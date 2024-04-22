最新数据显示，2023年全球有机农田面积扩大2.6%，增加2.5万公顷，全球有机农业总面积达到近99万公顷。

有机农业的世界 2025报告由有机农业研究所（FiBL）和国际有机农业运动联合会（IFOAM）发布的报告显示，2.1年有机农田占全球所有农业用地的2023%。

西班牙在橄榄油生产国中增长最快，其有机农田面积扩大了近 12％，达到 300,000 多万公顷。

这使得西班牙成为有机农业扩张率最高的国家之一，仅次于乌拉圭（30%）和中国（18%）。

在意大利， 有机农业发展 有机农田占全国农业用地总面积的近4.5%。

橄榄、咖啡、可可和坚果等永久性作物占全球有机农田的6.8%。

报告指出，到 825,000 年，全球有机橄榄种植面积将超过 2023 公顷。

过去十年，有机橄榄种植面积增加了近200,000万公顷，增幅为32%。

然而，报告显示，3.1 年的橄榄种植面积将比 2023 年下降 2022%，26,572 公顷的橄榄农场将放弃有机种植。

这一趋势已在包括欧盟在内的不同地区的多种作物中得到观察，尽管 共同农业政策 (CAP) 为有机农民提供比以往更多的资金和机会。

意大利有机食品协会 FederBio 表示，欧盟的衰落可归因于日益加重的官僚负担，影响到农场和国家机构。

““许多公司不再将激励机制视为可以抓住的机遇，而是将其视为一套紧密的自愿承诺网络，以补充新环境政策的约束性要求，”FederBio表示。

该协会强调，欧洲农民 大规模抗议 2024 年的衰退源于多种因素，包括对欧盟环境和农业政策的看法转变。

“许多农民开始认为这一策略具有敌意，感觉这是在考验他们，而不是承认他们作为土地和环境管理者的角色，”该协会指出。

““欧盟被指责在提高环境可持续性标准时没有充分考虑某些法规的可行性以及环境目标和生产现实之间的平衡，”FederBio补充道。

抗议活动已促使布鲁塞尔修改了共同农业政策的某些方面，但现在判断其对有机农业的影响还为时过早。

根据 FIBL/IFOAM 的数据，西班牙仍然是全球有机橄榄种植的领先者，种植面积为 292,868 公顷，其次是意大利（215,791 公顷）和突尼斯（153,233 公顷）。

值得注意的是，136.4 年全球有机产品销售额将达到 2023 亿欧元，较 15.1 年的 2000 亿欧元大幅增长。

美国仍然是 最大的有机市场 产品，销售额总计 59 亿欧元。欧盟位居第二，销售额为 46.5 亿欧元。

报告显示，虽然188个国家都实行有机农业，但只有75个国家全面实施了有机农业并制定了具体的规定。

在欧盟，有机农业目前占所有耕地面积的 11%，总计 19.5 万公顷。欧盟的绿色协议和从农场到餐桌战略旨在到 25 年将这一比例提高到 2030%。

澳大利亚仍然是全球领先者，有机农业面积达 53 万公顷，而大洋洲有机农业面积达 53.2 万公顷，占所有有机农田的 54%。

在北美，有机农田面积达3.3万公顷，占农业用地总面积的3.4%。