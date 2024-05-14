北半球最好的特级初榨橄榄油揭晓

来自 18 个北半球国家的农民、磨坊主和装瓶商在 584 年的 901 个参赛作品中总共赢得了 2024 个奖项 NYIOOC World Olive Oil Competition.

生产者克服了因气候和经济挑战而连续第二年歉收的情况，凭借他们的成果赢得了 368 项金奖和 216 项银奖。 特级初榨橄榄油.

对于我们公司来说，这些奖项证明了我们在生产高品质橄榄油方面所做的努力，这些橄榄油展示了土耳其橄榄品种的独特风味和特征。 - Tuba Yilmaz，Gaia Oliva 所有者

根据一个 Olive Oil Times 调查生产成本高、高温、干旱、橄榄果蝇、降雨过多和劳动力短缺是生产者在 2023/24 作物年度面临的主要挑战。

再次是意大利品牌 带路，在全球最大的橄榄油质量竞赛中荣获 147 个奖项。紧随其后的是美国（95）、西班牙（82）、克罗地亚（80）和希腊（56），成为比赛中最成功的国家。

虽然通常的嫌疑人主导了结果，但来自不太知名国家的生产商也取得了胜利，其中包括来自阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、中国、日本和约旦的农民和磨坊主。

对南半球特级初榨橄榄油生产商的评审将于秋季开始。

无论其原产国为何，生产者都同意获得来自 NYIOOC 奖励了他们在艰难的收成期间所做的努力，并改善了他们进入新市场的前景。

NYIOOC 奖项帮助各种规模的生产商在新市场开展业务。 （照片：Fattoria San Michele a Torri）

“我们非常自豪能够在纽约赢得胜利，这是一座拥有优秀人才的伟大城市和市场。” 圣米歇尔托里农场，赢得了 金奖 适用于中等强度的 Frantoio。

尽管春季坐果不佳导致夏季气温较高，但该公司在 30,000/2023 作物年度生产了 24 升特级初榨橄榄油，并计划出口很大一部分。 “我们相信这个奖项将帮助我们更好地在国际上确立自己的地位，”弗兰卡兰奇说。

除了提高在美国的品牌地位外，不太知名的橄榄油产区的生产商表示，世界大赛奖项有助于提升整个地区的形象。

“[赢得银奖]是对出色工作的认可，”营销经理 Fatima Elizalde 说道。 内凯斯酒庄，位于西班牙北部纳瓦拉地区。

“该奖项提高了纳瓦拉作为优质特级初榨橄榄油生产地区的地位，”她补充道。

制片人报告称，在 NYIOOC 提供 商业利益，包括提高品牌在潜在客户和现有客户眼中的地位。

然而，许多人认为这些奖项不仅仅是一种推销。结论 NYIOOC 分析团队被视为对更昂贵的有机实践的认可。

根据 Olive Oil Times 世界排名 数据显示，有机品牌从创纪录的 205 个参赛作品中获得了 329 个奖项。

马西亚诺庄园 (Marciano Estate) 的生产者收获了当地的 Mission 品种以及五种意大利品种和三种西班牙品种，全部都是有机种植的。 （照片：马西亚诺庄园）

“赢得这些奖项让我们更有信心，相信我们正在做正确的事情。”加州橄榄树顾问米拉格罗斯·卡斯特罗 (Milagros Castro) 说道。 马西亚诺庄园.

纳帕谷生产商赢得了 金奖一对 中度意大利混合酒和中度阿尔贝奎纳酒，采自圣赫勒拿岛经认证的有机树林。

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马西亚诺庄园 (Marciano Estate) 的有机做法包括在树林中放羊，以清除杂草并提供天然肥料。

除了有机条目之外， Olive Oil Times 世界排名 数据表明单一品种油正在获得发展势头。

百分之七十一的单一品种 NYIOOC 参赛作品于 2024 年获奖，而混合作品的获奖比例为 57%。 2016 年至 2022 年间，单一品种油与两种或多种品种混合油的成功程度要相当得多。

虽然最常见的橄榄品种继续占据主导地位，成为获奖最多的橄榄品种，包括皮夸尔 (Picual)、科罗内基 (Koroneiki)、弗兰托约 (Frantoio) 和阿贝奎纳 (Arbequina)，但世界各地的生产商表示，国际认可鼓励他们采用当地品种。

在土耳其， 屡获殊荣的制片人 力求突出该国众多的特有品种。 29 个获奖品牌中有 - 个是用本地橄榄品种制作的。

“荣获2024年两项金奖 NYIOOC 这对我们来说确实是一种荣幸，也是对我们团队奉献精神和辛勤工作的证明。” 盖亚奥利瓦.

图巴·耶尔马兹 (Tuba Yilmaz) 认为 NYIOOC 作为向世界展示土耳其本土橄榄品种的绝佳方式。 （照片：盖亚·奥利瓦）

“对于我们公司来说，这些奖项验证了我们在生产高品质橄榄油方面所做的努力，这些橄榄油展示了土耳其橄榄品种的独特风味和特征，”她补充道。

除了当地品种之外，世界竞赛奖项还强调了橄榄种植者作为传统景观和橄榄生物多样性守护者的作用。

位于加利福尼亚州内华达山脉山麓，背后的生产商 奥利维亚的OLA 庆祝胜利 两个金奖 用于混合从百年树上采摘的野生橄榄。

“我们不仅对这些奖项感到兴奋，而且我们认为我们在树木中看到的价值得到了验证，”共同所有者朱利奥·扎沃尔塔 (Giulio Zavolta) 说道。 “这些树木已经证明了它们作为独特石油来源、该地区丰富遗产的传播者和文化地标的价值。”

首次获奖者看到胜利 NYIOOC 奖项证明了他们的农艺和制粉实践正在发挥作用。 （照片：OPG 加米卡）

虽然之前已有很多庆祝胜利的制作人在比赛中获奖，但 2024 年的比赛中也有许多首次获奖。

“这是我第一次进入 NYIOOC，我感到非常兴奋和高兴，”业主 Ante Đuderija 说道。 OPG加米卡.

生产商表示，该岛位于克罗地亚南部海岸附近的赫瓦尔岛 金奖 因为他的中号 Levantinka 是在经历了一次充满挑战的收获之后而来的。

“对于 OPG Garmica 来说，这仅仅是一个开始；我希望未来几年橄榄油质量能够保持连续性。”杜德里亚总结道。