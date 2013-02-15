橄榄油冰箱测试？ 不要指望它。

在他的日间电视节目大获成功的最新部分中，奥兹博士警告他的观众，他们被诱骗购买了假的特级初榨橄榄油（EVOO）。 他说，一些专家声称，售出的EVOO中有将近70％是伪造的，他敦促每个人都要对他和他的家人使用的橄榄油进行检查。

在测试中，Oz博士将一瓶EVOO放入冰箱。 如果在正常的冰箱温度下冻结， “那么您就可以肯定它是纯净的，”奥兹说。

但是，一些专家说，所谓的 “橄榄油真实性的“冰箱测试”是一个长期存在的神话。

Oz博士正在调查一家超市食品欺诈行为，包括假冒EVOO。 插曲 该影片于11月-日播出。他解释说，人们为 好橄榄油 它的健康益处，但是如果他们购买的油不是EVOO，那么他们就无法获得理想的健康收益。

加州大学戴维斯分校橄榄中心于2010年进行的一项研究报告称，有69％的进口油标为 特级初榨橄榄油 不符合额外处女的标准。

演出嘉宾橄榄中心主任丹·弗林告诉超过3万观众，EVOO是顶级橄榄油，因为它是天然的压榨橄榄油。 不受化学物质，溶剂或热的影响。 在里面 加州大学戴维斯分校研究，杂货店货架上贴有错误标签的样品被训练有素的品尝师描述为 “发霉的，废物的池塘，婴儿尿布……那种你不想靠近沙拉的东西，”弗林说。

国家食品保护与防御中心主任肖恩·肯尼迪（Shaun Kennedy）也在Oz博士秀上露面，并解释说，一些生产商将廉价的油（例如向日葵，榛子或工业油）用作特级初榨橄榄油，因为它们可以制成大利润。 “有人估计，假橄榄油业务与可卡因贸易一样有利可图，而且肯定容易得多。”肯尼迪说。

虽然Oz博士的节目为消费者带来了对橄榄油质量问题的必要了解，但专家们说 “冰箱测试”将无法帮助消费者最终确定他们是否购买了 真正的橄榄油。 奥兹博士告诉观众，这种方法是 “并非百分百万无一失。”

北美橄榄油协会称其为家庭测试 “几乎所有的油都会在低温下凝固，这取决于其化学成分，甚至在EVOO类别内，诸如橄榄品种和收获时间等因素也会影响凝固。

专家橄榄油品尝师Richard Gawel说家庭测试 “并非油的EVOO真实性的可靠指标。 在他的 新闻，加维尔（Gawel）解释了为什么神话可能会出现。 EVOOs主要由单不饱和脂肪制成，它们会在冰箱温度下凝结，而其他油品往往是由多不饱和脂肪制成，它们只能在低得多的温度下凝固-低于常规冰箱所能达到的温度。

加维尔说，如果EVOO是100％单不饱和，而其他油是100％多不饱和，那么冰箱测试就可以进行，但是油通常包含多种脂肪。 他以花生油为例，说花生油的单不饱和含量高，可以通过冰箱测试。

加维尔说，即使是掺有少量菜籽油的EVOO，即使不是纯EVOO，也将在冰箱中固化并通过测试。

弗林告诉 Olive Oil Times 冰箱的方法并不完全安全。 “的确，精制油在寒冷中不会凝结，但也确实有些橄榄油品种也不会凝结。” 另外，该测试不会告诉消费者EVOO是否味道不错。

执行副总裁Eryn Balch 北美橄榄油协会 说广为流传的冰箱测试神话 “说明了对可靠的橄榄油教育来源的巨大需求。”

Flynn建议Oz博士节目的观众检查橄榄油瓶上的收获日期，并购买一个表明过去15个月内收获的橄榄油，以提高获取优质橄榄油的机会。 他还建议在瓶子上寻找优质的密封件，例如 加州橄榄油委员会，证明该油已通过化学和感官标准。 Flynn指出，加州大学戴维斯分校（UC Davis）正在研究检测橄榄油欺诈行为的更好方法。

