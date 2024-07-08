新的西班牙语播客深入探讨橄榄油世界

橄榄种植者、磨坊主和瓶装商一直抱怨消费者缺乏相关知识 特级初榨橄榄油.

事实上，49% 的受访者表示 2023 Olive Oil Times 收获调查 他们认为缺乏消费者知识是他们最关心的问题之一。

为此，三位橄榄油专家推出了西班牙语播客，讨论 橄榄油基础知识 与不同类型的嘉宾一起创造新的爱好者。

初榨橄榄油行业需要大量的传播和人们的联系，尤其是年轻人。 - Mercedes Uceda，A la Sombra del Olivo 联合主持人

Pablo Voitzuk 是一位橄榄油教育家、顾问和 NYIOOC World Olive Oil Competition 法官想出了 橄榄树荫 （橄榄树荫下）于 2023 年推出，并邀请 Mercedes Uceda 和 Maripaz Aguilera 担任联合主持人。

“巴勃罗在圣诞节时告诉我，他想做一个播客，”安达卢西亚农业和渔业研究与培训学院（IFAPA）的橄榄油技术专家、小组负责人兼顾问阿吉莱拉说道。

““由于我们的工作，我们经常停留在技术层面。我们总是针对这个行业，这个播客是向广大观众传播橄榄油文化的一种方式，”她补充道。

Uceda 是一名认证品酒师，其家族拥有的工程咨询公司致力于橄榄磨坊的建设和设计。她经常收听播客，很高兴能加入这个项目。她认为播客是一种娱乐和告知年轻观众的绝佳方式。

据音频流媒体平台 Spotify 称，超过一半的西班牙人会收听播客，其中三分之一的人习惯性地收听。iVoox Observatory 收集了西班牙语播客的数据，其另一项研究发现，40% 的听众年龄在 18 至 44 岁之间。

“我已经迷上了播客世界，它似乎是传播任何话题的一种非常好的方式，”乌塞达说道。

“初榨橄榄油行业需要大量的传播和人们的联系，尤其是年轻人，”她补充道。 “播客是年轻人分享知识或联系不同话题的一种形式，所以这似乎是一个非常好的主意。”

乌塞达认为，播客的长篇对话形式是最受欢迎的类型之一，非常适合讨论橄榄油，它允许主持人和嘉宾探讨每个主题的细节和细微差别，而不是诉诸有线新闻和传统广播节目中典型的声音片段。

“我们涵盖的内容很多，但播客是为非专业人士制作的，”乌塞达说。 ““它的词汇相当通用，所以每个人都能理解。我们尽量避免使用技术词汇。”

阿吉莱拉同意播客是为了让大众能够接触到，但她补充说橄榄油专业人士也会觉得它很有趣。阿吉莱拉的整个职业生涯都在研究橄榄油，但在制作播客时仍然学到了很多有趣的事实。

“我们的目标是接触尽可能多的人，”她说。 “我认为我们已经尝试让各种各样的人参与进来，特别是那些想要学习的人。”

三位主持人录制了六期播客，按主题划分。第一期是介绍，主持人讨论了他们对播客的愿景以及他们希望听众如何开始思考橄榄油。

播客的其余部分将涵盖健康、美食、文化、橄榄品种和营销。每集节目时长约一小时，以三位主持人之间的讨论开始，然后采访各领域的专家。

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“我们寻找来自世界各地的嘉宾，既来自欧洲，也来自南半球，因此播客的范围也会更广，”乌塞达说。 “我们认为通过这种方式，西班牙人民可以听取来自世界其他地方的意见，特别是在南美的销售方面，这非常有趣。”

““有来自智利、阿根廷、美国和意大利的人，”阿吉莱拉补充道。 “也就是说，我们不希望它仅仅是我们的愿景，而是一个吸收来自世界不同地区的愿景。”

第三集嘉宾采访了智利第一本 橄榄油指南，探讨零售与文化。

国际橄榄油餐厅协会创始主席菲利波·法卢贾尼 (Filippo Falugiani) 和专攻橄榄油、为西班牙皇家足球联合会做饭的厨师达尼·加西亚·佩纳多 (Dani Garcia Peinado) 出现在第四集中，讨论餐厅作为向更广泛受众展示橄榄油形象大使的角色。

“我喜欢菲利波和达尼那一集，因为它揭示了餐饮业和餐厅渠道，”乌塞达说道。 “我们总是说，打入餐厅渠道是初榨橄榄油领域最困难的事情，最近我们也遇到了困难。厨师和餐馆老板也是我们产品的代言人。”

其他嘉宾包括获奖制作人 Nico 和 Rafael Alonso Barrau 奥罗·德尔·德西尔托、专业零售商 Paraiso Virgen Extra 的 Carmen Nieto 和阿根廷圣胡安橄榄商会成员 Juan Pablo Castellano 等。

《橄榄树之光》的第一集已在 Spotify 上播放，视频版本可在 YouTube.