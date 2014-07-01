国际橄榄理事会组织了一次 “ “了解橄榄油”研讨会于 30 月 - 日星期一在纽约雅各布·贾维茨会议中心举行。

对于橄榄油生产商来说，现在是充满挑战的时期。 价格低，库存高， 进口下滑 在每个主要市场中。

在这个世界上最大的市场，尽管有种种令人信服的理由美国人应该使用更多的橄榄油和更少的其他脂肪，但人均消费量多年来没有变化。

这里没有做很多事情来帮助解决这种情况，尽管有很多事情使情况变得更糟。

昨天，我参加了纽约美食展的研讨会，其中 国际橄榄理事会 浪费了另一个做重要事情的机会。

出席人数令人印象深刻，不过很难说谁是来了解世界上最重要的食物之一的，谁是早上第一件事就是被 iPad 和免费甜甜圈的抽奖活动吸引过来的。

尚·路易斯·巴约尔

国际奥委会主任让-路易斯·巴尔约尔首先警告说，仅给自己分配了45分钟的时间，他将需要迅速前进。

但 45 分钟的时间足以为橄榄油提供令人信服的案例——用讲述其丰富文化的图像来吸引我们，用最简单的术语强调其优势，并提供强有力的谈话要点，让我们这些参加者深入了解向繁忙的贸易展场内外的广大观众展示。

但是巴尔乔尔不是推销员。

在加入全球液态黄金管理机构之前，Barjol代表制糖商，在Javits中心地下室的研讨会只是关于另一种商品的灵感报告，以某种方式用法语带有音调的单调表达（我认为这是一项成就） 。

经过重新整理的演示文稿，其中包含几十张包含图表，消费统计数据和标准基准的幻灯片，听众的第一个问题是他在哪里可以找到 橄榄油马提尼酒。 完全是我的观点。

但是就像 林肯中心开球 互联网时代唯一的国际奥委会运动（您不记得看到 “添加一些生活”广告系列？ 与之一 342亿 “印象” 不知何故错过了我们所有人？）这是另一个传递有关橄榄油的可靠而直接的信息的绝佳机会。 为什么要使用它？ 如何使用它。

该活动的预算为1.7万美元（为此我们找到了一个名叫 瑞安·古德皮斯 和博客）。

当然，每个人都知道 国际奥委会破产 因为它在争取维持生命的宪章的投标过程中经历了自我反思。 但是，如果我是Barjol，这是我会做的事情（他的任期在-月结束后，应该再给他一次机会）：

我要求成员国批准橄榄油推销员（或女性）的招标。 最好是一位极具魅力的厨师，花时间了解橄榄油（你会惊讶地发现很少有厨师这样做），他将全年环游世界，为世界各地的观众提供精确、令人难忘的表演：为什么要使用橄榄油。 如何使用橄榄油。 橄榄油 世界巡游.

我遇到了厨师 几年前 在科尔多瓦，他会是一个很好的候选人。 著名的餐馆老板保罗·巴托洛塔（Paul Bartolotta）退出了自己的烹饪帝国，加入了橄榄油质量和教育运动。

巴托洛塔（Bartolotta）在 “他的直截了当的演讲和毫不废话的演讲，充斥着他来自中西部成长的轶事，在“超越额外的维尔京”会议上引人入胜。 当时我告诉他，他会做一个很好的橄榄油推销员，他说他会很感兴趣。 我很快就提到了与Barjol的讨论。

保罗·巴托洛塔

谁知道，事情可能会有所不同。

一个人。 橄榄油的负责人，不是在谈论标准，欺诈和出口趋势，而是在谈论历史和传统，简单的健康益处以及用特级初榨橄榄油制成完美的鸡蛋。

知道有人会胜任这份工作吗？