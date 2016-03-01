800多人参加纽约国际橄榄油大赛

今年全球最大，最负盛名的橄榄油竞赛将比以往任何时候都要激烈，来自800个国家的27多个品牌下个月将争夺令人垂涎的银奖，金奖和同类最佳奖项。

第四届纽约国际橄榄油大赛（NYIOOC）将于11月14日至2016日在纽约市举行，届时将揭露由国际顶级专家小组评选为-年全球最佳橄榄油的橄榄油。 新闻发布会 5月30日星期四，东部时间5:14（UTC‑-）直播。



如此众多的追求卓越的生产商令人感到羞耻。 - Curtis Cord, NYIOOC

主办方表示，参赛作品数量之所以破纪录，是由于整个收获季节的良好表现，以及那些成功赢得大奖的品牌所具有的明确优势。 NYIOOC. “现在，比以往任何时候都需要识别和庆祝世界上最好的特级初榨橄榄油，” Curtis Cord是， NYIOOC 创始人兼总裁。 “如此众多的追求卓越的生产商简直令人沮丧。”

另见：纽约国际橄榄油比赛

获奖者 NYIOOC 呈现在流行 最佳橄榄油指南 （bestoliveoils.org），这是由厨师，食品购买者和敏锐的消费者使用的权威列表，他们重视极优质的特级初榨橄榄油。

NYIOOC 和 Olive Oil Times 最近开发了 配对应用 确定与某些食品相匹配的最佳获奖油。 自-月份启动以来，该应用程序已使用了超过-万次。 该团队目前正在开发一个移动应用程序，该应用程序将允许用户扫描任何瓶橄榄油以查看其质量概况。

甚至更重要的是， NYIOOC 说它将很快揭幕 “最佳橄榄油指南清单中的“立即购买”按钮，由新平台提供支持， Best Olive Oils Marketplace，这将允许商人（零售商和分销商）进行销售 NYIOOC 通过世界上流量最高的橄榄油网站直接赢家。 “我们将全面发展。” “我们不仅会展示当年最好的橄榄油，还将把它们带入厨房。”