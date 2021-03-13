橄榄油生产商采用环保包装

全球品牌越来越多地选择采用环保包装来包装自己的产品。

这一趋势在橄榄油行业也很明显，生产商认为创新的包装解决方案可以减少对环境的影响并提高产品质量和消费者体验。

“Boss Strategy Global 总裁兼首席执行官 Sean Zacot 表示：“人们正转向更加环保的包装，玻璃瓶、锡罐和可回收材料取代了传统的塑料。” Olive Oil Times.

“这符合消费者对可持续产品的偏好，”他补充道。 “此外，包装设计旨在保持橄榄油的新鲜度和品质，采用深色瓶子和密封以防止光照和氧化。”

橄榄油生产商正在采取更加可持续的策略，例如推出铝罐和可回收的塑料补充容器。

在希腊，屡获殊荣的橄榄油生产商 尼奥莱 今年早些时候发起了一项环保包装运动。

这家总部位于科孚岛的公司 获得金奖 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition，推出了铝罐包装的特级初榨橄榄油。

除了可回收外，这些罐子还配备了可重复使用的 “新鲜帽”来保护橄榄油的健康成分，包括 多酚、新鲜度和风味。Neolea 表示，该容器可提供无溢出、流量控制的倾倒体验，并且可以重新密封以备将来使用。

“在 Neolea，我们正在突破可持续发展和创新的界限，”该公司 在LinkedIn上写，解释这一决定。 “这就是我们选择环保铝罐来包装特级初榨橄榄油的原因。铝可无限回收，重量轻，便于高效运输，并赋予我们的产品时尚、现代的外观。”

在地中海的另一边，突尼斯最大的橄榄油品牌Terra Delyssa计划到150,000年750月销售2025万包新的-毫升补充装橄榄油。

该品牌由 CHO集团表示，消费者可以购买可回收塑料容器来填充 Terra Delyssa 玻璃瓶和 塑料挤压瓶，减少了公司包装材料消耗96%。

CHO 集团补充道，这些容器的零售价比同等容量的瓶装产品低 10%。

虽然一些生产商已经开发出新的包装设计来解决可持续性问题，但其他生产商已经减少或停止了塑料的使用。

全球最大的橄榄油瓶装商 Deoleo 宣布了计划 2023 年将推出由再生塑料制成的全新设计的瓶子，塑料使用量将减少 -%。

意大利制片人 阿尔·皮格里奥 更进一步。三岁的孩子 公司创始人 从一开始就决定不使用塑料包装。

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橄榄油生产商的转变是消费品领域向可持续包装迈进的更广泛运动的一部分。

联合利华是希腊主要的橄榄油零售商，直到 2017盐 该业务部门在可持续包装方面取得了重大进展。

该跨国公司表示，到 2025 年，它将把原生塑料的使用量减少一半，增加消费后再生塑料的使用量，并推出新的包装形式，例如可回收的纸质冰淇淋桶。

该公司还在探索可重复使用和可再填充的包装模式，并制定针对特定国家的路线图，以收集和处理比其销售的更多的塑料包装。

许多其他消费品公司也宣布了类似的包装策略，以减少塑料的使用并吸引有环保意识的消费者，其中包括可口可乐、玛氏、雀巢和欧莱雅。

据美国环境保护署称，食品包装占该国垃圾的近50%。

相比之下，英国80%以上的家庭塑料垃圾来自食品和饮料包装。

大部分包装不可回收，最终被送往垃圾填埋场，造成微塑料污染和大量甲烷排放。

12月初，联合国塑料污染政府间谈判委员会第五次年度会议休会，未能最终达成塑料污染条约，凸显了食品行业对可持续包装解决方案的迫切需求。

虽然还有很多工作要做，但最近的研究表明 显著的营销优势 被视为一家环保企业。

咨询公司西蒙顾和合伙人 (Simon-Kucher & Partners) 2021 年的一项调查发现，71% 的受访者在过去五年中在购买行为上经历了适度或显著的变化，转向更可持续的选择。

结果，2022 年 1,000 月对西欧 - 家企业进行的另一项调查发现，三分之一的受访者在可持续营销活动上的支出高于普通营销活动。

““每个行业都在更多地谈论可持续性，”可持续商业策略师兼顾问安德鲁·温斯顿告诉 Olive Oil Times 在2023年-月的一次采访中。

他补充说，实现可持续发展目标的公司通常在其他业务领域会取得更大的成功。

““一般来说，在可持续发展管理方面做得更好的公司，在管理上做得更好。这一直是一个很好的衡量标准，”温斯顿说。