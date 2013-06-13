橄榄油质量密封？ 选择

越来越多的消费者正在了解口味和 橄榄油的健康益处 与它的质量和新鲜度密切相关，但普通购物者仍然无法确保购买一瓶符合标准的 EVOO。

购买前品尝油可能会有所帮助，但 研究表明 大多数人在口味测试中仍然选择陈旧的，腐烂的橄榄油，因为这是他们习惯的做法。 收获和 “最好的日期”可以表明新鲜度，但不能保证油没有缺陷和掺假。

另见：您需要了解的关于橄榄油的10件事

您可以做的一件事是寻找大型比赛的奖牌贴纸，例如 纽约国际橄榄油比赛，以证明今年屡获殊荣的特级初榨橄榄油。

您可能还会寻找带有以下成分的橄榄油： 原产地名称 （DOP）标签，表明它受到DOP管理区域的监视，并且必须遵守其标准并具有一定的品质。

或者，您可以寻找质量密封。

为了帮助消费者增加对混乱市场的信心，已经开发了许多质量密封程序，可以监视和认证贴有标签的橄榄油的质量。

质量密封程序以味道（感觉）测试和化学标准为后盾，并且每个都有自己的通过/不通过基准。 USDA质量监控计划是该计划的一项内容，还包括常规，未公布的便利设施访问和追溯能力审核。

化学反应可能令人困惑。 但是密封程序的目的是在没有通用标准的情况下监视各种化学和味觉参数，因此我们不必都是专家。

对美国农业部（USDA），北美橄榄油协会，加利福尼亚橄榄油委员会和新的Extra Virgin Alliance提供的计划的审查具有相似之处，但没有两个是完全相同的。

USDA质量监控计划

美国农业部（USDA）标准于2010年进行了修订，其依据是 国际橄榄理事会（IOC） 标准品，除了亚麻酸和樟脑甾醇限制剂的差异。 但是，国际奥委会此后做出了修改，包括增加对脂肪酸甲酯，乙酯和苯酚含量的测试。 “美国标准局不包括这些变更，” USDA农业市场服务处的Pamela Stanziani说，尽管她还指出标准文件可以修改。 “与行业成员合作……以反映现代商业惯例。”

2012年，美国农业部 扩展了质量监控计划 包括橄榄油。 作为该计划的一部分，USDA检查员将进行化学和味道测试，并对公司的系统和程序进行定期审核。 “他们查看混合物的每个组成部分，审核环境卫生，安全，可追溯性和原产国等方面的信息。”庞培公司质量，研究和开发副总裁Luisito Cercaci说，这是迄今为止第一家也是唯一一家获得QMP批准。 “USDA控制着整个系统，获得了更深入的知识，并且随着时间的推移变得越来越严格。”他说。

北美橄榄油协会质量认证

北美橄榄油协会（NAOOA）紧随其后 国际奥委会标准 在其测试中，包括感觉分析和一系列化学测试。 “如果您想确定真实性和质量的完整图片，则没有任何捷径。 NAOOA执行副总裁Eryn Balch说，您必须全部运行它们。

NAOOA的质量控制程序包括使用从市场上购买的，从市场购买的成员油进行常规测试。 “Balch说，它比USDA更具约束力。 两组标准之间的关键区别是亚麻酸和樟脑甾醇的不同通过等级，以及主要真实性测试的范围。 由NAOOA执行的一些真实性测试是 “次要”或 “表II是根据USDA参数进行的测试，这意味着只有在第一轮测试中的某些组件失败时，USDA才会执行它们。 Balch表示，应该有效地进行测试，以有效地监控广告。

加州橄榄油委员会

加利福尼亚橄榄委员会（COOC）测试生产商提供的油样是否具有特别的初榨质量和真实性。 尽管化学分析比USDA或NAOOA少，但COOC测试同时具有感官和化学元素。 执行董事Patricia Darragh说，COOC将在今年夏季审查其要求，并可能会添加PPP（焦脱镁叶绿素）和DAG（1至2 diagylglycerols）测试。 达拉格说 PPP和DAG ，那恭喜你， “是“用于分级油的化学评估中非常重要的工具”，并且进行测试更可行 “现在，更多的实验室已经满足了完成这些工作的要求。

特级维尔京联盟

我们推荐使用 特级维尔京联盟（EVA） 是一个新成立的非营利性贸易协会，旨在恢复市场上的消费者信任。 世界各地的生产商都可以使用EVA签约，并从货架上抽取产品样品进行测试。

EVA的标准主要基于 澳大利亚橄榄和橄榄果渣油标准 以及欧洲的商业惯例，而不是IOC标准。 “EVA的共同创始人亚历山德拉·基斯尼克·德瓦雷纳（Alexandra Kicenik Devarenne）解释说，IOC甾醇和脂肪酸的认证标准是为欧盟气候设计的，在不同气候下生长的某些高质量油可能无法通过测试。

EVA的游离脂肪酸和过氧化物限制值低于其他程序，并且需要PPP和DAG测试。 Kicenik Devarenne指出EVA的标准 “随着时间的推移，随着从市场上收集数据的发展，这一过程将不断发展。”



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