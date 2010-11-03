橄榄油的质量在最近的新闻中一直很突出，头条新闻告诉我们，我们的特级初榨橄榄油可能并不是真正的特级初榨橄榄油。

厨房橱柜上满是可疑的东西。 我们如何知道那瓶漂亮的橄榄油是否一直处于其原始状态？ 消费者要做什么？

的确，在特级初榨橄榄油的行列中有一些严重的手感混乱。 掺假，贴错标签和监管问题都是真实，复杂和非常重要的。

但是，这并不意味着橄榄油消费者在所有这些大问题都得到解决之前就没有希望。 相反，通过学习一点，消费者可以受益匪浅。

开始进行橄榄油教育的合乎逻辑的地方是品尝。 除非您可以将其与感官体验联系起来，否则，世界上所有的阅读都不会意味着什么-橄榄油的香气和味道。

专业 橄榄油品尝师 直接从您喜欢的咖啡厅里的小蓝杯中look一下油，它们看起来像是奉献的烛台。 尽管最终我们必须记住，橄榄油是食品中的一种成分，但直接品尝确实具有为您带来完全隐蔽的橄榄油味道的优势。

橄榄油品尝杯

别害怕一小口橄榄油不会对您造成伤害-一旦您习惯了这个想法，它就非常好-它将帮助您学会识别特征而不会使其他口味复杂化。

橄榄油的香气是其风味的关键部分。 欣赏它们的最好方法是将一点橄榄油（一两汤匙）倒入一个小酒杯（或官员 橄榄油品尝杯 如果你有）。

一只手将杯子杯盖起来，另一只手盖住杯子，以在加热时捕获其中的香气。 握住它，旋转它，使其加热一两分钟。 然后将鼻子伸进玻璃杯，闻一闻香气或 “橄榄油的鼻子”。

您可能会注意到鲜切草，肉桂，热带水果或其他成熟或绿色橄榄果的香气。 现在是指出这个词的好时机 “橄榄油中的“水果味”可以指植物味，即绿橄榄果，也可以指成熟的水果味。 因此，将洋蓟，草和草药视为 “水果”当您品尝橄榄油！

现在喝一口油。 别太w弱了。 如果您得不到适量的话，您将不会欣赏到所有的油质，因为它只是在您的舌尖上。 理想情况下，您希望获得整个嘴巴和舌头的印象。

(NYIOOC)

从油中吸气以哄骗其中的更多香气，然后（这很重要）闭上你的嘴并通过鼻子呼吸。 这个 “后鼻”感知将为您带来许多其他风味。 由于您的嘴巴与鼻子的后部相连，因此可以进行鼻后感觉。 现在吞下部分或全部油。

刺鼻感是一种胡椒味，在喉咙中发现，因此吞咽一些油很重要。 刺激性是橄榄油的一个积极特性。 这是一种化学刺激剂，就像辣椒的辣味一样，一旦您习惯了，它同样具有吸引力。

一旦开始陷入刺激，很难想象没有它的生活。 刺痛可能非常轻微-只是最细微的刺痛-或强度足以使您咳嗽。 橄榄油爱好者有时会指的是一种，两种或要注意的三咳油。

橄榄油除了具有果味和辛辣性外，还具有三个积极特性中的第三个苦味。 像辛辣一样，苦味也是一种获得的味道。 任何人只要从树上尝过橄榄就可以证明，苦味是新鲜橄榄中的主要味道。

实际上，为桌子腌制橄榄必须先进行苦涩的过程。 由于橄榄油是由未固化的橄榄制成的，因此会发现不同程度的苦味。 用成熟的水果制成的油几乎没有苦味，而用较绿色的水果制成的油则明显苦。

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美国的口味范围正在扩大； 我们正在用黑巧克力，苦菜色和现在的健壮橄榄油等食物探索苦味。

您可能会在口中注意到的果味特征包括坚果味，黄油味和其他成熟的风味，以及更丰富的绿色果味。 在这种鼻后感中最明显的另一个特征是酸败-我们将在另一篇文章中探讨橄榄油的常见缺陷时将探索它。 橄榄油之间的传统口感清洁剂是水，纯净或起泡的以及薄片的史密斯苹果奶。

NYIOOC 品酒师莉娜·史密斯

品尝完橄榄油原味之后，下一步就是将其与食物一起品尝。 这是橄榄油成活的地方，是菜肴中的一种味道。

葡萄酒提供了一个很好的类比：富含食物的葡萄酒可能不适合作为开胃酒。 橄榄油是一样的：有时，橄榄油本身或与面包一起看起来像辛辣和苦涩的味道，当用来盛放丰盛的豆汤时，本身就是完美的。

将橄榄油与食物配对是一个完整的讨论，但是要获得良好的学习经验，请尝试使用三种不同的橄榄油-一种精致，一种中等，一种健壮-搭配多种食品。 不错的选择是热煮土豆，新鲜的奶酪，成熟的西红柿，面包，热煮熟的白豆，沙拉青菜，时令煮熟的蔬菜，烤牛排，水煮或烤鸡； 晚餐几乎是什么。 简单地烹饪，无需添加太多调味料，但请确保手头有一些海盐。

现在，品尝浸在每种油中的相同食物块。 注意风味如何相互作用。 它是和谐的组合吗？ 形成对比？ 一种味道会淹没另一种味道还是平衡得好？

与一群朋友一起做是一件有趣的事情：您可以一起品尝并比较印象。 添加几瓶葡萄酒（红色和白色）以完成配对，然后您将自己参加一个晚宴。

