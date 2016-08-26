哈恩（Jaén）寻求联合国教科文组织的“橄榄海”提名

联合国教育，科学及文化组织（教科文组织）根据其网站， “力图鼓励在全世界范围内文化和自然遗产的识别，保护和保护被认为对人类具有非凡的价值。

西班牙拥有45个联合国教科文组织的遗址，在意大利和中国之后，获得认可度最高的国家排名第三。 安达卢西亚有七个景点：多纳纳国家公园； 塞维利亚的大教堂，Alcázar和Archivos de Indias； 戈勒姆洞穴综合体； Antequera Dolmens网站； 阿罕布拉，赫内拉利费宫和阿比津； 科尔多瓦历史中心； 哈恩的乌贝达和贝扎文艺复兴时期的不朽合奏。

西班牙也是联合国教科文组织列名的七个国家之一， 地中海饮食，被认为是 人类非物质文化遗产.

任何驾车穿越安大路西亚，甚至更具体地穿越哈恩省的旅行者，都可以告诉您其壮观的陆地景观，点缀着数百万棵橄榄树。 他们看似无限的存在被命名为Mar de Olivos或 “橄榄海。â€

在过去的一年中，哈恩省政府一直是追求将独特的安达卢西亚地形确认为世界遗产的领导者。

-月，在巴埃萨的安达卢西亚国际大学（UNIA）举行了研讨会。 这次活动使专家们聚集在一起，讨论了橄榄园的环境，人类学，经济和自然价值，以及如何最好地向教科文组织展示这一想法。

该大学提供了一个暑期课程，以解决社区问题并为社区准备橄榄树的文化价值。

已成立了一个技术委员会，由哈恩政府，安达卢西亚自治区政府，哈恩大学，合作社，安达卢西亚有机农业协会（CAAE），农村发展团体协会（ARA），吉伦基金会和，西班牙橄榄市政协会（AEMO）。

委员会认识到被列为世界遗产并不是一件容易的事。 但是，他们指出了橄榄海的环境，传统，文化和经济价值的重要性。 自治社区估计有180亿棵橄榄树。 尽管安达卢西亚的所有八个省都种植橄榄，但哈恩还是最大的生产者，向世界供应其22％的橄榄油。

该委员会还声称，安达卢西亚有300多个城市以这种作物为主要经济活动，有170,000个农场和一百万半公顷（370,658,072英亩）的农村种植了树木。

该技术委员会的目标是在2017年之前将该项目提交给教育，文化和体育部。然后，该部将决定是否值得向教科文组织提出一项建议。 如果选择此项，则由联合国教科文组织在2019年做出最终决定。

