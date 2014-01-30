纽约时报修改橄榄油欺诈信息图

《纽约时报》修改了 橄榄油欺诈信息图 评论家说这在某些方面是耸人听闻和不准确的。

更改是在美国东部标准时间下午8:00之后或在原始文章发布大约四天后的今天在纽约时报网站上进行的。

另见：纽约时报橄榄油欺诈信息图表时间表

在这些更改中，该书的作者汤姆·穆勒（Tom Mueller） 额外处女，在穆勒（Mueller）之后被删除作为文章的来源 坚持 他不对错误信息负责。

最受关注的幻灯片指出， “（在美国）出售的橄榄油中有69％是经过篡改的。 “贴有69％进口橄榄油的标签 “在口味测试中，“特级初榨”未达到该标签的标准。”

另一张幻灯片最初是这样写的： “瓶子贴有标签 “特级初榨'和品牌 “意大利制造”（很奇怪，即使这种油不是来自意大利，这也是合法的。”

改为： “瓶子贴有标签 “特级初榨'并贴有标签 “意大利包装或 “从意大利进口。 （奇怪的是，这是合法的，即使该石油不是来自意大利，尽管该来源国应在标签上列出。）”

另一张幻灯片， “橄榄油是用更便宜的油来切割的。” 改为： “At 一些炼油厂 用便宜的橄榄油切橄榄油。”

较早前，文章的插图画家抱怨 Twitter的更新 他是 “从意大利化学家那里收到了有关橄榄油核磁共振的信件，”但他 “穆勒（Mueller）被删除作为文章的出处，但仍不清楚是谁撰写了这篇文章。

更正的解释尚未出现在 时间更正页面.

这些更正可以缓解那些认为这篇文章的概括强化了刻板印象并起诉了大批诚实的意大利橄榄油生产商的人。 但当新闻以光速传播时，四天就是永恒，而《泰晤士报》今天撤回的声明已经在全世界传播和分享。

更新（25年2014月-日）： 该图形的早期版本包含多个错误。 劣质油中使用的橄榄通常会在采摘后数天，数周甚至数月的时间里被带到工厂— “几个小时之内。” 该图将在橄榄油行业的某些部分中可以找到的两种可疑做法混为一谈。 一些生产商将橄榄油与大豆或其他廉价油混合，而其他生产商将植物油与β-胡萝卜素和叶绿素混合以生产假橄榄油。 这两种做法通常不会结合在一起。 在意大利瓶装并在美国出售的橄榄油可能会贴上标签 “意大利包装”或 “从意大利进口”-不 “意大利生产”，即使石油不是来自意大利。 （但是，应该在标签上列出来源国。） 加利福尼亚大学戴维斯分校的研究人员在2010年进行的一项研究发现，进口的橄榄油中有69％ “在专家的味道和气味测试中，“特级初榨”未达到该标签的标准。 研究表明，不合格的样品已被氧化。 用便宜的精制橄榄油掺假了； 或质量不佳，因为它们是由损坏或未成熟的橄榄，或未正确存储或加工的橄榄或这些缺陷的某种组合制成的。 它没有得出结论，在美国出售的橄榄油中有69％是经过篡改的。 最后，该图片错误地引用了经营“橄榄油中的真相”博客的汤姆·穆勒（Tom Mueller）作为信息来源。 在准备图片时，请参考穆勒先生的博客和其他著作，但他的一些发现被误解了。”

纽约时报橄榄油欺诈信息图时间表