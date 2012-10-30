客西马尼橄榄树在世界上最古老

对位于耶路撒冷客西马尼岛的三棵橄榄树进行的为期三年的研究表明，它们的树干和树枝大约有900年的历史，是已知的最古老的橄榄树之一。

这项由意大利国家研究委员会与意大利大学合作进行的研究，对位于具有宗教意义的花园中的八棵橄榄树中的三棵进行了研究。 样本表明这些树木的历史可以追溯到12月中旬th 尽管人们认为根源可能比这更古老。

碳测年表明这三个样品分别来自1092、1166和1198年。 剩下的五棵树已经变得如此粗糙，以至于树干被挖空了，因此无法进行分析，只留下了较年轻的植物材料。

DNA分析还表明，所有树木均具有相同的基因型，表明它们很可能起源于同一物种。 “父母的树。 这表明这些树木最初是从一棵大树上摘下来的枝条，可能是为了维持其世系。 这种做法在今天仍然很普遍。

关于确定橄榄树年龄的各种技术的准确性存在一些争论。 世界各地许多古老的橄榄树尚未经过可靠的科学测试，其真实年龄的估计差异很大。

经常有两棵著名的橄榄树被宣称是世界上最古老的。 的 Vouves橄榄树 根据树环分析，在希腊干尼亚州，一棵仍能结出果实的树被认为具有2,000年的历史。 但是，一些科学家认为它已经接近4,000年的历史了。 另一个竞争者是位于伯利恒Al Walaja村的Al Badawi树，据信其树龄在4,000至5,000年之间。

客西马尼园（客西马尼 手段 “希伯来语橄榄出版社），是基督徒，犹太人和穆斯林的重要住所。 人们认为这里是耶稣基督在被钉十字架之前，后来被犹大出卖之前祈祷的地方。

尽管圣经中提到此时有成年的橄榄树，但尚不清楚这些橄榄树是否与今天的树种相同。 如果将橄榄树砍倒，它们能够从根部生长回来，而且这些年来还可能在某些时候重新种植或更换了橄榄树。

根据朝圣者的旅行记录，样本的年龄与该时期的年龄非常吻合。 据称，第二个客西马尼b树是在此期间建造的，花园似乎已重新布置，从而在建造过程中对橄榄树进行了翻新。