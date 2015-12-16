保罗·米勒（Paul Miller）卸任澳大利亚橄榄协会主席

在担任澳大利亚橄榄协会主席14年之后，保罗·米勒（Paul Miller）辞职。 这对澳大利亚橄榄油行业来说是个大新闻，得益于米勒的许多成就，其中包括领导严格橄榄油质量标准的工作以及Extra Virgin Alliance（EVA）的共同创立。

澳大利亚边界弯曲有限公司首席执行官罗伯特·麦克加文称米勒自愿离职 “对于澳大利亚橄榄产业而言，这一刻是重要的一天，这将永远归功于Paul的成就，尤其是他坚定不移地专注于标签上的诚实和正直，并勇敢地呼吁作弊。”



保罗确实在全球范围内将澳大利亚橄榄油放在了地图上，并无私地献出了自己的一生，使整个橄榄油行业受益。 -Rob McGavin，边界弯曲

“Paul一直以关注对消费者最有益的方式来提升行业的重要性。” McGavin补充说， “从长远来看，这太清楚了，这符合种植者的最大利益。”

这些年来，米勒作为新兴且高度创新的澳大利亚橄榄油行业的领导者所取得的巨大成就已被记录下来 在这些页面中 以及以后， 澳大利亚标准 （然后敦促主要零售商尊重他们）， 广为宣传的袭击 标签错误的产品及其在 关键的行业转折点 遍及世界。

近年来，Miller的工作越来越集中于他作为加州州立大学顾问亚历山德拉·德瓦雷纳（Alexandra Devarenne）的共同创始人。 特级维尔京联盟. “EVA在实现供应链和消费者的积极变化方面正发挥着越来越重要的作用。” Olive Oil Times. “仍有很多工作要做，但我很乐观。”

长期致力于橄榄油的世界，米勒说他是 “越来越多地专注于国际工作，这一职位既需要国内关注，也需要国际视野。”

展望未来，米勒将担任AOA的董事和名誉主席，并将继续通过该协会产生影响。 担任总统职务的是彼得·奥米拉（Peter O'Meara），他是新南威尔士州猎人谷的阿迪娜葡萄园和橄榄林的所有者。 米勒形容他的前任为 “澳大利亚橄榄业的一个非常有能力，经验丰富和受人尊敬的人”。

同时，随着Miller在该行业中的作用不断发展，他认为该行业朝着正确的方向发展。 “我注意到欧洲正在对该地区，包括国际奥委会的橄榄油问题进行更大的控制，我认为这可能是一个积极的举动，具体取决于欧盟的行为。 橄榄世界正在变得越来越好，澳大利亚发挥了作用。”

显然，业内人士认为，米勒（Miller）在实现这一目标方面也发挥了重要作用。 “保罗在提升质量方面在国际上确实非常重要。”加州大学戴维斯分校橄榄中心的执行董事丹·弗林说。 “他一直富有远见和有效。”

麦加文同意了。 “保罗确实将澳大利亚橄榄油放在了全球地图上，并无私地自愿献出了自己的一生，使整个橄榄油行业受益。”