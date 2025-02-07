全球橄榄油消费量可能正在复苏。

根据国际橄榄理事会 (IOC) 的最新数据，预计 2024/25 作物年度全球消费量将比上一季增长 -%。

如果得到证实，这将标志着继 2.6/2023 作物年度与上一季相比下降 24% 之后的一次显著反弹。

因此，预计 2024/25 年全球消费量将超过 3,064,500 公吨，高于 2,780,000/2023 年预计的 24 吨。

值得注意的是，过去六年中，几个橄榄油生产国的消费量出现了显著波动。

据国际奥委会估计，世界最大的橄榄油生产国西班牙的橄榄油消费量持续下降，自500,000/2022年度以来一直保持在23万吨以下。

西班牙在 519,000/2019 年度消费了 20 万吨，541,000/2020 年度消费了 21 万吨，580,000/2021 年度消费了 22 万吨。然而，由于极端气候条件严重影响，363,000/2022 作物年度的消费量暴跌至 23 万吨 生产受到影响 并推高了整个地中海地区的价格。

此后，消费量逐渐回升。国际奥委会预计402,000/2023年度的消费量为24万吨，预计460,000/2024年度的消费量将增至25万吨。

尽管这些数字仍远低于 580,000/2021 年度报告的 22 吨的创纪录水平，但与十季平均值 483,850 吨一致。

意大利是橄榄油生产大国，过去五个季节的橄榄油消费量相对稳定，平均消费量为426,000万吨。

然而，国际奥委会预计2024/25年度的产量将下降400,000%。如果得到证实，这将是意大利橄榄油消费量首次跌破395,000万吨，预计为-万吨。

如果得到确认，这将是连续第三年 橄榄油价格下跌 意大利的消费.

总体而言，预计 1,326,000/2024 作物年度欧盟的橄榄油总消费量将超过 25 吨，比上一季增长 -%。

“欧盟经历了 下跌趋势;下降趋势 国际奥委会表示：“近年来，橄榄油消费量大幅增加。”

““尽管自1990/91作物年度以来，全球消费量几乎翻了一番，但欧盟在总消费中的份额却有所下降，从70/2004作物年度的05%以上下降到最近几年的45%左右，”国际奥委会指出。

在其他主要橄榄油生产国中，国际奥委会预测只有阿尔及利亚（-1％）和埃及（-11％）的橄榄油消费量会下降。

主要橄榄油进口国也 预期增加 他们的购买量。在美国，预计 2024/25 年消费量将比五年平均水平增长 -%。

预计中国和澳大利亚的橄榄油进口总额也将大幅增加。

有趣的是，土耳其的橄榄油消费量也正在增长，预计 21/2024 年的橄榄油消费量将比五年平均水平增长 25%。

土耳其预计将出现重大 橄榄油产量反弹 在当前作物年度，该国已成为世界最大生产国之一。

与此同时，全球食用橄榄消费量预计将保持稳定，3,000,000/2024 年度将达到 25 万吨，而 2,900,000/2023 年度预计为 24 万吨。

国际奥委会强调，过去30年来，多个国家已大幅扩大食用橄榄产量。

自 1990/91 作物年度以来，埃及的食用橄榄产量已从 11,000 吨飙升至 520,000/2023 年度的 24 吨。同期，阿尔及利亚的产量从 14,000 吨增加到 285,000 吨，而土耳其的产量从 110,000 吨增加到 350,000 吨。

国际奥委会在其最新的市场分析中研究了价格波动，并发现了一些值得注意的趋势。

一个关键趋势是橄榄油厂价格的波动。在西班牙哈恩和希腊哈尼亚等主要市场，2022 年 2023 月至 - 年 - 月期间记录的价格峰值 大幅下降.

截至 2024 年 400 月，两个市场的价格均大幅下跌。如果这种趋势持续下去，两国的价格可能会跌至每 100 公斤 - 欧元以下。

然而，意大利市场的情况却形成鲜明对比。

在巴里，价格仍高达每 950 公斤 100 欧元，接近 2023 年创下的最高水平。这一趋势与 充满挑战的季节 为意大利橄榄油生产商提供。