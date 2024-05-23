酚含量较高的橄榄更抗炭疽病

科尔多瓦大学橄榄遗传学研究小组的科学家发现，橄榄成熟过程中酚类物质的变化在抗性中发挥着重要作用。 炭疽病.

造成经济损失的橄榄树病害是由 炭疽菌 菌。这种真菌会导致橄榄严重腐烂，导致农作物严重损失。

受真菌污染的橄榄制成的橄榄油具有较高的酸度和感官缺陷。它通常落入 Lampante 属于不适合人类食用的类别。

“我们花了两年的时间分析了六个品种，进行了酚类化合物分析和对病原体的抗性测试，”科尔多瓦大学博士生、该研究的第一作者 Hristofor Miho 说。

“结果使我们能够观察到，酚类浓度高且含有特定酚类的品种的抗性更强，”他补充道。

研究人员选择了 Empeltre 和 Frantoio 品种，它们以对真菌的抵抗力而闻名。霍吉布兰卡（Hojiblanca）和皮库多（Picudo），以缺乏抵抗力而闻名； Barnea 和 Picual 被认为具有中等抵抗力。

橄榄是从 世界橄榄种质库 科尔多瓦在开始成熟之前，经历了三个成熟阶段：绿色、成熟和成熟。

取样以确定橄榄的酚类成分，然后使用最常见的孢子进行接种 炭疽菌 在西班牙和意大利发现的菌株。

虽然所有绿橄榄都对真菌免疫，但它们会积累非活性物质 炭疽菌 以附着胞形式感染，附着胞是一种穿透果实的器官样结构。

“这种感染在果实发育过程中保持潜伏直至成熟，导致病原体重新激活和疾病发展，”研究人员写道。 “随后，橄榄果实在成熟过程中对病原体的敏感性增加，同时总酚类化合物减少。”

研究人员还分离了七种标准酚类化合物来测试它们的抗真菌活性： 羟基酪醇, 酪醇, 橄榄苦苷、 橄榄苦甙、 油酸苷、 油橄榄 和羟基酪醇4-O-葡萄糖苷。

“油橄榄素表现出最高的抑制活性，其次是油酸素、橄榄苦苷苷元、羟基酪醇和酪醇，”研究人员写道。

橄榄苦苷、木本苷（油橄榄素的前体）及其衍生物，包括油酸苷，是抑制孢子萌发的最关键化合物。

这些化合物在所有绿色水果中占主导地位，无论品种如何，并且在主要抗性品种成熟过程中占总酚的 90% 以上。

同时，敏感品种在成熟时将橄榄苦苷、油酸素和油刺醛转化为羟基酪醇-4-O-葡萄糖苷，从而降低了炭疽病的耐受性。

“总体而言，抗性品种诱导了醛类和去甲基化形式的酚类[橄榄苦苷、油橄榄苷和油酸苷]的合成，这高度抑制了真菌孢子的萌发，”研究人员写道。 “相比之下，敏感品种在成熟过程中促进了羟基酪醇 4-O-葡萄糖苷的合成，这是一种没有抗真菌作用的化合物。”

他们进一步发现，在各个品种的所有正在发育的橄榄样品中，总酚浓度为每公斤 50,000 毫克，完全抑制了孢子萌发。

研究人员观察到，对真菌敏感的品种在成熟过程中酚类化合物含量下降了 73%，而抗性品种的酚类化合物下降了 28%。

“易感品种酚类物质的急剧减少导致抗真菌活性完全降低，”他们写道。 “有趣的是，抗性品种较少的酚类减少并没有降低孢子萌发的抑制作用。”

负责这项研究的胡安·莫拉尔表示，这项研究将帮助政策制定者和农民选择种植新品种，并告知研究人员应该杂交哪些品种以获得更具抗性的杂交品种。

“了解酚类级联[酚类化合物的变化]在不同品种中的表现将使我们能够根据科学标准更好地选择应该使用的亲本，以便下一代橄榄树能够抵抗这种疾病。”他总结道。