首次获奖者讲述世界竞赛奖的益处

作为 2024 年南半球部分的注册 NYIOOC World Olive Oil Competition 1 月 - 日关闭st，首次获奖者回顾了他们首次获奖对其品牌的影响。

“此次获奖有助于向可能不熟悉我们的客户推广我们的品牌，”总部位于拉科尼亚的 迪米特里橄榄农场.

““我们现在的影响力更加广泛，不仅在美国，而且在全球。”他补充道。 “我们真的很荣幸能获得这个奖项，特别是因为这是我们第一次参加比赛。”

这座拥有 200 年历史的农场位于伯罗奔尼撒半岛南端，其生产商 获得银奖 适用于中等强度的未过滤的 Koroneiki。 “了解橄榄油的来源很重要，”科姆尼诺斯说道。

对于 Dimitri Olive Farms 来说，在经历了一个充满挑战的季节之后，获得这个奖项显得尤为欣慰。 “像许多农民一样，我们面临着 人员配置问题 和干旱，”科姆尼诺斯说。

在爱奥尼亚海的另一边， 奥利奥·英菲尔（Olio Infiore） 庆祝他们首次获得世界大赛荣誉， 获得金奖 适用于有机中等强度的 Coratina。

老板 Tommaso Fiore 表示，这家普利亚生产商计划利用该奖项来推广其 特级初榨橄榄油 在即将到来的赛季之前。

Olio Infiore 的首次亮相 NYIOOC 这一荣誉将帮助 Tommaso Fiore 在北美销售其特级初榨橄榄油。（图片：Olio Infiore）

“我们希望这一认可能够成为一个展示，让我们的产品在北美市场上得到认可，”他说。 “它代表了我们对不远的将来的梦想。”

“我们将继续满怀热情、全心投入工作，为客户提供最好的服务，”Fiore 补充道。 “我们始终对新的合作和机会持开放态度，以发展和进一步改进我们的产品。我们希望这种认可只是新事物的开始，我们非常感谢 NYIOOC 允许这样做。”

Fiore 表示，除了营销角度之外，该奖项还证明了制作所需的辛勤工作和奉献精神 世界一流的橄榄油 并激励他明年做得更好。

“这激励我们更好地打造我们的品牌，加强我们作为优质特级初榨橄榄油生产商的声誉，”他说。 “对我来说，这是一个特别的经历，因为它为我的成长开辟了新的道路。”

Fiore 补充说，该奖项还有助于推广意大利最大的橄榄油产区普利亚南部地区，使其成为 优质特级初榨橄榄油 而不是散装橄榄油。

“我们可以利用我们橄榄的特性，从 Coratina 开始，生产出可以与世界上所有产品竞争的高品质产品，”菲奥雷说。 “这可以通过 “传统、创新和技艺的‘神奇’结合。”

除了地中海生产商之外，加拿大进口商 西博·普雷维 首次在 2024 年获得 NYIOOC, 获得两项金奖 适用于中等强度的 Mariolo 及其 Itrana，采用 EVOO Previ 和 EVOO Previ Bimbi 品牌包装。

Sabrina Rea 的首次亮相 NYIOOC 奖项有助于证明她为确保质量而采取的昂贵措施是合理的。（照片：萨布丽娜·雷亚）

“这些奖项对我的品牌产生了影响，它引起了顾客的共鸣，”老板萨布丽娜·雷亚说道。 “获得这一殊荣让我非常高兴。我深表感激，因为这代表着我多年来致力于推广世界上最高品质的石油。”

““这项荣誉增强了我不断创新和倡导积极老龄化的信念。”她补充道。 “这也激发了我致力于通过这种卓越的天然产品为北美人提供增进健康的机会。”

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雷亚表示，由于意大利 2023/24收获，她需要格外注意采购自己品牌的精油。 “作为自有品牌特级初榨橄榄油的进口商，你必须确保交付符合你描述的产品，”她说。

“每个橄榄油产区都有其独特的优势，”雷亚补充道。 “制作出酚含量极高的橄榄油，在口感和苦味之间达到完美平衡，就像是创作一件杰作。Cibo Previ 就是这个杰作，我很荣幸能将它呈现给全世界，因为强大的社区始于健康的社区。”

她认为 NYIOOC 该奖项将有助于宣传特级初榨橄榄油的品质，并证明她在从意大利到加拿大运输橄榄油时采取的确保其质量的极端措施是合理的。

在世界的另一端，日本 丰收农场 庆祝其首次获得世界大赛荣誉，其 Virgin Valley 品牌荣获金奖，该品牌是一种中等浓度的 Frantoio、Leccino、Pendolino 和 Taggiasca 橄榄混合物。

Yoshinori Shikamoto 认为世界大赛奖项有助于宣传日本的优质橄榄油。（图片：Harvest Farm）

老板吉本义则表示，获奖使公司能够宣传其特级初榨橄榄油的高品质。获奖也表明日本特级初榨橄榄油的质量正在提高。

Harvest Farm 在第三年就获得了该奖项。Shikamoto 表示，第一次参加比赛后，他受到了鼓舞 “获得如此光荣的奖项。”

“我们将曾经变成森林的废弃农田重新改造成了橄榄树林，”他说道。 “几年后，我们扩大了土地面积并开始种植橄榄，这使我们能够生产特级初榨橄榄油。

“我想继续提高我的技能并努力制作优质特级初榨橄榄油，”他补充道。 “我会以这个奖项为鼓励，更加努力。”