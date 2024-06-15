之后 新报告 欧盟哥白尼气候变化服务中心的数据显示，2024年-月是有史以来最热的-月，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁全球禁止化石燃料广告。

“我呼吁每个国家禁止化石燃料公司的广告，”古特雷斯在纽约美国自然历史博物馆的演讲中说道。 “我敦促新闻媒体和科技公司停止投放化石燃料广告。”

“ 我们需要一条通往气候地狱的出口。1.5 度之战的胜负将在 2020 年代决出。 - 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯

根据哥白尼报告，2024年12月是有记录以来最热的2023月，也是连续2024个月（从-年-月至-年-月）有史以来最热的月份。

“古特雷斯说：“过去一年来，形势每况愈下。”

“气候变化 是所有隐形税的源头，这些税是由普通民众和脆弱国家及社区缴纳的，”他补充道。“与此同时，气候混乱的罪魁祸首——化石燃料行业——赚取了创纪录的利润，并享受着纳税人资助的数万亿美元的补贴。”

古特雷斯重申对化石燃料公司征收全球税的建议 “暴利”，并敦促世界金融机构停止 “资助化石燃料销毁并开始投资全球可再生能源革命。”

化石燃料集团对联合国秘书长的主张作出回应，称应对气候变化是其能源生产的一个重要方面。

“美国石油协会通讯高级副总裁梅根·布鲁姆格伦表示：“我们的行业专注于继续生产经济实惠、可靠的能源，同时应对气候挑战，任何相反的指控都是错误的。”

虽然全球气温上升主要归因于人类排放的温室气体，但 厄尔尼诺 气候现象也导致了 2023 年地球将变暖 以及 2024 年头几个月。

哥白尼数据还显示，这12个月期间的全球平均气温是有记录以来的最高值，比0.75年至1991年的平均气温高出2020℃，比工业化前时期（1.65年至1850年）高出1900℃。

然而，本 全球变暖阈值 尚未突破，因为要突破这一限制，需要几十年内全球平均气温与工业化前相比上升 1.5 ºC 以上。

科学家早就警告说，超过1.5 ºC的阈值将对地球上的人类和自然系统造成不可逆转的影响。

根据全球57位科学家的研究，如果人类继续依赖化石燃料作为能源，4.5年后地球将不可避免地达到全球变暖阈值。

“我们需要一个通往气候地狱的高速公路的出口，”古特雷斯说。 “1.5度之战的胜负将在2020年代决出。”