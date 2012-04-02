西班牙研究人员研发出便携式“电子鼻”

西班牙研究人员开发了一种廉价，便携式 “他们说“电子鼻”在感官检测和食品质量控制中具有广阔的前景。

尽管所谓的电子鼻本身并不新鲜，但埃斯特雷马杜拉大学传感系统研究小组表示，其系统减少了测试时间和成本。



研究人员Jesus Lozano在最近的新闻稿中说，这种模拟人鼻子的新系统不仅可以在一分钟内提供定量结果，而且成本比现有方法低十倍。

“这种便携式设备的缺点是……就哺乳动物的嗅觉而言， “电子鼻需要用已知的样品进行敏化，并且进行的测试越多，其结果就越准确。”

该大学说，该系统除用于水分析外，对于食品行业的质量控制，葡萄酒的感官特性评估，爆炸物和疾病的检测以及香水和化妆品的开发将非常有用。

美国Bogaris橄榄油集团总经理Hugo Regojo最近呼吁橄榄油部门利用此类技术。 在 橄榄油风味与​​品质研讨会 一月份在圣赫勒拿举行，他说有一个 “需要改进电子鼻和对石油技术中的感觉缺陷进行电子检测，以控制行业中的欺诈行为。”

国际橄榄理事会目前正在审查旨在提高橄榄油和橄榄果渣油的质量和真实性的新的和现有的分析方法，但尚未公开细节。

国际奥委会执行主任 让-路易斯·巴尔约尔（Jean-Louis Barjol）上周表示 它没有希望放弃使用感官面板来确定橄榄油的质量。 “我们非常重视我们的感官测试方法……我们认为这是一项基本的质量标准，”他说。