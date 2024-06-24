橄榄理事会将种质库纳入全球条约

国际橄榄理事会（IOC）已同意将世界橄榄种质库纳入《国际粮食和农业植物遗传资源条约》。

该条约由西班牙农业、渔业和食品部和联合国粮食及农业组织签署，在保护全球农业生物多样性和确保公平公正分配方面发挥着重要作用。

“国际奥委会橄榄种植、橄榄油技术和环境部门负责人 Lhassane Sikaoui 表示：“《国际粮食和农业植物遗传资源条约》建立了一个多边体系，以促进获取粮食和农业植物遗传资源，并以公平、公正的方式分享利用这些资源所产生的利益。”

“它规定 非原生境 国际农业研究中心和其他国际机构收藏的粮食和农业植物遗传资源，”她补充道。

西卡维表示，该条约为成员国之间建立了有效的合作战略，这些成员国拥有自己的种质库和国际奥委会批准的收藏品，旨在为科学和实践目的交换遗传材料，并制定全球保护战略。

许多国际橄榄树委员会成员国都有自己的橄榄树遗传资源国家收藏。该委员会还在西班牙科尔多瓦、摩洛哥马拉喀什、土耳其伊兹密尔和 阿根廷圣胡安；以色列火山研究所；以及意大利农业研究与农业经济分析委员会。

“西班牙政府率先做出回应，表示有兴趣 西班牙橄榄种质资源库，其中包括安达卢西亚农业和渔业研究与培训学院（IFAPA）和科尔多瓦大学的不同收藏品，均受到该条约的承认，”Sikaoui说。

“第一份协议于14月-日签署th 在西班牙农业和渔业部总部，”她补充道。 “摩洛哥等其他国家也表示有兴趣签署该条约协议。”

西卡维表示，实施该条约的下一步将涉及建立各个收藏品和种质库的所有遗传物质的数据库。

“随着时间的推移，所积累的数据将有助于建立有关各种早期品种特征的数据库，这些品种是国际奥委会真正健康橄榄品种项目的重点，并保存在科尔多瓦大学的存储库中，”她说。

“该网络的加强将成为科学界可利用的全球资源，并为苗圃提供供最终用户使用的健康和真实的材料来源，”Sikaoui补充道。 “因此，这将使该行业能够获得更适合不断变化的气候条件的品种。”

气候变化对橄榄种植的影响仍然是农民普遍关注的问题。63% 的受访者表示， 2023 Olive Oil Times 收获调查 他们将气候变化列为他们最关心的问题。

受访者指出，高温、干旱和降雨是影响 2023 年收成的主要因素。虽然没有单一的气候事件可以归咎于气候变化，但 全球气温上升 增加极端气候波动的可能性。

“橄榄园正处于历史性时刻，面临着巨大的挑战，”西卡维说。 “这种作物生长的气候条件正在迅速变化，我们需要使其适应这些新的情况。”

“品种遗传改良是主要 适应策略 应对气候变化带来的挑战——抗 病虫害， 适应 高温 在开花和 减少冷积聚 冬季的几个小时， 干旱等等，”她补充道。 “我们还见证了基因侵蚀的重大过程：每四公顷新橄榄种植园中就有三公顷来自单一品种。”

除了提高科学家研究橄榄遗传物质和农民试验新品种橄榄的能力外，此次合作还将突出 捐助者的努力，多年来一直为种质资源收集提供资金和遗传材料。

西卡维表示，国际奥委会期待与各成员国讨论该条约，并开始制定保护橄榄遗传遗产和交换遗传物质的全球战略。

“为此，计划于 2025 年 - 月在马拉喀什举办一次关于橄榄植物遗传资源的国际研讨会，”Sikaoui 说道。该研讨会将讨论各种问题，包括网络的运营框架以及制定保护、维护和加强橄榄植物遗传资源的全球战略。”