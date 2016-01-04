黑手党控制橄榄油的“ 60分钟”报告主题

CBS新闻杂志 “60分钟在 黑手党参与意大利农业 今晚，将数百万观众吸引到橄榄油交易的阴暗黑社会中，并为人们带来了新的怀疑。 “意大利制造”品牌。

“黑手党精制的橄榄油，葡萄酒和奶酪的复制品在意大利激起了食品犯罪的爆发，”哥伦比亚广播公司新闻通讯员比尔·惠特克（Bill Whitaker）说。



在任何给定的情况下，用橄榄油很难确切地说出给定瓶中到底有多少滴黑手党血迹。 -汤姆·穆勒

除了与意大利调查员塞尔吉奥·蒂罗（Sergio Tirro）进行对话外，后者的60名受过训练的品酒师团队还能够发现假冒橄榄油 “乍一口”，该报告特别采访了汤姆·穆勒（Tom Mueller）， 额外处女 暴露。



“在很多情况下，您会得到与某些优质特级初榨橄榄油混合的低级橄榄油……您有时会获得脱臭油，”穆勒说。 “他们将其与具有某种特征的油混合在一起，使其具有一点颜色，一点味道……并以特级初榨油的形式出售。 这是非法的-它一直在发生。”

在大约12万名观看过丹佛野马队的观众在一场近距离的后期足球比赛中击败了圣地亚哥闪电队之前，蒂罗（Tirro）演示了如何轻松进行伪造 特级初榨橄榄油.

图片：60分钟/ CBS新闻

取一瓶无色，无味的葵花籽油，他加入了几滴叶绿素。 “它变成了橄榄油的颜色。”蒂罗说。 就这么简单。

西西里橄榄油生产商 尼古拉·克莱门扎（Nicola Clemenza），该地区正在领导200名农民起义，以控制黑手党。

“在我成立财团的那天，他们烧了我的车，烧了我的房屋的一部分，我和妻子和女儿在里面。

穆勒说，黑手党的控制遍及意大利的食品供应，并用最暗淡的术语描述了其对橄榄油的影响： “在任何给定的情况下，都很难用橄榄油确切地说出给定瓶子中实际上滴了黑手党血液的几滴。”

另见：听汤姆·穆勒（Tom Mueller）的访谈 在橄榄油上 播客

当惠特克（Whitaker）问到贴有多少橄榄油 “Mueller回答说，到达美国的“处女”并不是真正的处女。 “轻松达到75％到80％。”

CBS News将3瓶在美国一家未命名的超市中发现的橄榄油运到Tirro的品酒小组中：仅发现其中之一是特级初榨橄榄油。

“他们形容为 Lampante —最低质量的橄榄油。 该品牌恰好是美国最畅销的品牌之一，”惠特克说。

美国最畅销的品牌是Bertolli，这是备受瞩目的主题 欺诈调查 和多个 集体诉讼.



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