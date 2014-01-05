QvExtra总裁Soledad Serrano在西班牙科尔多瓦举行的国际初榨橄榄油国际大会上。

安达卢西亚的科尔多瓦市举办了第一届 “EVOO生产商协会QvExtra组织的“国际初榨橄榄油国际大会”。

该计划的特色是有关健康，美食，生产和销售的演讲，以及新的质量认证印章的揭幕。

参加为期两天的活动的QvExtra成员（主要来自西班牙的生产商）寻求遵守严格的准则并展示金封以证明橄榄油在其保质期内是特级初榨质量，从而在市场上与众不同。

在科尔多瓦市中心的历史悠久范围内 默塞德宫，橄榄油生产商说，他们对某些地区推广橄榄油的支离破碎，目光短浅的运动感到愤怒。 QvExtra组织者呼吁统一努力，在所有市场上推广经认证的特级初榨橄榄油。

以前曾尝试过这项雄心勃勃的工作。 两年前 类似事件 在科尔多瓦， “由“ 3E，致力于定义顶级橄榄油质量。 两次会议都为区域政客提供了照相背景，令人眼花displays乱的当地美食展示，并有说服力地组织了致力于生产初榨橄榄油的生产者。

QvExtra秘书Manuel HerediaHalcón

一些 密封程序 由世界各地的各个组织共同开发，目的是向那些因多年行业混乱，无休止的橄榄油欺诈故事和行业利益相关者的欺骗性消息而遭受轰炸的消费者提供一定的信心。

去年十月，国际橄榄理事会 受邀代表 在其橄榄油和食用橄榄咨询委员会的马德里会议上介绍其海豹计划。 委员会从QvExtra和 特级维尔京联盟 —两个程序为注重质量的生产者提供了类似的解决方案。

在科尔多瓦，国际橄榄理事会执行董事让·路易·巴约尔（Jean-Louis Barjol）提醒200名左右的与会者注意建立被广泛接受的质量标准所固有的挑战。 “您正在战斗，并且会有危机，”他说， “因此您需要提出一个非常具体的建议与生产者协会和政府联系。” 活动组织者说，国际奥委会为大会提供了财政支持。

QvExtra声称其成员每年共生产80,000吨橄榄油，在全球生产国中排名第六。 “质量不再是一个小部门，” QvExtra秘书Manuel HerediaHalcón说道，他指的是西班牙政府对过去定义和推广特级初榨橄榄油的举措相对漠不关心。

其中大部分是西班牙大型合作社Oleoestepa的生产，该公司每年派发约30,000吨石油，其首席执行官ÁlvaroOlavarríaGovantes担任QvExtra副总裁。 （Oleoestepa品牌 获得两枚金牌 在纽约国际橄榄油比赛上。）

出席会议的与会者有各种各样的演讲者：西班牙政府代表审查了最近的研究（消费者对橄榄油仍然一无所知），庆祝厨师讨论了橄榄品种的口味特征，生产者翻阅了他们农场的照片，演讲者向他们介绍了吸引观众的最新项目。 尽管程序脱节，但至少在目前，该事件使QvExtra出现在地图上。

在活动即将结束时，Heredia概述了该小组的成员资格标准和 技术基准 产品必须满足才能显示QvExtra密封-大多数消费者永远不会花时间学习的化学参数和口味标准，但是QvExtra希望通过一个不太直观的缩写来通过一个简单的金盾传达： “S‑IQE‑V”（印章国际质量特级初榨）。

与其他尝试通过质量保证计划获得吸引力的尝试不同，QvExtra具有一些竞争优势。 这是世界上领先的西班牙节目中唯一的一个节目。 它已经有了令人印象深刻的知名成员列表，例如 梅尔加雷霍, Pago Baldios圣卡洛斯, 玛西亚·艾尔·阿尔特（Masia el Altet）, 奥罗·德尔·德西尔托, 瓦尔多之家, O-Med, 奥罗·拜伦（Oro Bailen） 和 阿尔贝马拉斯德拉萨贝蒂卡; 而且它至少在某种程度上赢得了国际橄榄理事会的支持。

该计划能否成功改变市场尚待观察，但这场比赛仍在继续。 QvExtra的全球橄榄油销售额不少于12亿美元，已正式宣布其竞标价格，以方便消费者识别值得信赖的特级初榨橄榄油。