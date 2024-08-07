三分之一 World Olive Oil Competition 首次以有机形式参赛

首次，有机特级初榨橄榄油样品代表了占总提交量的三分之一以上 NYIOOC World Olive Oil Competition.

根据 Olive Oil Times 世界排名数据据悉，在35年全球最大的橄榄油质量评估中，2024%的特级初榨橄榄油获得了有机认证，而22年这一比例仅为2014%。

我们生产特级初榨橄榄油时始终秉承一件事：生产出品质最高的油，同时尽可能减少对环境的影响。 - Tommaso Fiore，Olio Infiore 所有者

总体而言，共有 330 种有机特级初榨橄榄油参加 2024 年比赛，其中 207 种获奖。

意大利生产商在 63 份有机产品申请中获得了 78 个奖项，位居榜首。其次是西班牙生产商（32 份申请中获得了 38 个奖项）、美国生产商（27 份申请中获得了 32 个奖项）、希腊生产商（26 份申请中获得了 38 个奖项）和克罗地亚生产商（23 份申请中获得了 25 个奖项）。

橄榄油世界的有机生产商庆祝他们的 NYIOOC 奖项，许多人认为这些荣誉是对他们辛勤工作的证明，也是对有机橄榄农和磨坊主所面临的诸多挑战的证明。

“在焦维纳佐实施有机种植并不容易，因为那里没有其他[有机生产商]，”总部位于巴里的 贝内黛特.

该公司获得了 金奖 因其中等强度的 Coratina 和 Ogliarola 单一品种而受到青睐。

Le Due Benedette 提早采摘，以获得最高品质的本土橄榄品种。（图片：Le Due Benedette）

除了获得有机认证外，橄榄还在 10 月采摘，当时橄榄还是绿色的，比该地区许多其他生产商开始采摘的时间早了数周。与意大利北部和中部不同，Stallone Desantis 表示，普利亚的橄榄收成丰富， ““没有并发症。”

“这些奖项是对 17 年辛勤工作的认可，”史泰龙·德桑蒂斯说道。 “但令人欣慰的是，这片土地又恢复了我童年时看到的茂盛野花。”

她补充说， “这些树大多已有数百年历史，并保持着令人印象深刻的巴里花瓶的形状，生产的油香气浓郁、味道鲜美。”

史泰龙·德桑蒂斯表示，获得国际奖项有助于提高她的公司销量，同样重要的是，也证明了她的有机项目及其参与者的认可。

虽然意大利南部的生产商享受了大丰收，但西班牙北部的生产商仍继续遭受持续干旱带来的毁灭性后果。

加泰罗尼亚公司联合创始人 Anna Canal 奥利·彗星，表示他们最近的收成极具挑战性，尽管最终以 银奖 该公司生产的 Arbequina 葡萄酒口感细腻。

总部位于加泰罗尼亚的 Oli Cometes 克服了持续干旱的影响，在 2024 年的有机 Arbequina 大赛上荣获银奖 NYIOOC.（图片：Oli Cometes）

““上次收获期间，与前几年的收获相比，我们遇到了一些困难，”卡纳尔说。 “由于遭受极端干旱，2023 年的收成是我们地区 40 年来最差的一次。”

““我们的橄榄园是旱地，只能获得雨水，雨水很少甚至没有。我们没有灌溉系统，”她补充道。 “缺少雨水导致橄榄树产出的橄榄减少，从而产出的油也减少。”

缺少雨水也使得用拖拉机振动器从树枝上摘下橄榄变得更加困难，卡纳尔说这减慢了收获速度，因为必须手工采摘橄榄。

Oli Cometes 的生产商采用生物动力农业，这比有机农业实践更进了一步。（图片：Oli Cometes）

“即便如此，我们还是能够制作出非常 高品质油，这在所获奖项中就有所体现，”她说道。

卡纳尔补充道，她非常感谢这个奖项，它证明了生产获奖品质的有机特级初榨橄榄油所需要付出的辛勤劳动，尤其是在困难的收获季节。

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十年前，她买下了这座拥有 1,700 棵 Arbequina 橄榄树的农场，并开始将其转变为有机农业。

“我们是加泰罗尼亚唯一获得生物动力认证的橄榄油生产商，”她说。 “在西班牙，我们只有 15 家公司，全球有大约 50 家生产商。这项认证很难获得，因为它的限制非常严格。”

“生物动力学一词源自希腊语 BIOS （生活）和 动力 （力量），意味着这种方法按照生命的能量运作，寻找人与地球之间正确的关系，努力确保土壤和植物的健康，”卡纳尔补充道。

虽然与有机农业非常相似， 生物动力农业 有一些细微的差别。例如，Canal 表示，禁止使用玉米喂养的奶牛的粪便，因为奶牛不能自然消化玉米，而产生的粪便中含有过多的锌。

“我们从一位农民那里得到肥料，他的牛在山上吃草，只吃草，”她说道。

卡纳尔解释说，Oli Cometes 的制作以地球和宇宙节奏为基础。 “行星的强度会影响农作物及其提取产品的质量，”她说。

“我们遵循的周期的一个例子就是月亮，”卡纳尔补充道。 “如果它可以改变潮汐，那么它也会对橄榄树产生很大的影响，因为橄榄树的 80% 是由水组成的。这就是我们在残月时种植橄榄树的原因：橄榄树的力量在于根部，我们对它的伤害较少。”

“另一方面，如果我们对叶子进行叶面施药，我们会在月亮渐盈的时候进行，因为力量在树冠中，这种施药方法更有效，”她解释说。

生物动力农业理念不仅限于橄榄园，还延伸到磨坊和包装设施。

“另一方面，我们不能使用塑料进行包装。我们只使用玻璃瓶和不含邻苯二甲酸盐的罐子进行包装，”Canal 说道。 “邻苯二甲酸酯是塑料的一种衍生物，常用于包装食品的罐头中。我们从一家国内生产商那里购买不含邻苯二甲酸酯的罐头，但成本是传统罐头的三倍。”

在地中海的另一边，世界上最大的有机橄榄油生产商共赢得了 15 个有机特级初榨橄榄油奖项。总体而言，突尼斯生产商 获得26个奖项 在2024 NYIOOC.

Tiger Kong（梯子上的人物）认为获得有机认证有助于他在柬埔寨新兴的橄榄油市场中脱颖而出。（图片：Tiger Power）

其中有 虎威该公司的产品出口到柬埔寨。 荣获两项银奖 1629 品牌下的精致 Chetoui 和 Chemlali 油。

首席执行官 Tiger Kong 表示，有机产品让他的特级初榨橄榄油从竞争对手中脱颖而出，吸引了回头客。

““获奖后，我的品牌继续在市场上大放异彩，并保持了现有和新客户的信任，”他说。

与欧洲同行一样，孔表示气候变化是北非有机种植者面临的持续挑战。他补充说，生产成本也大幅增加，产量下降也增加了树木维护成本。

与此同时，在普利亚大区， 奥利奥·英菲尔（Olio Infiore） 庆祝赢得 金奖 适用于中等强度的 Coratina。

托马索·菲奥雷庆祝他在 2024 年的首届 NYIOOC 有机 Coratina。 （照片：奥利奥·因菲奥雷）

“我们生产特级初榨橄榄油时始终秉承一件事：生产出品质最高的油，同时尽量减少对环境的影响，”托马索·菲奥雷说。 “作为 授予 NYIOOC 这是莫大的荣幸，也是莫大的满足。”

Olio Infiore 的老板补充说，在 NYIOOC 多年来致力于有机技术和对产品的热情的结果。

“为了实现这一目标，我们将传统与创新相结合，无论是在土地和植物的处理上——毕竟，我们的公司是一家有机农业企业——还是在转化过程中，”他说。 “我们认为应该帮助自然，而绝不能强迫甚至违反自然，同时我们坚信技术可以帮助创造出完美的产品。”

Fiore 认为，有机生产橄榄油可以增强风土的特性。

然而，他警告称，有机农业并不适合胆小的人，他指出，气候变化的影响，包括极端天气事件、 橄榄果蝇 以及威胁 木质小球藻 这是有机农民面临的挑战。

尽管如此，他说 Olio Infiore 在 NYIOOC 表明意大利应该提高质量标准， 可持续性 并远离批量生产市场。

“我们坚信未来是朝着有机的方向发展的。”菲奥雷说道。