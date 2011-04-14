橄榄理事会谴责加州大学戴维斯分校报告的“侵略性暗流”

呼叫 加州大学戴维斯分校第二次橄榄研究中心 此 “同样的莫名其妙的批评” “国际橄榄油理事会对加州和澳大利亚的研究人员进行了回击，理由是： “侵略的暗流。”

国际奥委会执行董事让·路易·巴尔约尔（Jean-Louis Barjol）最近才从美国回国，这是他作为主管的首次正式访问。 橄榄中心 将他们新成立的，由国际奥委会批准的品酒小组与国际组织及其成员进行了对接。



主任指责加州大学戴维斯分校的研究人员仅在方便的时候进行合作，并呼吁所有生产国 “加入国际奥委会成员的行列，以便 “通过建设性的全方位合作找到满意的解决方案。”

Barjol先生在今年夏天发起了一项1.7万美元的计划，目的是在美国和加拿大推广使用橄榄油。 上周面试 从某种意义上说，美国和澳大利亚似乎在利用国际奥委会的优势。 “他们每年都使用我们的实验室。 他们参加了我们的会议，并因其在化学和感官特性方面的能力而受到国际奥委会的认可”，他说。

戴维斯大学和澳大利亚研究人员发现 “进口最畅销的品牌 “报告说：“在美国销售并在整个加利福尼亚的零售店购买的特级初榨橄榄油常常不符合国际奥委会对特级初榨橄榄油的感官标准。”

该研究是由 加州大学戴维斯分校橄榄中心 这是由 加州橄榄油委员会 以及从信誉不佳的进口橄榄油中受益的成员。 加州橄榄油生产商提供 大约百分之一的橄榄油 在美国消费，但他们正在发展提供更多的能力。

在今天给加利福尼亚橄榄油理事会成员的一封信中，COOC主席布伦登·弗林（Brendon Flynn）将报告称为 “一个极好的机会，让公众参与讨论从加利福尼亚生产商那里购买橄榄油的好处”，鼓励他们 “利用这一刻。”

同时，国际奥委会附属鲍勃·鲍尔（Bob Bauer） 北美橄榄油协会 在今天的一份声明中回应了该报告， “值得注意的是，国内橄榄油行业要求的标准不如NAOOA成员采用的IOC标准严格，因为他们说自己的橄榄油不能达到这些标准。 然而，他们使用并强调主观和被拒绝的测试，以试图使人们相信进口油不符合那些更严格的标准。”

“消费者比接受更了解 “加州大学戴维斯分校的最新研究发现，我们希望同样的结果再次成立。”