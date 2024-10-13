南半球生产商收获艰难收成

来自三大洲七个国家的农民、磨坊主和瓶装商共赢得了 44 年南半球赛区的 2024 个奖项 NYIOOC World Olive Oil Competition.

从澳大利亚到乌拉圭，生产商度过了艰难的收成年，农民不得不应对极端天气事件和害虫。与此同时，磨坊主和瓶装商面临着轮流停电和生产成本上升的问题。

我感到兴奋和自豪......这证明南非特级初榨橄榄油是顶级的，值得尊重。 - Loyiso Manga，Ubuntu 所有者

南非处于领先地位，有 8 个生产商利用 丰收 在12个参赛项目中荣获19个奖项，创下该国历史上第二高的奖牌数。

虽然天气对创作获奖作品有很大帮助 特级初榨橄榄油，生产商面临着该国轮流停电的困境，这需要收割和碾磨团队之间的精心协调。

“品质非常好，我们能够在冬季强降雨来临之前提早收割作物，” 里奥拉哥，该款产品因中等浓度的 Frantoio、Leccino 和 Coratina 橄榄混合而荣获银奖。

“我们的橄榄油表现出更高的 多酚 但仍然保持平衡，石油产量非常好，”她补充道。 “总体而言，我们的橄榄油香气良好，口感清爽，辛辣味持久。”

首次参赛的南非选手与知名品牌一起庆祝了他们在世界大赛上取得的成功。

背后的制作人 Ubuntu该国第一个黑人拥有的橄榄油品牌， 获得银奖 达到精致的混合效果。

经历了充满挑战的一年后，Loyiso Manga 终于在世界大赛上获得了首个奖项。（图片：Ubuntu）

“我感到兴奋和自豪，我希望这能够激励所有敢于梦想的人，特别是我的非洲兄弟姐妹们，”老板洛伊索·曼加 (Loyiso Manga) 说道。 “这证明南非特级初榨橄榄油是顶级的，值得尊重。”

巴西的农民和磨坊主紧随南非之后，在 11 个参赛作品中获得 14 个奖项。

该国大部分橄榄油产量来自南部南里奥格兰德州，该州经历了 灾难性的洪涝灾害.

洪水摧毁了城市，造成数千人死亡，此前极端天气损坏了该州大部分橄榄园，导致橄榄收成创历史新低。

距离巴西不远的智利有三家生产商，共计从 11 家参赛企业中获得了 - 个奖项。与巴西类似，智利也经历了显著的 产量下降部分原因是气候因素和橄榄树的天然隔年结果倾向。

“我们非常高兴和荣幸获得这个奖项，”首席执行官 Fernando Carrasco Spano 表示。 奥利沃斯·鲁塔·德尔·索尔，荣获两项大奖。 “多年来[赢得 NYIOOC] 让我们能够向消费者传达我们品质随着时间的推移而不断巩固。”

在太平洋的另一边，澳大利亚的制片人从 12 个参赛作品中获得了 - 个奖项。该国经历了 轻微但预料之中 产量下降，大雨给收成带来困难。

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“采收量普遍低于往年，但考虑到春雨的影响，这并不意外，”Stephen 和 Sui Tham 说道，他们是 尚克角橄榄庄园.

尽管面临逆境，维多利亚州的农民仍然获得了高质量的收成，分别凭借中号 Coratina 苹果和中号 Picual 苹果获得金奖和银奖。

Agroland 凭借其 Colina de Garzón 品牌再次荣获两项大奖。（图片：Agroland）

在南美洲，来自阿根廷、秘鲁和乌拉圭的葡萄酒生产商和瓶装商庆祝了他们在本应充满挑战的收成中获得奖项的成果。

来自阿根廷门多萨的两家生产商分别获得了金奖。与此同时，乌拉圭的两家 最大的橄榄油生产国 在该国经历了戏剧性的 产量下降.

最后，秘鲁的一家进口商和生产商获得了银奖，生产出了该国自2014年以来在世界大赛中首次获奖的特级初榨橄榄油。

“获得 NYOOC 银奖是一项巨大的荣誉，它证明了我们在制作的每个阶段所付出的努力和奉献精神，”生产商销售和质量保证专家主管 Lourdes González 表示。 瓦莱苏尔，这是因中号克里奥尔拉 (Criolla) 而获奖的。

“这证明我们走在正确的道路上，致力于追求卓越并提供符合最高质量标准的产品，”她补充道。 “但从根本上来说，这个奖项激励我们继续进步，并与全世界更多的人分享我们对橄榄油的热情。”

冈萨雷斯表示，除了获得认可之外，她还希望该奖项能帮助公司找到新的出口机会，包括在美国。

“我们相信这个奖项将凸显和支持我们的 TIQSI 优质特级初榨橄榄油的品质，”她说。 “我们还希望它能够增强现有客户的信任，并吸引对高端橄榄油感兴趣的新消费者。”