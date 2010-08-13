过去几周真有趣。 14月-日th 我们收到了一个深夜提示，加州大学戴维斯分校橄榄中心将发布一份报告，该报告将总结大多数 “我们买的“特级初榨”橄榄油不应该被称为“橄榄油”。 我们 打破了这个故事，比其他任何人都早发布报告，从那以后我们一直在为您带来发展。 几个月前，我们用标语线切换服务器时，并没有想到欺诈，牟利和公共关系之战的指控 “橄榄油新闻，评论和讨论”，但新闻不断发生，橄榄油是我们的选择。

我们对加利福尼亚超市货架上的大多数橄榄油未能达到特级初榨准则并不感到惊讶。 假设您是一个十亿欧元的橄榄油集团的负责人，他必须在不断提高年度业绩的同时向股东作出回应。 您为面包和黄油的国内客户生产了一定数量的优质特级初榨橄榄油，但是想像一下通过利用便宜的添加剂浇灌优质产品并出售这种产品和您百年品牌的压力。 ， 船舶 对于那些不知道差异，政府不会执行薄弱法律的毫无戒心的民众来说，它充满了一切。 美国是无良橄榄油生产大国的摇钱树，他们长期以来一直在关注品牌建设和分销网络，而不是橄榄油的质量。

那么，现在正在发生什么变化？ 受美国农业部最近的修订（至少要求最低原始标签的最低标准）的鼓舞，加利福尼亚橄榄油委员会及其在戴维斯橄榄中心的朋友再次指出，美国的消费者正在被剥夺。 少量抽样反映了一项针对廉价产品进行的研究，但不可避免的现实仍然存在，我们敢打赌您可以在全球任何数量的摇钱树国家中重复进行测试，并获得相似的结果。 在中国，印度，日本，墨西哥，加拿大，德国尝试。

今天一个 诉讼 以典型的美国时尚宣布，由半名人厨师原告完成， “杰出的餐厅老板”，将其挤向在Costco，沃尔玛和Albertson's等地的橄榄油货架上满满的大公司。 瑞秋·雷（Rachael Ray）的品牌是假冒产品，尽管美国的烹饪甜心更像我们其他人那样成为不幸的受害者。 也许这就是它需要达到的目的。 没有嗡嗡声，这里什么也没有发生。

这不是我们想要在这些页面中写的内容（但是我们会）。 我们宁愿谈论制造橄榄油的人，如何使用和享受橄榄油，其古老的文化以及它在现代生活方式中的地位。 尽管我们要感谢加利福尼亚大学，国际橄榄油理事会，北美橄榄油协会以及卡拉汉和布莱恩律师事务所的读者人数激增，但我们也收到了大量来自感到困惑并需要一些指导的读者。 他们想知道如何在不被购买的情况下购买特级初榨橄榄油。

坦白说，我们没有这个问题。 的编辑部 Olive Oil Times 从生产商那里获得的收益远远超过其应得的非常优质的初榨橄榄油，他们必须考虑如果他们向我们发送免费的东西，我们会写信给他们（而且我们可能会）。 我们再也不必再购买一瓶了，如果我们可以与读者分享这种荒谬的秘密，那您就知道了。 但是，让我假装一分钟，我不得不实际出去买一瓶 好橄榄油 来自杂货店。 我们的丹尼斯·约翰逊 发表了一块 最近关于在新英格兰一家典型的超级市场采摘的东西。 她可以选择一些与之相关的品牌 “研究”和 “如果不是奥巴马之前的话，那么来自已确定来源的优质“特级初榨原料”可能就不错了。

在高端特级初榨橄榄油生产世界中流行着一个流行词：可追溯性。 现在可以从一些高端的EVOO瓶中提取批次号，在网站上输入它，并查看有关油的全面信息，包括收获日期，品种和从中提取橄榄的包裹的鸟瞰图。 为了真正了解您要购买的商品，需要一定程度的可追溯性。 对于很多食品，包括甚至可能带有Rachael Ray或Paul Newman之类的著名名字的食品，这可能并不重要。 用特级初榨橄榄油可以。 优质橙汁每夸脱3美元。 优质的橄榄汁可以是它的十倍。 我们需要知道采摘橄榄的年份以及装瓶的时间。

Alex “有史以来最有天赋的棒球选手之一A-Rod” Rodriguez达到了他的600th 在大张旗鼓和崇拜中，本周本垒打。 似乎没有人介意他承认在一段时间内使用类固醇。 “类固醇时代。” “人们普遍认为，在“测试时代”期间，在如此严格的审查下，没有人会服用提高性能的药物。

我相信我们在橄榄油行业也进入了类似的时期。 丹·弗林（Dan Flynn）的研究和丹·卡拉汉（Dan Callahan）的诉讼将标志着 ““测试时代”是针对特级初榨橄榄油的，不久之后我们就可以确定在超市购买的产品确实是所谓的。 就像我知道A-Rod的本垒打是由于他的天赋（以及该区域的快速球）所致。

就像亚历克斯·罗德里格斯（Alex Rodriguez）一样，与该过程有关的橄榄油生产商和市场商只要不再次吹牛就可以顺利通过。 消费者将很快寻找游离脂肪酸（FFA）和过氧化物的标签，收获日期和原产国。 您将用手机扫描条形码，以查看小树林的Google地图。 可追溯性。

同时，请您的食品杂货店问为什么橄榄油没有日期。 选择一家超市做饭用的品牌，并考虑为您所选择的国家/地区的工匠生产商生产的特级初榨橄榄油支付更多费用，以用于其他所有用途。 如果您喜欢特级初榨橄榄油，足以阅读这篇文章，那么您应该自己学习如何区分好与坏，好与坏。 您可以选一门课程，找一本书，阅读我们在该主题上的一些帖子，或者只是在家里练习比较不同的品牌。 你不会后悔的