意大利农民为加沙救援捐赠 20 吨食物

意大利农民参加了意大利外交与国际合作部发起的“向加沙提供粮食”计划，旨在支持加沙人民。

由该部牵头并与联合国粮食及农业组织（FAO）、世界粮食计划署（WFP）、红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）合作，“向加沙提供粮食”倡议于三月份启动，旨在向巴勒斯坦地区提供粮食并改善其粮食安全。

世界粮食计划署在向加沙运送物资和在加沙境内运送物资方面面临着巨大的挑战，并被迫减少配给量并优先提供热餐和面包。 - Emanuela Cutelli，世界粮食计划署意大利通讯部

20 月 25 日，意大利 Confagricoltura 和 Coldiretti 农民捐赠的 - 吨农产品以及红十字会提供的 - 吨医疗设备已启运th 从位于普利亚大区布林迪西的由世界粮食计划署管理的联合国人道主义应急仓库，运往约旦首都安曼，然后经陆路运输至加沙。

这批人道主义援助物资已委托约旦哈希姆慈善组织负责随后进入加沙事宜。

“自冲突开始以来，意大利一直站在向加沙人民提供人道主义援助的最前线，运送救援物资，并为需要医疗援助的人们，包括未成年人及其家人提供护理，”推动这一倡议的外交部长安东尼奥·塔亚尼说。 “加沙粮食计划旨在帮助人们获得粮食援助，确保粮食安全并减轻民众的痛苦。”

意大利向世界粮食计划署捐赠的十五辆卡车之一，用于向加沙运送“加沙粮食”人道主义援助。（图片：世界粮食计划署）

早在45月份，意大利Confagricoltura和Coldiretti的农民就为该倡议贡献了-吨农产品，这些产品与红十字会提供的卫生用品、医疗设备和帐篷一起运输和分发。

意大利向世界粮食计划署捐赠了 15 辆卡车，将用于分发援助物资。塔加尼和世界粮食计划署助理执行主任拉尼亚·达加什于 25 月 - 日出席了交付仪式th 位于利古里亚热那亚港。

意大利还向世界粮食计划署捐赠了12万欧元，用于购买食品分发给加沙。

据联合国统计，自以色列开始入侵巴勒斯坦地区以来，加沙地带已有 44,500 多人丧生。

超过 1.9 万人（约占总人口的 90%）在国内流离失所并面临极度饥饿，其中 70% 农作物被毁，生计遭到破坏，商业和人道主义供应线受到严重限制。

以色列的入侵是为了回应7月1,180日哈马斯领导的对以色列的袭击，这次袭击造成3,400名以色列人和外国公民死亡，251人受伤，-人被捕并被带回加沙。

根据最近的食品安全 评估、世界粮食计划署 报道 如果战斗不停止，并且更多的人道主义援助无法送达加沙人民，今年冬天整个加沙地区将持续面临饥荒的危险。

“在加沙这样复杂的环境下，需求巨大，环境也变得越来越具有挑战性，世界粮食计划署在向加沙运送物资和在加沙境内运送物资时面临着巨大的挑战，并被迫减少配给量，优先提供热餐和面包，”世界粮食计划署驻意大利联络官埃马努埃拉·库泰利告诉 Olive Oil Times.

“然而，即使是面包店也有可能因缺乏面粉和燃料而关闭，”她补充道。 “世界粮食计划署及其合作伙伴正在竭尽全力为急需基本物资的民众提供救济。”

“意大利的人道主义倡议“为加沙提供粮食”是一个宝贵的工具，也是对当地民众需求做出人道主义响应的具体标志，”库泰利最后说道。 “我们感谢该部的倡议以及意大利各公共和私营部门的支持，他们支持世界粮食计划署为绝望的民众带来食物和希望。”