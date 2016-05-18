在蒙托罗，侧重于金融，质量和旅游

在安达卢西亚城市科尔多瓦（Córdoba）东北半小时车程内，您将带您到达风景如画的蒙托罗镇。 该镇不仅是Montoro-Adamuz PDO的所在地，拥有47,000英亩的橄榄园和8个工厂，Montoro还举办了一个颇受欢迎的两年一度的Olive Fair，在11月18日，th 本次活动的版本在橄榄社区遗产基金会的橄榄油馆举行。

“每年的庆祝活动都在蒙特罗（Montoro）橄榄博览会上变得越来越好。 芬卡拉托雷，在今年的纽约国际橄榄油比赛中荣获四项金奖。 “几年前，博览会主要展示了农用和制粉设备，现在我看到了证据转移到了高质量橄榄油的重要性。” Olive Oil Times

今年，展销会场上有120个展位，一个有演讲嘉宾的会议厅和一个品尝室，里面至少有80种屡获殊荣的特级初榨橄榄油。 尽管大多数橄榄油来自西班牙，但也有一些来自意大利，葡萄牙，摩洛哥，以色列和希腊。

在星期四，演讲者集中讨论了经济，质量和旅游业的重要性。 蒙托罗市市长和AEMO（西班牙橄榄种植城市协会）会长安娜·玛丽亚·罗梅罗（AnaMaríaRomero）谈到了油井旅游对经济的重要性，建立更美好未来所需的艰苦努力以及创新可以在博览会上看到。

副主任阿马尔·阿萨巴（Ammar Assabah）和国际橄榄理事会（IOC）统计负责人玛丽亚·伊莎贝尔·戈麦斯（Maria Isabel Gomez）也作了发言。

阿萨巴（Assabah）向听众介绍了新的《国际橄榄油和食用橄榄协定》的目标，并进一步解释了国际奥委会的三个主要作用：使国际奥委会成员更紧密地联系在一起，将活动扩展到消费国，并简化程序。

戈麦斯通过一系列幻灯片向与会人员介绍了一系列幻灯片，这些幻灯片显示了有关进口，出口和消费的统计数据。 戈麦斯指出，尽管全球橄榄油消费量有所增加，但欧洲的消费量却有所减少，这归因于经济危机。

接下来是胡安·维拉尔（GEA Iberia）和何塞·玛丽亚·彭可（JoséMaríaPenco）（AEMO），他们将对橄榄油生产成本进行国际研究。 在其实体与国际奥委会之间进行的研究表明，在14个国家/地区使用7种不同的橄榄种植方法生产-千克纯橄榄的成本。

研究结果显示了最有利可图的耕作制度以及那些生产成本最低的国家。 他们的建议包括：将传统系统转换为机械化程度更高的系统； 生产者之间加强合作； 利用副产品； 以及培训和知识转移的重要性。

来自地区和国家机构的公众人物也出席了会议。 农业，食品和环境部的卡洛斯·桑切斯·莱恩（CarlosSánchezLaín）解释说，该部门一定不能忘记它所取得的一切。 在演讲中，桑切斯强调了卓越产品的重要性，西班牙橄榄油跨行业组织正在进行的辛勤工作以及建立促进西班牙橄榄油市场的必要性。

来自的Soledad Serrano Qv额外 解释了不仅创造卓越产品的重要性，而且还提供了有益健康和独特美食体验的产品。 她还强调，80％的消费者不知道质量是什么，使用QvExtra这样的印章可以帮助识别出优秀的EVOO。

Finca la Torre的佩雷斯（Pérez）引导观众完成了自己的个人旅程，以实现 最好的橄榄油 在世界上。 维克多和他的团队从改变整个生产哲学开始。 他放弃了旧的耕作，收割和碾磨方式，转而采用现代和生态实践。 他还抛弃了旧的形象，设计了新的瓶子并升级了徽标。 然后，他欢迎游客前来参观他的手术，从而使Finca la Torre的工作更加透明。

最后，何塞·加尔维斯（JoséGálvez）讨论了旅游业-他的旅游业 奥罗·拜伦（Oro Bailen） 在 NYIOOC 连续四年-和Yolanda Caballero（哈恩市议会）。 加尔维兹同意佩雷斯的观点，旅游业是传递透明度的重要途径。 他在奥罗·贝伦（Oro Bailen）的家人为非参观者在不制作橄榄油的淡季提供了视听展示。 他们还品尝并拥有美丽的商店。

卡瓦列罗解释说，油旅游是一种 “橄榄油生产获得第二次收获”。 她详细介绍了哈恩近年来为开发哈雷Oleo Tour所做的所有工作。 他们发现他们拥有所有要素（工厂，美食，乡村住宿，城镇集市，博物馆）来创造独特的旅游体验。 她说，自从他们开始以来，成功不过是什么。

周五，AEMO颁发了“橄榄文化传播奖”，“最佳磨坊”，“最佳米勒大师”和“最佳纪念橄榄”奖。

Priego deCórdoba的PDO因其项目获得了传播橄榄文化的最高奖项 ““健康的早餐”。该类别的二等奖是由Oro Bailen在油脂旅游方面的工作获得的。 Felipe Augusto Agudo的网站获得了三等奖， “卡门·桑切斯（CarmenSánchez）在德国的工作受到了特别的肯定。

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最佳磨坊被授予了生产Picualia品牌的AgrícoladeBailén-Virgende Zocueca SCA。 科尔多瓦制片人授予最佳米勒大师奖给胡安·玛丽亚·卡诺·冈萨雷斯 西班牙油菜。 最后，“最佳纪念性橄榄”奖杯以“四脚”赠予“橄榄”，西班牙语为“ “来自Castellón的Canet Lo Roig村的Olivo de las cuatro patas。