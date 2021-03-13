今年 极端高温与会各国在联合国气候变化峰会（COP29）上同意到300年将资金增加至每年285亿美元（2035亿欧元），用于支持气候脆弱国家。

COP29 协议在阿塞拜疆首都巴库戏剧性地达成，谈判破裂前，谈判人员被拖进一个房间，继续召开会议，比原计划延长了 33 个小时，以达成妥协。

世界富裕国家向低收入国家和小岛屿国家提供资金，以应对 气候变化 并为其绿色转型提供资金，目前每年金额达 100 亿美元（95 亿欧元）。

在巴库达成的协议是缔约方大会历史上关于向发展中国家分配资金的最大协议，富裕国家和高收入国家承诺 “发挥带头作用，筹集 300 亿美元资金。

作为世界第二大经济体和最大污染国的中国也同意为 COP29 资金做出贡献。

然而，COP29 协议未能满足低收入发展中国家希望获得每年 1.3 万亿美元（1.2 万亿欧元）资金的期望。这一数额与经济学家对 COP29 参与者的建议相符，即超过 1 万亿美元（950 亿欧元）的气候融资。

“印度代表团成员月光尼·莱纳 (Chandni Raina) 在谈到 300 亿美元的援助计划时说道，“这只是微不足道的数目。” “很遗憾，我们不能接受。我们希望发达国家能有更高的目标。”

代表所有非洲国家出席 COP29 峰会的非洲谈判者小组 (AGN) 也对该协议进行了反击，称 COP29 的资金承诺是 ““太少，太晚了。”

其他发展中国家的代表也对COP29资金协议持怀疑态度，但并没有完全否定该协议。

“我们只提供了气候脆弱国家急需的一小部分资金，”马绍尔群岛气候特使蒂娜·斯特格说。马绍尔群岛是大洋洲的火山岛和珊瑚环礁群。 “这远远不够，但这是一个开始。”

联合国气候变化执行秘书西蒙·斯蒂尔承认，COP29协议远非完美。

“没有一个国家能够得到他们想要的一切，离开巴库时我们还有大量工作要做，”他说道。

另一方面，欧盟气候专员沃普克·胡克斯特拉 (Wopke Hoekstra) 告诉较小国家和低收入国家，他 “我们有信心达到 1.3 万亿美元”。

据英国《金融时报》报道，由于全球社会政治环境的不确定性，发展中国家最终同意了该协议。

“对世界各地预算紧张的担忧以及 唐纳德·特朗普当选……迫使发展中国家接受略微改进的一揽子计划，”这家英国报纸写道。

除了扩大气候融资外，COP29 与会国还同意发起一项全球 碳排放权交易 系统。

该交易计划将使污染大户能够从发展中国家的脱碳计划（如可再生能源项目和雨林保护）购买碳信用额（一个碳信用额代表一公吨温室气体），并将大气中二氧化碳排放量的减少计入其气候目标。

COP29 也未能就各国如何履行里程碑式协议提出明确计划 COP28达成 去年，中国政府决定不再使用化石燃料进行能源生产，而是增加可再生能源。

下一届联合国全球气候大会COP30将于2025年-月在巴西亚马逊雨林城市贝伦举行。