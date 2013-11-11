委员会听取了为什么橄榄油质量密封正在兴起的原因

国际奥委会在一次会议上说，出席最近一次国际橄榄油理事会会议的该行业成员呼吁为达到橄榄油的单一国际标准而作出新的努力。 摘要 的事件。

它关于橄榄油和食用橄榄咨询委员会25月-日在马德里举行的会议的声明说，这样的标准 “将作为一个共同的基础，然后将允许公司，国家协会或国际协会的私人计划根据更严格的要求（包括附加参数或对从单一标准中获取的特定参数的更严格限制）来区分其特级初榨橄榄油。”

不要求制定涵盖优质特级初榨橄榄油的新IOC标准

在讨论越来越多的橄榄油合格和高质量密封的讨论中，委员会邀请了来自非IOC成员国的各种协会参加会议。

国际奥委会在声明中说，从他们的演讲和随后的辩论中得出的关键点 “与会者是否欢迎旨在以比国际奥委会更严格的参数为基础来区分特级初榨橄榄油的优质密封计划 适用于橄榄油和橄榄果渣油的贸易标准.

“但与此同时，他们认为这种优质的特级初榨橄榄油不应被新的IOC标准所涵盖。”

国际奥委会感叹 “在大多数非IOC进口国中缺乏监控”

同时，咨询委员会看到的核心问题是 “政府对当前IOC标准的遵守情况进行监控。”

“由于缺乏临时性法规，在大多数非IOC进口国中，这种监测或缺乏监测正是促使一些进口商协会（澳大利亚，日本，美国）要求IOC支持其计划的原因。参照IOC标准，对其会员出售的机油进行自愿监督和认证，并说服其当局采用IOC标准。”

澳大利亚的例子

关于来自非IOC国家的生产商，IOC表示在澳大利亚开展了一项运动，要求采用 国家标准 -目前仅是自愿的-在某些参数上与国际奥委会标准不同。

“他们制定了自我监控计划，以证明石油符合该标准。”

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咨询委员会指出，这样做的目的是通过EVA（特级维尔京联盟计划， “但更重要的是找到一种既能满足国际奥委会成员国（至少要遵守国际奥委会标准的公司），又希望非国际奥委会成员国（希望降低某些固定限额）的公司的实际解决方案在IOC标准中，对于某些纯度参数，通过应用更高的限值（对于菜油甾醇和亚麻酸含量）来反映某些本地生产的初榨橄榄油的独特特征。”

“咨询委员会对非政府间委员会成员国的情况非常熟悉，但与会者重申希望所有橄榄油生产国将重新进行对话以达成统一的国际标准。”

参加者来自澳大利亚，巴西，日本，秘鲁和美国等国家。

国际奥委会说，与会人员包括 澳大利亚橄榄协会（AOA），代表生产者。 “代表进口商的澳大利亚橄榄油协会（AOOA）为未能出席但转发了介绍而道歉。”

“巴西进口商协会OLIVA与来自日本的两个协会一起参加了会议-进口商协会JOA和TOYO（主要是生产者协会），秘鲁的橄榄油品尝者协会Peruolivo和 北美橄榄油协会（NAOOA） 来自美国，代表进口商。

“由加利福尼亚生产商组成的加利福尼亚橄榄油理事会（COOC）没有回复国际奥委会的邀请。

“加利福尼亚的EVA协会和西班牙的QvExtra也参加了两个国际协会！”

葡萄牙路易斯·福克（Luis Folque）被任命为委员会主席

国际奥委会在另一份声明中说，咨询委员会于1991年成立 “作为国际奥委会成员国的行业专业人士发表意见的汇聚点，它是国际奥委会执行秘书处的重要对话伙伴，并帮助其为该行业关注的问题找到有效的解决方案。”

在最近一次会议上，委员会任命了一名新主席和两名副主席。

葡萄牙CASA DO AZEITE协会加工商代表兼总裁Luis Folque将担任2014年和2015年的主席，取代突尼斯的Ali Ben El Hadj M'Barek， “自委员会成立以来，他一直担任制片人的代表，并两次担任委员会主席，第一次是在1997年– 2000年，然后是2010年– 2013年。”

“对于两位副主席，委员会代表选出了前董事长阿里·本·哈吉·巴雷克（Ali Ben El Hadj M'Barek）和Consorzio Olivicolo Italiano（UNAPROL，意大利罗马）的机构关系主管米歇尔·邦加罗（Michele Bungaro），他也是生产者。 。