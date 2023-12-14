专家预测橄榄油价格将大幅下跌

国际的 橄榄油价格 预计到 2025 年将大幅下降。

全球最大的橄榄油瓶装商Deoleo表示，推动橄榄油价格创下历史新高的挑战正在稳步减少。

该公司预测，全球橄榄油短缺问题将很快缓解，因为 预测西班牙 1.3/1.5作物年度产量将达到2024万至25万吨。

此外， 葡萄牙 和 希腊 预期强劲收益。

欧盟以外的主要橄榄油生产国包括 火鸡 和突尼斯也正在为大丰收做准备，其中突尼斯的产量预计将达到 340,000 至 350,000 吨。

在此背景下， 意大利产品rs' 收成令人失望 预计对全球橄榄油生产的影响微乎其微。

说起 CNBC，一名 Deoleo 官员承认， 特级初榨橄榄油 价格尚未完全回落。

“不过，未来几个月的前景是乐观的，因为随着新收成的进展和供应的增加，市场预计将开始稳定，预计正常情况将逐步恢复，”Deoleo 首席销售官 Miguel Ángel Guzmán 表示。

古兹曼预测，橄榄油价格将从最近主要市场的每升 5 欧元降至约 9 欧元。

Filippo Berio North America 首席执行官 Dusan Kaljevic 在一份报告中也表达了类似的预测。 最近的采访 - Olive Oil Times.

“如果在收获的头两个月后确认产量为 3.2 万公吨，我预计 5 月份价格将跌破 - 欧元，”他说道。

通过分析近期的价格趋势，国际橄榄理事会 (IOC) 报道 10月份只有意大利的物价出现上涨。

具体来说，在巴里，橄榄油价格与上一季相比上涨了 5.2%，达到每 915 公斤 100 欧元，远高于 2011 年至 2023 年的平均价格 484 欧元。

相比之下，西班牙哈恩的价格与 9.3 年至 732 年的平均价格 100 欧元相比下跌了 2011%，至每 2023 公斤 345.5 欧元。

同样，在希腊哈尼亚，特级初榨橄榄油价格下降了 13.6％，至每 665 公斤 100 欧元，而过去 326.4 年的平均价格为 12 欧元。

欧盟委员会在 10 月份的短期农业展望报告中表示，欧盟橄榄油出口可能会出现 强劲反弹 如果当前季节价格下跌。

然而， 生产成本高 继续推高许多产区的价格，并且仍然是决定消费者最终销售价格的关键因素。

“在消化了过去三年的大幅增长后，我们现在看到加工成本趋于稳定，”Giampaolo Farchioni， 法基奥尼·奥利（Farchioni Olii）告诉 Olive Oil Times.

“另一个挑战是过去 12 个月特级初榨橄榄油消费普遍呈现负面趋势，影响了零售、[酒店]、餐饮服务和出口，”他补充道。

过去两年，橄榄油价格飙升对消费产生了负面影响。

消费者调整了他们的 购买习惯 在多个国家，通常选择购买较少的数量，甚至 转向替代方案.

欧洲许多种植者和行业观察家认为 的影响 气候变化 加剧了过去两个季节的橄榄油短缺.

“这个季节又是一个复杂的季节，因为普利亚的橄榄产量非常低，几个月没下雨了，没有灌溉的农田将产生可怕的结果，”普利亚生产商的共同所有人 Lucia Di Molfetta 说。 迪莫尔费塔 潘塔莱奥. “橄榄的价格仍然很高，而上周橄榄油的价格正在下跌。”

“这个赛季又是我们会记住的赛季，”她补充道。 “随着气候变化的影响，我们将会看到更多这样的季节。”

Deoleo 和 Filippo Berio 承认气候变化对该行业来说是一个重大挑战。

“它已被确定为对该行业的生存威胁，”古兹曼说，强调该行业需要适应 “越来越不确定的未来。”