，一所拥有五个世纪历史的公立高等教育、研究和辩论机构，展示了来自几家法国博物馆的考古发现和文物，包括卢浮宫的希腊、伊特鲁里亚和罗马古物部，从古风时期到公元四世纪。

“葡萄酒、油和香水：环游古代地中海的考古之旅”为探索罗马高卢、意大利、希腊和埃及的橄榄油和其他食品的生产和贸易提供了独特的机会。

由教授领导的专家团队策划 让-皮埃尔·布伦— 法国国家科学研究委员会 (CNRS) 的田野考古学家和高级科学家，曾领导位于那不勒斯的让-贝拉德中心，该中心是法国对古代意大利南部进行历史和考古探索的基地 — 这次活动也是对布伦毕生致力于考古学事业的致敬。

在其古代地中海技术与经济教授席位的就职演讲中，他阐述了在罗马帝国时期，为了高效组织和合理化对军队和大城市中心的供给，西西里和埃及专门生产谷物，高卢则生产葡萄酒，而西班牙[罗马的西班牙行省，相当于现代的安达卢西亚]和非洲[主要是的黎波里塔尼亚，现代利比亚的北非沿海地区]则专门生产橄榄油。

布伦认为，按照罗马政治权力的要求，农产品生产的集中化塑造了被征服领土的经济，并促进了乡村结构的发展。

例如，在西班牙科尔多瓦和塞维利亚之间的巴埃蒂斯山谷的古代橄榄农场遗迹中可以看到这一点——巴埃蒂斯橄榄油产量在公元一世纪至三世纪达到顶峰——以及突尼斯萨赫勒地区。这些地区没有 先验 适合种植橄榄。

如今，橄榄油主要用于食用，展览还回顾了橄榄油在古代的其他用途。

它通常用于药用和仪式，作为面霜的成分以及希腊和罗马体育设施和温泉浴场的个人卫生治疗和按摩中的药膏。

此外，在古代，橄榄油还被用来点燃各种类型的油灯，有些油灯带有多个喷嘴。在生产最为发达的地区，油灯用于室内照明。

In 香水制作 和其他具有治疗功效的芳香油，珍贵的 烟油 用绿橄榄制成的油经常被用作载体油，特别是在罗马高卢、意大利和希腊，作为芳香配方中的天然介质。

其中一种古老的配方在巴黎的展览会上展出，参观者还可以闻到它的香味。

这件古董由 Jean-Bérard 中心经过多年研究后重新打造。 杜鹃花 玫瑰花具有淡淡的玫瑰香味，在古希腊和古罗马时期非常流行，荷马史诗中也曾提到过 “伊利亚特”.

展品还包括希腊岛香水厂的模型布局 提洛，查理马科斯（公元前三世纪）认为 “最神圣的岛屿。”

考古发掘、对定居点、工作地点和形式、食物和卫生条件的研究获得了丰富而复杂的证据，也让布伦开始思考古代的发展问题——这是人们福祉和教育的成果。

这些发现可以与书面资料进行比较，以帮助更好地理解过去的社会经济和技术体系。

然而，布伦曾写到，当有关普通民众的可用数据有限时，从各个方面探讨历史是十分困难的。

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他强调，历史学家只能获得部分事实报道、文学评论和碑文，主要是上层阶级的资料，因为 “几乎所有古代的书面资料在中世纪都消失了。”

这些想法对于今天来说具有现实意义 两个原因。首先，存在因实物档案被毁而失去考古遗产的风险，这些档案被埋在土壤中并在工程和重建过程中丢失。

其次，对那些没有实力、没有文化提供文字证据的普通百姓留下的生产工具、商业车辆等遗迹的考古研究重视不够。

学术界对金石学（研究古代文物铭文的学科）、雕塑、绘画、建筑和城市规划的过度关注造成了对当权者的历史偏见。

因此，最近在法国学院举办的展览可以说是对布伦认真、专注的努力的认可，他努力重建被遗忘的城乡大众的生产历史——包括地中海橄榄油生产和贸易的历史——同时也邀请我们去思考，即使是希腊罗马文明，尽管取得了许多成功，也已经开始衰落。