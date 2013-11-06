意大利寻求帮助遏制橄榄树杀手



欧洲议会议员Paolo De Castro

据说已经承诺向欧盟提供紧急资金，以帮助限制在意大利杀死橄榄树的植物病害的蔓延。

意大利政府说，它正在为这次疫情建立一个工作队，据信这是由于木杆菌Xidiella fastidiosa造成的。

据欧洲议会意大利议员保罗·德卡斯特罗（S＆D）和塞尔吉奥·保罗·弗朗切斯科·西尔维斯特里斯（PPE）称，普利亚大区萨伦托地区约8,000公顷的橄榄树已经受到影响，大约需要600,000万棵橄榄树毁了。

昆虫传播的疾病

在一个 书面问题 在对欧洲遏制措施委员会的调查中，德卡斯特罗说，这种细菌使树叶变干，木材变暗，最终杀死了被感染的树木。

该病是 “传播非常迅速，对整个地区都构成了经济和环境威胁，在这个地区，橄榄的生产是农业的主要活动，而拥有数百年历史的橄榄树却构成了景观和自然遗产不可估量的宝贵组成部分。”

“他说，这种病据信是由叶蝉（Cicadellidae）携带的，尚未传播到更远的地方，在欧洲其他地区受影响的橄榄树还较少。

他问委员会计划采取什么财务和其他措施 “遏制疾病的迅速传播。”

“对欧洲橄榄种植者的严重威胁”

Silvestris说这是植物病原体在欧洲的首次出现，专家认为 “鉴于疾病传播的速度，这对欧洲橄榄种植者构成了严重威胁。”

他说，在普利亚大区政府和生产者组织的协调下，在萨伦托地区加利波利和乌真托之间的地区，正在对橄榄树进行大规模的修剪，以去除因疾病而变干的部分。

除其他措施外，他还呼吁为一项紧急科学研究计划和植物健康措施提供资金，并呼吁建立一个欧洲作物病原体基因组数据库来集中有关细菌和寄生虫的信息。



Xylella fastidiosa（照片：乔治亚大学）

As 上周报道，意大利环保部Raffaele Baldassarre（PPE）也呼吁紧急援助。

普利亚大区的橄榄油仍然 “卓越的品质”

Olive Oil Times 尚无法确认意大利媒体的报道，即欧洲卫生和消费者事务专员托尼奥·博格已承诺提供紧急援助。

意大利媒体还说，意大利农业部长努扎·德·吉罗拉莫（Nunzia De Girolamo）已承诺成立一个负责该病的工作队，两名来自加州大学的专家将协助该工作队。

皮尔斯氏病是由克氏杆菌引起的，于1892年由加利福尼亚人牛顿·皮尔斯在加利福尼亚州的葡萄中发现。

德·吉罗拉莫（De Girolamo）在一份新闻稿中说，这种疾病并未影响橄榄果实，普利亚（Puglia）橄榄油仍然是 “品质卓越”，也是人类最健康的食品之一。

恐慌，困惑，悲观

爆发已引起橄榄种植者对这种疾病的真正原因以及为什么它在最近几个月迅速蔓延的原因感到恐慌和困惑。

这也激起了一些生产者的悲观情绪，例如一位农民在一个论坛上表示，听起来像是 “在接下来的五年中，我们将看到Salento的橄榄树倒塌。

虽然添加 “多年以来，许多橄榄树林一直处于被忽视的状态，” “令我震惊的是，在接下来的几年里，萨伦托的许多巨人将消失……我无法想象没有橄榄树的土地，”他说。