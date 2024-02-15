橄榄油基薄膜可能很快取代塑料食品包装

最新研究表明 特级初榨橄榄油 可以有效地用作 油膜、环保型食品保护涂料。

据撰写该论文的土耳其研究人员称 根据一项研究，，这些新材料可能成为食品包装中塑料的可行替代品。

它们在自然界中分解得很快，因此不会造成严重的环境污染。油膜通过减少对化石燃料的依赖来减少碳足迹。 - Bülent Başyiğit，哈兰大学

研究人员开发出了一种简单有效的生产油膜的方法，使材料更接近与当前行业标准的竞争。

“传统的塑料薄膜经久耐用，确保运输和储存过程中的可靠性，”土耳其尚勒乌尔法哈兰大学工程学院研究员 Bülent Başyiğit 告诉 Olive Oil Times.

“它们的其他优点包括成本低、重量轻、易于加工和具有先进的阻隔性能，”他补充道。 “然而，石油衍生的传统塑料薄膜不会生物降解，并且不会在自然界中停留很长时间。”

“此外，传统塑料薄膜的天然结构中存在的有害化学物质可能会泄漏到包装的食品或饮料中。”巴西伊特指出。

油膜以可生物降解和食用油聚合物为基础，可能比塑料具有明显的优势。

“它们最显著的特点是它们在自然界中分解得很快，因此不会造成严重的环境污染，”巴西伊特说。 “油膜通过减少对化石燃料的依赖来减少碳足迹。”

通常，塑料薄膜由源自化石燃料的合成聚合物制成，例如聚乙烯或聚丙烯。

此外，生产这种塑料薄膜的过程需要耗费大量的能源，但与大多数其他工业部门不同，规模经济使其具有显著的成本效益。

与其他可生物降解薄膜相比，Oleofilms 的主要优势在于其弹性和柔韧性。它们在极端温度变化下也更加稳定。

据研究人员介绍，油膜的化学结构显著降低了化学物质泄漏到食物或饮料中的风险。

油膜在暴露于水分时不易溶解或分解，而且水也不易穿过油膜。 “油膜具有防水功能，而且其透水性很低，”Başyiğit 证实道。

“油膜可能是一种很有前途的保护系统，特别是对于油性和潮湿的食品，因为它们是由疏水和油基成分制成的薄膜，”他说。

“这些薄膜可以通过防止氧化、减少水分流失和形成防水屏障来延长食品的保质期，”他补充道。

一些容易用油膜包装的食品包括巧克力制品、奶酪、加工肉类和饼干。

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此外，它们还被证明在保护水果和蔬菜等新鲜食品方面非常有效。

“水果和蔬菜结构恶化的一个主要原因是其结构中的水分流失，”巴西伊特说。 “鉴于油膜的疏水特性，它们有望保持包装内的湿度平衡。”

“因此，这些薄膜模型可以通过减少所有水果和蔬菜的水分流失来帮助防止收缩和硬化，”他补充道。 “橄榄油等天然油具有抗菌和抗真菌特性，可通过抑制细菌和真菌的生长来帮助减缓食物变质。”

特级初榨橄榄油是研究团队开发的油膜生产方法的关键成分，该方法已被证明比其他可生物降解油更有效。

“橄榄油因其独特的结构而为最终产品提供抗氧化活性，”Başyiğit 说道，暗示了生育酚（维生素 E）和 酚类化合物 特级初榨橄榄油。

“它们在橄榄油中的存在对于防止或延缓薄膜中的潜在氧化至关重要，”他补充道。 “防止或延缓氧化变质可延长包装薄膜的使用寿命。”

特级初榨橄榄油被认为比其他油更有效，因为它含有高含量的 单不饱和脂肪酸，主要是油酸，与多不饱和脂肪酸相比，它具有更强的抗氧化保护作用。

“富含饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的油会导致油膜变硬或变软，”Başyiğit 说道。特级初榨橄榄油中均衡的不饱和脂肪含量使其成为更有效的选择。

橄榄油中的酚和生育酚可减少氧化损伤，油膜涂层可以延长这一功效。

“在油膜中加入特级初榨橄榄油可以增强最终产品的抗氧化性能，”Başyiğit 说。 “此外，抗氧化化合物可以通过薄膜扩散到食物中，起到保护作用。”

“含有橄榄油的薄膜可以延长保质期，保持营养品质，并通过提高薄膜材料和涂层产品的抗氧化能力来防止氧化变质，”他补充道。

油膜中特级初榨橄榄油的存在进一步增强了其生物降解性。

“橄榄油中的油酸、酚类化合物和生育酚可以增强生物降解作用，”Başyiğit 说。 “酚类化合物可以通过增加微生物的酶促反应来促进降解。”

橄榄油基油膜是利用超声波乳化技术将蛋白质和脂质结合在一起而制成的。该工艺利用高频声波来制造和稳定乳液，即两种不相混合的液体的混合物。

生产始于油凝胶的制备，油凝胶中含有大豆蛋白水解物、明胶、特级初榨橄榄油、硬脂酸和卵磷脂。

将蛋白质和脂质相以一比一的比例混合，并进行高功率超声处理，即通过高频声波（超声波）搅动流体中的颗粒。

这一过程提高了乳液的稳定性和均匀性。一旦油凝胶形成，它们就会与甘油结合，以提高柔韧性。

经过超声波脱气过程消除气泡后，将混合物在室温下干燥 24 小时。

由此产生的油膜厚度在 0.18 到 0.25 毫米之间，具有防水和低透气性的功效，这意味着氧气、二氧化碳或水蒸气无法轻易穿过这层屏障。

该方法确定了实现最佳柔韧性、强度和阻隔性所需的超声波功率，并在新鲜切好的菠萝上成功进行了测试。

““在含有亲水和疏水结构的薄膜中，超声波乳化是一种通过促进均匀性来改善薄膜质量的重要技术，”Başyiğit 解释说。 “它可以防止相分离，并能够创建机械强度高且功能齐全的薄膜，并在长时间内保持稳定性。”

研究人员警告说，需要更多的投资和研究来支持油膜的进一步开发，并将其转变为传统塑料薄膜的商业上可行的替代品。

研究人员补充说，仍有重大挑战需要解决。

油膜比目前的行业标准更容易撕裂，而且在机械强度和柔韧性方面还无法与之匹敌。目前，这些新薄膜也不适用于真空包装。

“尽管塑料的大规模生产已经很成熟并且成本仍然很低，但油膜尚未实现规模经济，”Başyiğit说。 “从长远来看，如果克服了这些挑战，油膜可以成为一种环保的替代品。”

研究人员的下一步是扩大其在食品包装中的使用并探索其他可能的应用。

“从长远来看，将油膜融入生物医学应用也是可能的，”Başyiğit说。 “在这种情况下，它们可能用于药物输送系统和伤口敷料等应用。”

“然而，必须进行研究来提高油膜的热性能和机械性能，以匹配石油衍生薄膜的性能，”他总结道。