专家详细介绍应对更热、更干燥世界的可持续农业实践

为了满足全球粮食需求，传统农业通过不可持续的做法耗尽了重要的土地资源，讽刺的是，这威胁到了未来的粮食供应。

根据 污垢：文明的侵蚀中，David R. Montgomery强调了可持续农业与传统农业实践之间的鲜明对比。

保护性农业系统......振兴了橄榄生产产业，增强了恢复力，提高了土壤和土地的生产潜力，并减轻了土地退化。 - 阿米尔·卡萨姆，粮农组织全球论坛成员

蒙哥马利认为，采用可持续的农业实践对于土壤的长期健康和人类社会的生存至关重要。

他认为，人类可以通过吸取过去文明的错误教训并采用更可持续的方法，确保农业在未来更具弹性、更具生产力。

雷丁大学农业、政策与发展学院客座教授、联合国粮食及农业组织全球论坛成员阿米尔·卡萨姆 (Amir Kassam) 倡导转向更可持续的农业实践。

“欧盟继承了一种工业化的综合农业形式，已成为

现行的农业规范，加上耕作和农用化学技术，

损害土壤健康、有益昆虫种群和生物多样性，”他告诉 Olive Oil Times.

“该模型以简单的投入-产出基础运行；增加投入应该产生更大的产出，”卡萨姆补充道。 “然而，这种方法对土壤和景观健康有害。”

他指出，传统农业会以各种方式对土壤健康产生不利影响。

密集耕作和单一作物种植方式经常导致土壤侵蚀，表土被冲走或吹走。这降低了土壤的肥力和保持水分和养分的能力。

传统农业对化学肥料和杀虫剂的依赖会耗尽土壤的有机质，而有机质对于维持土壤结构、肥力和微生物活动至关重要。

此外，重型机械会导致土壤压实，从而降低孔隙度并阻碍根部渗透，从而阻碍水的渗透和排水。

合成肥料、除草剂和杀虫剂中有害化学物质的积累会破坏微生物群落并降低土壤生物多样性。

此外，过度依赖化学肥料可能会导致土壤营养失衡，从而导致缺乏或中毒，对植物生长和土壤健康产生不利影响。

“这个概念可以比作投入输出模型，其中假设投入的增加会导致产出的相应增加，”卡萨姆说。 “然而，这种渐进式方法以及密集耕作已经带来了问题，特别是对土壤健康而言。”

“现代农业实践已经不再优先考虑关键问题，例如农业系统对农民、社区和环境的总体目标，”他补充道。 “人们的关注点已经从可持续性转移到仅仅关注产量和盈利能力，而很少关注环境后果和可持续性。”

卡萨姆警告称，这种转变已导致农用土地退化和表土侵蚀。他补充说，随着农业机械尺寸的增加，情况变得越来越严重，导致美国和欧洲出现沙尘暴。

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““更深入地了解可持续农业实践对于促进保护型再生农业至关重要，”他说。 “保护性农业的基本原则是通过避免耕作来最大限度地减少对土壤的干扰，用生物质覆盖物覆盖土壤，并使种植系统多样化，从而保护生态系统及其中栖息的各种有用生物。”

“至关重要的是要用生物质覆盖物来保持土壤覆盖，以尽可能接近自然条件，”卡萨姆补充道。 “此外，有机物的循环至关重要，因为覆盖物可以保护土壤表面免受风暴、降雨和风的影响，同时还为土壤生物提供营养，增加土壤有机物和植物养分。”

他认为，通过采取更可持续的做法，可以减轻这些有害影响。

这些做法之一就是覆盖，卡萨姆说这是作物养分的极佳来源。这些养分对于维持生物多样性和为害虫捕食者创造自然栖息地至关重要。

虽然橄榄树因其在边缘土壤中生长的能力而闻名，但橄榄农已经注意到土地退化对树木的负面影响。

“包括橄榄农在内的农民正目睹土地因耕作而退化，

土壤健康和作物多样性管理不善，导致产量下降，”卡萨姆说。 “近几十年来，许多农民已经从传统的耕作方式转变为

一年生和多年生系统的保护性农业，包括有机系统。”

“此外，橄榄种植户通过定期耕作破坏土壤健康，从而损害了土壤健康，”他补充道。

Christiane Wassman 是 屡获殊荣 生产者 拉斯特雷洛 她说，她和她的家人通过实施可持续的做法，特别是覆盖物，成功地使农场里的几棵百年老橄榄油树恢复了活力。

覆盖对于节水至关重要，特别是在容易遭受干旱的地区的橄榄种植中。

诸如 滴灌该系统可将水直接输送到橄榄树的根部，可显著减少水的消耗，同时确保树木获得足够的水分。此外，在树根周围覆盖覆盖物有助于保持土壤水分并最大限度地减少蒸发。

“滴灌在可持续农业实践中特别有效，”瓦斯曼说。 “这种方法可以保持土壤完整性，并增强保湿性，即使在降雨时也是如此。”

““如果不采取这样的做法，据估计多达 70% 的水分可能会因径流而流失，因为水无法有效渗透到土壤中，”她补充道。 “因此，最大限度地提高雨水的渗透和保留率至关重要。犁地后立即密封和覆盖土壤可进一步实现这些目标。”

橄榄油行业战略顾问胡安·维拉尔 (Juan Vilar) 表示，灌溉已成为西班牙的迫切需求。

““尽管大约 30% 至 35% 的西班牙橄榄园有灌溉设施，但 65% 的橄榄园没有，”他说道。 “他们没有灌溉基础设施。”

维拉尔补充说，在该国 历史性干旱由于西班牙南部安达卢西亚地区的大城市实施了限水措施，几乎没有橄榄园得到灌溉。

“夏天的情况会变得更加困难，特别是如果春天雨水不足的话，”他说道。

橄榄油行业的可持续农业实践越来越受到关注。

其中一种做法就是保护性耕作，它最大限度地减少土壤扰动并有助于保护土壤结构和有机物。

这种方法减少了侵蚀并增强了保水性，确保橄榄树能够获得养分和水分，实现最佳生长。

另一项重要做法是轮作，即交替种植橄榄树和其他作物，以减轻害虫和疾病的积累。

这种方法还可以通过让各种植物丰富土壤来提高土壤肥力。

““在安达卢西亚，大约 40％ 的橄榄种植实践已经与基于保护性农业的可持续农业管理保持一致，”卡萨姆说。 “此外，滴灌技术的实施对保护性农业起到了补充作用，体现了可持续农业实践中的有效协同作用。”

“保护性农业系统及其相关实践对提高南欧、北非和西亚干旱和半干旱地中海地区橄榄生产部门的生产力、经济可行性、环境可持续性和社会绩效做出了巨大贡献，”他补充道。 “这些做法振兴了橄榄生产产业，增强了恢复力，提高了土壤和土地的生产潜力，并减轻了土地退化。”