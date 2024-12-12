伦敦确认新一批橄榄油侍酒师

从弗吉尼亚州到新南威尔士州，橄榄油专业人士和爱好者齐聚伦敦市中心的 CIEE 全球研究所，参加门票销售一空的 Olive Oil Times 一月底的侍酒师认证课程。

在五天的时间里，参与者研究了橄榄油感官分析、种植和生产最佳实践， 对健康的益处、营养、 烹饪应用 和质量保证。

领导这项严格项目的是来自六个国家的知名专家。该小组分析了来自各个产区的一百多个橄榄油样品。

我现在对特级初榨橄榄油有了更加深入的了解，并且有能力辨别真正的优质产品。 - Inigo Garel-Jones Garrigues，IGJG 有限公司

与会者中包括来自美国零售商的 Chasity Pritchett 橄榄油专注于销售国产 特级初榨橄榄油.

Chasity Pritchett（照片：Andrew Mullan 为 Olive Oil Times)

“这门课程教会了我很多东西，让我对橄榄油的生产过程有了深入的了解，”她说。 “它让我大开眼界，看到了不同品种的口味和复杂性的全新世界。”

普里切特计划利用她在课程中学到的知识，为非裔美国人和美洲原住民等服务不足的群体提供获取教育材料和研究的机会。

“这个使命是非常个人化的，我会继续努力，在全国范围内宣传和提高人们对橄榄油健康益处的认识。”她说道。 “周围都是和我一样对橄榄油充满热情和热情的人，这真是令人鼓舞。”

伦敦的创始人 Thelka Galazoudi 回归根源，也从侍酒师认证课程中受到了启发。

加拉祖迪负责进口和分销希腊有机特级初榨橄榄油和其他产品，他计划利用在课程中学到的知识在品尝活动中教育好奇的消费者。

“橄榄油侍酒师课程是我加深知识和专业技能的自然进步，”她说。 “它让我与志同道合、充满热情、对橄榄油有着深厚热爱和尊重的人们走到了一起。”

Hedzer Roodenburg Vermaat 和 Thelka Galazoudi（照片：Andrew Mullan for Olive Oil Times)

Stefano Chessa Oliveto 进口商 参加该课程是为了进一步推动他在伦敦销售地中海特级初榨橄榄油的计划。

“我正在开展一个改善英国分销网络的项目 多梅尼科·曼卡“他说。 “他们的产品通过专门的分销商销往酒店和餐饮业，但在专门的零售市场上却完全没有他们的踪影。”

Chessa 表示他非常喜欢这门课程，并表示 “该课程采用了一种“令人耳目一新”的方式来讲述特级初榨橄榄油的世界。

即使是经验丰富的生产商也发现该课程很有价值，该课程探索了最新的创新，以补充他们在该领域数十年的工作经验。（照片：Andrew Mullan）

“所有的教练都很友善、专业，而且知识渊博，”他说。 “活动组织得非常好。现在我对特级初榨橄榄油行业的了解更加有信心了。我确信这将增强我与现有和未来客户的互动。”

除了零售商和进口商之外，橄榄油生产商也参加了此次课程，以了解最新的行业趋势和更广泛的橄榄油行业。

“我现在知道这个产品了，”最近加入这家屡获殊荣的西班牙生产商的 Jorge Miranda 说道。 卡萨斯·德·瓦尔多 管理出口。

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对品质的追求吸引了另一家西班牙橄榄油生产商 Inigo Garel-Jones Garrigues 来到伦敦。 “我是一名生产商，希望提高我生产的水果和油的质量以及整个合作社的质量，”他说道。

““这门课程让我大开眼界。鉴于我曾接触过一个国家 [西班牙] 和地区，它让我对该行业和生产有了更广阔的视野，”Garel-Jones Garrigues 补充道。 “当然，最重要的是，我现在对特级初榨橄榄油有了更加深入的了解，并且有能力辨别真正的优质产品。”

虽然参加课程的主要是专业人士，但好奇的消费者也参与其中，以扩展他们的橄榄油知识。（图片：Andrew Mullan）

即使是经验丰富的生产者也发现该课程很有价值，它提供了农业、收割和碾磨方面的最新科学和创新，以补充他们数十年在该领域工作的经验。

“我已经在托斯卡纳生活和制作橄榄油 20 年了，”伊丽莎白·沃德-布斯说道。 “这些年来，橄榄油生产方面发生了许多变化。现在，我搬到了托斯卡纳一个以出产优质橄榄油而闻名的新地区，我的目标是利用我的经验和新知识生产出品质最好的橄榄油。”

沃德·布斯说，该课程加深了她对意大利以外特级初榨橄榄油的了解和欣赏。

“我相信，关于橄榄油的广泛知识，特别是在收获、研磨和储存过程中注重细节的重要性，对于生产优质橄榄油将非常有价值，”她说。

除了课程内容外，学员们还借此机会与来自世界各地的老师和同学进行互动。

除了零售商和进口商外，橄榄油生产商也参加了此次课程，以了解最新的行业趋势和更广泛的橄榄油行业。（图片：Andrew Mullan 为 Olive Oil Times)

“该课程还提供了交流机会，让我能够与来自世界各地的种植者和买家建立联系，” 橄榄油俱乐部.

鲁登堡维马特目前来源 屡获殊荣的突尼斯 橄榄油，并计划将其选择范围扩大到其他国家。

他说，成为一名 侍酒师 将帮助他更好地评估进口橄榄油的质量，并改善他在橄榄油营销活动中指导个人和企业客户的方式。

“该课程对帮助我实现目标起到了重要作用，提高了我作为橄榄油专业人士的可信度，提高了我评估橄榄油的能力，扩大了我的行业网络——所有这些都将有助于橄榄油俱乐部的发展，”他补充道。

Shannon Hurd 是美国 切塞纳家族进口产品，发现该课程 “透彻且适用。演讲者知识渊博且引人入胜，对信息量过大的话题提供了见解和澄清。”

Oliveto Imports 公司的 Stefano Chessa 参加了此次课程，以进一步推动他在伦敦销售地中海特级初榨橄榄油的计划。（照片：Andrew Mullan）

“我希望获得知识来确保我们选择的每瓶酒都体现出我们对卓越和真实性的承诺，”赫德补充道。 “作为侍酒师获得的知识增强了我向消费者介绍特级初榨橄榄油的益处的能力。”

参加课程的主要是专业人士，但好奇的消费者也参与其中，以扩大他们的橄榄油知识。

“我与橄榄油贸易没有任何关系——只是对美食和烹饪的热爱以及希望退休到普利亚，”安德鲁·沃特斯说。

“我开始学习这门课程时对特级初榨橄榄油有所了解，但对其了解甚少，”他补充道。 “课程的广度和我学到的知识量确实令人印象深刻。”

5 月份报名 侍酒师证书课程 纽约市的