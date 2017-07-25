多梅尼卡·菲奥雷（Domenica Fiore）的塞萨尔·比安基尼（Cesare Bianchini）从桑迪·珀奇（Sanses Perch）出发，力求更高

多梅尼卡菲奥雷果园位于俯瞰奥尔维耶托市的缓坡上。 多年以来，这种良好的曝光率可能是导致创造出特级初榨橄榄油的因素之一，如今，这些橄榄油来自10,000至25岁之间的70棵Leccino，Moraiolo，Frantoio和Canino树。



必须尊重环境-这种位置和这些特征为我们提供了对橄榄树进行更加尊重的管理的理想条件。 -多米尼卡·菲奥雷（Cesare Bianchini），多米尼卡·菲奥雷（Domenica Fiore）

“我们的产品是精心和奉献的结果，但自然也对质量起着根本性的作用。”熟练的生产商Cesare Bianchini说：“ 2017 NYIOOC.

另见：2017年最佳橄榄油

Domenica Fiore 的故事始于 2000 年左右，当时他与 Kim Galavan 一起在奥维多管理一些橄榄树。 为了超越产量和数量的最低目标，他开始加深对品种的不同态度，研究决定最终结果的所有因素。 他参加了培训并成为一名熟练的品酒师。

同时，加拉万（Galavan）向加拿大商人介绍了比安基尼（Bianchini） 弗兰克·古斯特拉，他每年都会将奥维多（Orvieto）油作为圣诞节礼物送给他的朋友。

有一天，朱斯特拉（Giustra）为加拿大流行的厨师们提供了盲品品尝。 比安基尼（Bianchini）的石油被评为最佳，从那一刻起，他们就开始谈论建立高品质和大批量的合作伙伴关系，团队考虑购买新的农田。

2010年，Domenica Fiore正式开始拥有-个橄榄树丛。

“我们的基本理念是，我们应该制作最好的特级初榨橄榄油，我知道我们可以做得很好，但我对此表示怀疑。”比安基尼说。他透露了他的疑虑，在他们于2013年参加第一版橄榄油时就消失了。 NYIOOC 并凭借Olio Reserva获得了同类最佳的奖项。

切萨雷·比安基尼（Cesare Bianchini）

“这不仅是一个极大的满足感，而且是一个真正的转折点。”比安基尼说，他试图解释那些日子的兴奋。

然后，在2014年 NYIOOC 他们获得了Olio Reserva和Olio Novello的两个金奖，以及Olio Monaco的同类最佳。 “我当时知道我们的质量是确定的。”他毫不掩饰地肯定。

在2016年又一个精彩的赛季获得三枚金牌后，Domenica Fiore获得了 惊人的成功 在2017 NYIOOC，分别获得Olio Classico，Olio Novello，Olio Monaco和Olio Veritas四个金奖，以及Olio Reserva的最佳同类产品。

我们驶过农场，那里的橄榄树与葡萄园和高大的树木交替出现。 橡树，圣栎，栗子和其他地中海树木和植物营造了理想的小气候，并成为附近农民进行任何处理的天然屏障。

我们走到山上，到达海拔近500米（1,640英尺）的地方，由于薄薄的高岭土，可以欣赏到美景和橄榄树的特殊外观。 最近喷洒了它，以帮助限制橄榄蝇的攻击并减缓阳光照射。

在橄榄树中漫步时，会感觉到根植在海滩中。 土壤质地细腻，呈沙质，由浅黄白色粉末组成，像干燥的沙子一样给鞋子上粉尘。 但最令人惊讶的是，地面上异常地撒有贝壳碎片。

那一刻，我了解了多梅尼卡·菲奥雷（Domenica Fiore）酒瓶标签上图案的原因-橄榄树源自由这些海洋生物组成的地面。

曾经，这里曾经是海边。 当比安基尼弯腰向我展示可能始于上新世的特殊碎片时，我们注意到有一些东西从地面伸出来。 我们仔细地将其挖出，发现了完整且保存完好的约15厘米（6英寸）的化石双壳贝类软体动物。

在多梅尼卡菲奥雷农场发现的双壳类化石

与这位见证者面对面的起源和呼吸数百万年前居住在这些陆地上的海岸的海洋气息非凡，现在这些陆地现在离大海有几英里远。 现在，无数的化石碎片和矿物构成并丰富了这片沙土和排水良好的土壤。

“必须尊重环境-这种立场和这些特征为我们提供了对我们的橄榄树进行更加尊重的管理的理想条件。” Bianchini说。 “我们进行有机管理，重复利用修剪的残骸以及碾磨副产品以使地面肥沃，从而形成一个良性的封闭循环。”

“保持极高的品质需要高成本，但会给人很大的满意度。 “我亲自照顾这方面，并尝试多年来在特级初榨橄榄油的感官方面保持平衡，”他指出。

从多梅尼卡菲奥雷农场观看奥尔维耶托

立即将提取的油储存起来并用氮气进行调理。 他们采用了由佛罗伦萨大学合作开发的特殊不锈钢瓶 马克·穆格利。 它可以提供最佳的保存效果，完全避免氧化，现在已成为其独特的形象。 另外，所有的瓶子都由公司的农民切萨雷·比安基尼（Cesare Bianchini）编号并签名。

当我们下山时，我们停在一栋正在建造的漂亮建筑内，该建筑将在一个月内建成一个新工厂。

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“多梅尼卡·菲奥雷（Domenica Fiore）的出生是三个朋友的故事，后来成为充满激情和品质的故事。”在温哥华通电话的金·加拉万（Kim Galavan）说。

“我迫不及待地想看到新工厂的工作，”她说，并补充说她将及时赶到这里进行收获。 “我对多梅尼卡·菲奥雷（Domenica Fiore）的热情和承诺是，我们每年都在不懈努力的情况下，仅凭自己的辛勤工作来创造出最好的产品。”她说。

“收获是我们一年中最喜欢的时间。 没有什么比第一次提取橄榄油时更令人兴奋的了。 它以艳丽的绿色翡翠色出现，而每个人都在注视着涌现出的新产品，等着品尝一年辛苦而又充满激情的成果。”

背后的名字 多梅尼卡·菲奥雷（Domenica Fiore） 是Frank Giustra的母亲。 她是来自卡拉布里亚的意大利人，而且非常自豪。

