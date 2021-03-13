专家称土壤再生有助于解决水危机

近年来，频繁且 长期干旱 造成严重水资源短缺，威胁农业生产。

这是在复杂的背景下发生的 气候变化 及其影响，其中水危机起着关键作用。

土壤再生不仅有利于农业部门，而且有利于整个社区。每个农民都可以通过实施真正的农艺计划立即开始这样做。 - Matteo Mancini，Deafal 农学家

致力于恢复受影响生态系统的专家正在迅速寻找可持续水资源管理的解决方案，同时提高民众和机构的认识。

“在当前多方面的气候危机中，最紧迫的问题之一就是水资源短缺，”国家研究委员会（IBE-CNR）生物经济研究所的物理学家马西米利亚诺·帕斯奎说。

“总体而言，在地中海地区，我们观察到冬季气温升高，不仅在夏季最热的时候，而且在春季和秋季气温也非常高，”他补充道。 “在这种框架下，当我们本应在秋季和冬季拥有最多降雨量时，降水量却出现了下降。”

干旱期有时会被大量但强烈的降雨打断，大部分水都会流失。这些事件可能 造成洪水 但未能缓解旱情。

国际教育局-法国自然资源部干旱观测站指出，水资源短缺对农业产量和质量产生负面影响，并引发土壤退化和 荒漠化，影响植物的碳封存能力.

““在几个地中海地区，严重干旱的发生率有所上升，”帕斯奎说。 “这可能会影响农民的工作，并影响 生产成本 和市场趋势。”

“总的来说，水危机对环境和社会产生了重大影响，”他补充道。 “因此，有必要提高集体意识，并在实践方面实施适当的农艺实践。”

虽然每个公民都可以在实施这些迅速变革中发挥重要作用，但专家们普遍认为，应该集体采取广泛的行动来有效应对水危机。

““没有单一的解决方案，而需要采取一系列措施，考虑到全球水资源状况的严重性，这些措施应该在社区层面进行规划和实施，”马泰奥·曼奇尼说。

作为一名农学家，他负责协调非营利和非政府组织 Deafal 的技术领域，该组织通过应用农业生态学和再生农业工具为农民提供支持。

“地中海盆地是 气候变化热点“橄榄树是该地区受灾最严重、风险最高的作物之一，”他说道。 “为了生产石油，该工厂需要充足的水量，每年约 350 至 800 毫米。”

“需要注意的是，地中海等降水量有限的地区的年降雨量可能在400至800毫升之间，但存在进一步下降的风险，”曼奇尼补充道。 “因此，我们应该制定解决方案，让雨水尽可能多地保留在地下。土壤再生是短期内实现这一目标的关键。”

研究表明，健康的土壤 解决的关键 气候和水危机相互交织，因此各大国际组织都在呼吁各国政府就此问题采取行动。

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联合国估计，一立方米土壤可储存250多升水，并指出土壤是继海洋之后最大的活性炭库。

然而，如果人类活动不破坏土壤，土壤可以吸收和储存更多的水。因此，恢复土壤至关重要，因为它能快速见效，成本低廉，创造就业机会，使人们能够确保粮食安全。

覆盖作物混合，如野豌豆和红三叶草（图片：Deafal）

“土壤再生不仅有利于农业部门，而且有利于整个社区，”曼奇尼说。 “每个农民都可以通过实施真正的农艺计划立即开始做这件事。”

曼奇尼认为，通过增加土壤的有机物含量来提高土壤的有机肥力是启动再生项目的基本步骤。

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“有机物质包括来自土壤外的植物和动物成分的降解产物，如动物粪便、残茬和植物残留物、橄榄叶、树枝等，”他解释说。

“微生物分解这种物质，将其中的一小部分转化为极其有价值的物质，称为腐殖质，”曼奇尼补充道。 “文献说，20公斤腐殖质可以保留-升水。”

根据 CNR 和国家土地和灌溉水管理和保护联盟的数据，意大利大部分土壤的有机物含量为 2%，低于此水平可能会开始荒漠化。

此外，欧盟联合研究中心警告称， “欧洲土壤“高达61%”的状况不健康，存在多种类型的退化，包括有机碳的流失。

“有机物质，或者说碳，起着根本性的作用，”曼奇尼强调道。 “它充满生机，因为其中含有真菌、细菌、放线菌等生物；它保留了负责化学肥力的矿物元素，即植物的食物；它还容纳水分。文献称，有机物质增加 300,000% 就足以使一公顷土地容纳 - 万升水。”

增加农场有机质的方法有很多种。曼奇尼建议其中一种方法就是尽量减少耕作。

“耕作会氧化碳，从而增加土壤呼吸量，”曼奇尼说。 “呼吸是将二氧化碳从土壤释放到大气中的自然过程。”

“然而，氧化加剧会导致碳损失加剧，从而从长远来看会影响肥力，”他补充道。 “减少果园的耕作有助于保持并逐步增加其有机碳含量。”

曼奇尼观察到，在一些地区，农民很容易对没有草的橄榄园进行深耕，以避免橄榄树根部和杂草根部争夺水分。

“我们必须考虑到有机物质在土壤学中称为表层土壤的积累 “哦地平线， “O' 代表 ““有机，”他说。 “尽管可能会发生竞争，但如果没有草皮覆盖，草皮就会暴露在空气、光、风和水中，容易退化。”

“因此，为了在保持保护的同时避免竞争，可以采用条带耕作，即在土地上开辟出狭窄的条带，对于橄榄树来说，甚至可以交替种植，但需要轻耕，”曼奇尼补充道。

据曼奇尼介绍，增加有机物的另一种方法是让自生植物生长或种植覆盖作物。

不同的物种和科属都可用于固氮，其中最常见的是豆科植物，这是橄榄树和禾本科植物最基本的元素之一。选择最合适的类型后，可以根据需要与其他作物轮作。

““必须妥善管理这些作物才能取得最佳效果，”曼奇尼说。 “研究发现，许多农民采用的方法是砍伐覆盖作物并犁入地面，这是没有用的，因为植物生长过程中积累的有机物质一旦进入土壤就会矿化并立即流失。”

“在过去的十年里，Deafal 和其他组织推广了一种有助于保留更多水分和碳的不同技术，”他补充道。 “该方法包括使用滚筒压平覆盖作物，使其慢慢死亡和脱水，起到天然覆盖物的作用。”

曼奇尼补充说，施肥是将有机物从外部引入地块的另一种方法。

“过去，农民使用动物粪便，这仍然是一个很好的选择，”曼奇尼说。 “如今，我们还可以使用堆肥，堆肥数量庞大，而且可以自行生产和消化。”

““在最近开发的产品中，生物炭是一种非常稳定的碳形式，可以增强土壤结构，”他补充道。 “如果使用得当，所有这些产品都有助于显著改善土壤健康。”

随着 IESS 项目、Deafal 和 CNR-IBE 正在评估在橄榄园放牧产蛋母鸡的积极影响。

牛、羊等反刍动物和家禽都对果园很有帮助，它们的粪便对土壤健康有很大贡献。

本研究在研究草地状况及承载力的基础上，组织合理的放牧计划，以最大限度地发挥该农业生态实践的积极效应。

“需要考虑的一个重要阶段是规划一个新的果园，”曼奇尼说。 “应用关键线设计可以成为减轻干旱和侵蚀的有效策略。”

橄榄园采用主线设计，一排排年轻的橄榄树与园艺作物交错排列。（图片：Deafal）

Deafal 和 CNR-IBE 研究过 这种水力农业系统的好处。它利用缓坡的重力来减缓水流，并将其从侵蚀风险较高的地区分散到水持久性较低的地区。

在进行地形勘测后，根据关键线设计种植模式，并通过适当的农艺管理拦截水流。

“许多农民和农业技术人员报告说，使用该系统后，水质和肥力得到了改善，”曼奇尼说。 “然而，只有将它们与前面提到的进一步的土壤管理实践相结合才能实现这些结果。”

“我们必须意识到这是一场复杂的危机，需要采取多种综合干预措施，结合多种学科和技能，”他补充道。 “应对这些挑战没有唯一的办法。水危机必须在各个层面加以解决，从政策制定者开始，整个生产系统都必须提高认识并组织起来，才能有效应对这一问题。”