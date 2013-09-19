希腊警方在枪口下调查橄榄油被盗

希腊警方正在调查过去几周发生的三起橄榄油抢劫事件，其中两起涉及在枪口下偷窃橄榄油。

武装在萨洛尼卡

一名送货员前往塞萨洛尼基的一个秘密地点大量运送橄榄油后发生了一起事件。 根据希腊报纸 国防网，当送货员到达现场时，四名男子强迫他用枪口交出了橄榄油以及其他一些食品。 据报告，被盗货物总值4,000欧元。

第二起涉及橄榄油的武装抢劫案发生在储存橄榄油的EKO体育馆。 各种新闻来源报道说，在光天化日之下，有六名武装人员偷走了装满橄榄油瓶的总共50个板条箱。 目击者随后告诉警方，他们看到枪手将箱子装进没有牌照的无标志货车中。

帕特雷抢劫

在伯罗奔尼撒西部城市帕特雷，警察正在调查第三起橄榄油抢劫案，盗贼从萨拉维利郊区的一个老人居民的储存区偷走了大批沉重的橄榄油。 据当地新闻报道，这名老妇告诉警方，她在星期六晚上离开家很短一段时间，才发现她的储藏棚被闯入。 盗贼设法将几个大而重的坦克装满了橄榄油和一些工具。 窃贼没有闯入主屋。

根据 帕特雷（Patras）前7名 文章， “这是当今社会贫困的一个例子。”

最近发生的橄榄油抢劫案是在其他与橄榄油有关的犯罪事件传闻之后发生的， 发生 夏季初在塞萨洛尼基和雅典。 希腊警察在两个城市分别逮捕了两个橄榄油欺诈圈，并逮捕了他们。