新书旨在教育消费者，消除误解

橄榄油入门指南 是最新加入的 傻瓜 特许经营，这是一套流行的指导和参考书系列，拥有超过 6,000 种书名，其中包括 80 种专门介绍食物和烹饪的书籍。

该书的合著者西蒙·普尔 (Simon Poole) 和艾米·里奥洛 (Amy Riolo) 长期撰写有关橄榄油的文章，他们表示现在是时候出版一本关于这一主题的通俗易懂、内容全面的资源了。

尽管《傻瓜书》的标题俏皮而又俏皮，但它将相当复杂的科学概念以一种非常易懂且尊重的方式翻译给了普通读者。 - Simon Poole，《橄榄油入门指南》合著者

Poole 是一位医生，他广泛研究 对健康的益处 橄榄油，以及屡获殊荣的厨师 Riolo，擅长 用橄榄油烹饪，此前曾合作过三部 傻瓜 关于糖尿病的书籍。

“尽管标题俏皮又调皮, 傻瓜 “以一种非常容易理解和尊重的方式向普通读者翻译相当复杂的科学概念，”Poole说。

他和里奥洛认为，这本书是 影响者 网络评论员与观众讨论橄榄油的世界和健康益处，有时传播错误信息。

“让普通观众对一些详细的科学知识有广阔的视角并为他们提供一些精彩的食谱确实非常重要，”普尔说。

“我们希望编写一本可以为每个人提供资源的书，”里奥洛补充道。

合著者对担任本书技术编辑的澳大利亚现代橄榄技术团队负责人兼科布拉姆庄园联席首席执行官莱安德罗·拉维蒂 (Leandro Ravetti) 表示感谢。

“他在橄榄油界享有盛誉，”普尔说。 “我们非常幸运能够得到他以及橄榄健康研究所其他专家的意见。”

橄榄油入门指南 涵盖的内容与橄榄油入门课程相似，共 288 页。它包括以下信息 橄榄油等级、不同的生产方法、历史和传说、健康益处、常见的误区、购买和储存橄榄油的技巧以及 40 种食谱。

《橄榄油入门指南》将于十月开始发售，目前已开放预订。

普尔和里奥洛强调，这本书将为那些对橄榄油知之甚少的消费者提供大量实用建议。

“我们用整整一章的篇幅来介绍标签、如何解读标签以及人们应该寻找什么，”里奥洛说。

例如，本章解释了收获日期的相关性以及为什么它们比到期日期或最佳食用日期更具信息量。

作者还讨论了不同类型的质量证书，包括地理标志和贸易集团管理的证书。

本章进一步讨论了有机橄榄油的含义，并定义了常见但令人困惑的前缀，例如 “光”和 “第一次冷榨”，解释称，与 “特级初榨橄榄油， “处女。'

另一章解释了不同的运输和 储藏条件 会影响橄榄油的品质，建议消费者将其存放在阴凉处。

广告

广告

为了让读者不至于错过，Poole 和 Riolo 还花了大量时间来澄清有关橄榄油的常见误解。

其中最主要的是橄榄油不能 用于油炸. “这是最重要的一点：你不能用橄榄油煎炸或烹饪；它只能生吃，”里奥洛说道，并指出橄榄油在 410 ºF (210 ºC) 的温度下煎炸都是安全的。 “我们不需要在高于 385 ºF (196 ºC) 的温度下煎炸，”她补充道。

作者在关于消除误解的部分和关于烹饪的部分中阐明了这一点。 “我们担心如果只是把它放在一个地方，人们就会错过它，”里奥洛说。

作者试图消除的另一个误解是 地中海饮食 很贵。

“举例来说，一个好的品质 特级初榨橄榄油 通常与人们一晚上喝掉一瓶葡萄酒的花费差不多，”普尔说。

“但为了获得地中海饮食所需的每日推荐量的特级初榨橄榄油，其花费还不到你一周在最喜欢的咖啡馆喝几杯咖啡的钱，”他补充道。

虽然 Poole 和 Riolo 将书的大部分篇幅用于向好奇的消费者介绍橄榄油，但没有烹饪部分，任何有关橄榄油的书都是不完整的。

“所有菜谱都使用来自各大洲的橄榄油，”普尔说。 “我们使用个别橄榄油并对其进行简要描述。当然，我们说你可以使用其他橄榄油。不过，我们喜欢突出和引用来自世界各地优质特级初榨橄榄油的例子，并感谢它们的生产商。”

普尔和里奥洛在烹饪的背景下讨论了不同的橄榄品种，强调了橄榄油世界各地种植的各种品种及其独特的感官品质。

“我们尝试从所有生产橄榄油的国家寻找重量级企业，”里奥洛说道。 “这表明橄榄油对世界的影响，而不仅限于它的发源地。”

最终，Poole 和 Riolo 希望 橄榄油入门指南，将于 10 月开始销售，目前已开放预订，对于任何对橄榄油感兴趣的人来说，它都是一个很好的切入点。

“我们正在向读者介绍如何在家中品尝；如何熟悉特级初榨橄榄油的不同口味，并识别出哪些是 lampante 油，哪些是味道好的油，”Poole 总结道。