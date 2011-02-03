Fairway Market的Steven Jenkins从地图开始

史蒂夫·詹金斯（Steve Jenkins）这个名字在地中海食品世界中是Guru，Expert和Savant的同义词。 1976年，詹金斯（Jenkins）是第一位进入法国古代精英阶层的美国奶酪贩子 协会 （他从那以后被提升为 普鲁德霍姆，公会的最高地位）。 的作者 奶酪底漆 和 饮食生活，詹金斯（Jenkins）最近被美食家零售商（Gourmet Retailer）评为美国特色食品行业历史上25位最重要的人物之一。

通过率先从一百多家欧洲公司向纽约市颇为成功的Fairway Markets进口传统和手工食品，他为纽约人（以及随后的美国其他地区）引入了无数的奶酪和其他食品。 屡获殊荣的NPR计划的常客， 灿烂的表，詹金斯（Jenkins）知道他的（食物）东西，他想让你知道他没有在鬼混。

那么如何成为一个 “詹金斯如此雄辩地说：“白痴萨凡特”吗？ 多年来，在学习，旅行和寻找快乐的过程中，发现世界各地的新景象，声音，气味和品味也是如此。 詹金斯将率先告诉你， “出于那种在那儿呆在那里，闻到这些气味，在那些关节中进食，住在那些小旅馆中以及开车，开车，开车和与人交谈的热情。

詹金斯（Jenkins）在中西部郊区长大，他怀念着渴望的童年时光，仿佛他还没有吃饱。 “我的母亲和祖母是出色的厨师，但他们只是地区性厨师-密苏里州通过肯塔基州烹饪。 他们一点都不精通地中海风格或任何种类的欧洲美食。 因此，除了对传统制作的优质食材的热爱之外，我没有任何复杂之处。”

“我的祖母和祖父拥有一个令人难以置信的花园。 我的快乐可能来自于他们的花园新鲜生菜沙拉，上面沾满了醋和培根油脂，西红柿，苹果，胡萝卜以及所有这些奇妙的东西。 没有酿酒，没有橄榄油，我们在中西部没有使用新鲜的香草，没有海鲜-我们从来没有海鲜！ 除了烤牛肉和约克郡布丁，辣椒和炸鸡等我们喜欢的东西之外，我们真的没有什么可以合作的。 我国发展如此之快，除大约一百年前外，我们没有时间创造任何传统或任何种类的食品遗产。 在农场上屠宰猪，砍掉鸡的头，在厨房附近建一个大花园。”

从炸鸡到法国奶酪？ 詹金斯早些时候决定，当被问及某些食品，成分，程序，配方，领域等任何事物时，来自各行各业的任何人在食品商店柜台处寻求帮助时，他都希望自己毫不动摇。 “我想知道所有食物都应有的一切。”

“每天晚上，当我躺在床上时，我都会读到有关他们喜欢放入口中的地方，人们和事物。 我完成了所有与地图有关的工作-我发现自己对地图非常热爱和尊重，而我梦想跳到空中然后跌落到地图上的这个地方，从而获得了如此快乐。 我只能想象发生了什么事 萨瓦 400年前，我只能想象那些树林是什么样子，皮埃蒙特（Piemonte）有多近，它当时是萨瓦省（Savoie）的一部分。”

“它全都源于研究地图，并赞赏并考虑到所有这些食物都与国家无关-这与它所来自的特定区域和次区域有关。 年复一年，我会开着地图的车，沿着所有小路行驶，寻找那些以某些食品命名的村庄。 您会发现，超过10年的时间您积累了很好的知识体系；经过20年的时间，您是血腥的专家；经过30年的时间，您是一名贤才；而经过35年的时间，这真是一种快乐，是跌倒的好方法晚上睡着了。”

詹金斯（Jenkins）于1978年第一次去欧洲，当时他27岁，为 迪安与德卢卡。 从那以后的每个赛季，他都渴望进入欧洲。 “我很幸运能一年中有两个季节。”他说。 “我总是在十月去，有收获的时间，然后我尝试在冬天，春天或夏天到达那里。 我喜欢冬天死了的地方； 您只是看不见的，但同时您会得到更多的关注，因为没有人真正在冬天旅行-如果您在那里，则很认真，他们会认真对待您。”

1979年初，纽约市的零售商很少能买到优质的橄榄油。 詹金斯唤起大品牌的回忆 “在意大利杂货店（例如Amastra）中发现的纯'级橄榄油， “鲜绿色无故，据说来自西西里岛。” 常规超市出售Goya，Bertolli和Berio，以及D＆D和 巴尔杜奇的 可以使用EVOO的假冒品牌，但 “这不是EVOO，我可以证明这一点！” 据称只有三种橄榄油-Hilaire Fabre，Plagniol和Louis de Regis-全部来自法国，但无疑是来自西班牙的法国瓶装橄榄油。

“至此，我已经阅读了 伊丽莎白·戴维和我的MFK Fisher 罗伊·安德里斯·德格鲁特 还有我的理查德·奥尔尼（Richard Olney），我知道那里有很多严重的橄榄油。 因此，我专心致志。 我从托斯卡纳的巴迪亚a Coltibuono和普罗旺斯的L'Olivier开始（后来我才知道也是法国瓶装的廉价安达卢西亚油。）”

到1980年，詹金斯（Jenkins）在 球道市场，并且在法国率先开发出每一种法国伟大的奶酪（并通过佩克（Peck） 形式之家 时，他受启发使用橄榄油做同样的事情，由米兰的Stoppani兄弟所有）。 “在我陷入困境之后，一次让我振奋的关于出售最好的橄榄油的想法的经历 奥利维耶，是位于巴黎里弗利街（Rue de Rivoli）上的一家橄榄油店：巨大的赤土陶罐，神话般的人字形标签，各种大小的水晶瓶以及深绿色的男性罐装，都装有特级初榨橄榄油。 其中一些可能实际上来自普罗旺斯种植的橄榄！ 我意识到在纽约，没有人对橄榄油有任何赞赏，就像他们不了解，不关心或不想要严肃的奶酪一样。”

Jenkins和他的导师兼Fairway Markets的创始人David Sneddon开始在意大利的翁布里亚地区种植和收割自己的橄榄，这些橄榄已经过改良。 橄榄油通过他们的血管。 斯内登（Sneddon）回忆起-月份采摘并压榨橄榄的气味，空气中弥漫着草燃烧的气味，而奶牛则从附近的山上降落到冬天的小气候。 四月，当两个人第一次打开橄榄油，在手上揉搓，并举到脸上时，他们被-月那凉爽的日子所笼罩的味道-烟熏的土色调，使他们回想起了-获得这些金瓶所需的艰巨工作。 证明这确实是爱的劳动。

9/11之后的某个时候，詹金斯和他的一位Fairway合作伙伴， 布赖恩·赖森伯格，真正涉足橄榄油。 “我们只是做了自然而然的事情； 我们用橄榄油和醋做的事情与奶酪做的一样-我们设定了行业标准，并且设定了很高的标准，因为我们对地中海盆地的地理位置非常了解。 我们是白痴专家。 我们将爱好带入我们的商店，就像人们对邮票，虫子，蝴蝶或鸟类所做的那样-对我们来说，是橄榄油，醋，奶酪和所有地中海成分。”

詹金斯在Fairway Markets存有大约100辆EVOO，并且一年四季都去他的小树林去几次-当然，有些不是全部，因为它们处理的太多。 因此，他去了新的小树林，并参观了历史最悠久，最重要的小树林，例如埃斯特雷马杜拉（Extremadura）和安达卢西亚（Andalusia）的两个树林，西西里岛西部，加泰罗尼亚的几个树林以及翁布里亚，撒丁岛，托斯卡纳，莫利塞，利古里亚，拉齐奥，普利亚大区，当然还有整个法国南部，从朗格多克（Languedoc）和卡玛格（Camargue）到科西嘉岛和普罗旺斯。

“这是地中海盆地现象。”詹金斯说， “是的，在新西兰，澳大利亚，黎巴嫩，阿尔及利亚以及埃及和以色列都有一些橄榄油-我们会解决的-但是除非它对我们的味道如此之好以至于我们无法抗拒，否则我们不会包括它。 在Fairway Markets，我们不仅仅因为它们存在而包含油，我们仅包含通过了我们认为严格测试的橄榄油：我们自己的调色板。 那是主观的，但这是真的。 如果我们不喜欢它，那就不会成功。 没有来自叙利亚，土耳其甚至我心爱的突尼斯的油都符合标准， “我们喜欢它吗？

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詹金斯（Jenkins）直接从生产商那里直接进口了24种法国机油，以及从西班牙农民那里购买的十二种非常特殊的机油（“来自Baena附近的我的Alcubilla Luque油是美国唯一仍旧沿用的EVOO。经过狂热认证的有机橄榄，可产生 佛罗伦萨 这是一个 “”和大约十种来自利古里亚，托斯卡纳，翁布里亚，拉齐奥和西西里岛的意大利著名家庭的非常特殊的油。 “但是，我最满意的成就是来自西班牙，法国，意大利，澳大利亚，加利福尼亚和墨西哥（是的，墨西哥！）的14种（不是12种，不是15种）非常特殊的油，我诱使农民将这些油未经过滤就以桶出售给我。 ”，詹金斯说。

“当我按桶购买时，我比中间人削减的更多—我削减了经纪人，进口商和分销商。 这种油不仅来自农民，还来自工厂，后者榨取橄榄油并将其出售给经纪人，该经纪人将其出售给美国进口商，进口商一直在寻找可以得到的最便宜的石油，然后将其带入纽约州或任何地方，然后将其出售给分销商，然后再将其出售给零售商。 在商店中，我之间没有人与人们谈论他们刚尝过的橄榄油以及种植橄榄的农民。

“更不用说，我自己装这14种油-在那里的价格只有后者的一半。 花式的欧洲瓶和标签很容易就增加了5至7欧元-这就是机油的价格！ 然后，我可以使用自己制作的标签来销售每种油，该标签具有我希望我的客户了解的所有油品–确切的来源，准确的收获时间，采摘和覆盖之间经过了多少小时，离心，以及允许倾析多长时间； 各种各样的橄榄，我在其中闻到的东西，我在其中闻到的东西，它们的质地，侵蚀，过渡和结束； 最后是我最喜欢的用途。 我只希望标签更大些，以便我可以在瓶子上贴上地图。”

在Fairway Markets，您会发现遍布商店的橄榄树的地图，海报和照片- “随处可见橄榄油色情！” 在所有商店中，巨大的品尝橱可容纳一个装有24至36种不同EVOO的容器。 “詹金斯说：“人们对这些油的特定领域感到兴奋，他们将自己的业务运往那里。” “他们将去巴塞罗那租车，开车去埃布罗河三角洲，然后看到加泰罗尼亚的Cocons油，这是我绝对的最爱，他们还会看到那些被命名为石油的扁平石。 他们会去那里的原因是该瓶子的标签上会告诉您确切的来源。 这是一堂地理课，有什么比这更酷的呢？”

多年来，詹金斯（Jenkins）在橄榄油行业内几乎没有什么变化，他说他发现越来越多的人认为他们对橄榄油有所了解， “但实际上，他们充满了谎言。 如果您对橄榄油感兴趣，并且尝试上网了解更多有关橄榄油的信息，那么比起根本没有互联网，错误信息，胡说八道和绝对的事实波隆纳越来越多。 如果客户不旅行，至少去整个地中海盆地的一个树林，他们将不会学习橄榄油。”

“我在纽约州三州州的客户像世界上任何一个国家一样老练，他们旅行遍地开花，但他们仍然不了解或不关心橄榄油的领域-他们不知道是不是一个机智。 我不得不像对待奶酪一样教给他们-花费了数年的时间才使他们的欣赏升值，现在我可以拥有7个奶酪柜台，它们的宽度，深度和质量都比世界上任何其他地方都要好。 橄榄油也是如此，要花很多时间才能使人们对它表示敬意，而不是花40.00美元买一升半升的带有漂亮标签和思维的酒， “我一定对橄榄油很精明。 实际上，这种油只有2年的历史，它已经过时了，您付出的价格是其价值的4倍，而您对该油的来源一无所知。”

“另一方面，我的任务是确保客户确切知道橄榄油的来源，并以尽可能少的钱付给人类，并且橄榄油的口感比他或她口中的任何口味都要好-最好他们可能在世界上任何地方都有的配料。 那是我的任务这就是我在过去十年中建立的-一个相当大的团队，他们对特定的橄榄油非常有好有坏。 那就像它就在那里一样好。”

因此，去航道市场，品尝一下全球一，两种或二十种橄榄油。 让标签和照片将您带到遥远的土地，尘土飞扬的道路上，那里每天早晨仍在挤牛奶，鸡蛋是新鲜的，而花园遍布厨房的柜台。 询问史蒂夫关于食物的任何事情-真的，任何事情，并亲自体验一生对最高品质食材的知识和绝对的热情。 带上一块地中海盆地带回家，在鲜鱼和枯萎的生菜沙拉上淋上毛毛雨，将法式长棍面包浸入其芬芳的金色水池深处，然后仔细考虑一下您的嗅觉和品尝。 它通过您的调色板测试吗？ 你喜欢它吗？ 甚至足以拔出地图并计划下一次冒险？ 因为这就是全部-进食就是体验，而当进食如此有益时，则意味着超越。