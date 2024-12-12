橄榄油侍酒师计划重返伦敦

知名专家将带领参与者踏上橄榄油世界之旅 Olive Oil Times Education Lab的侍酒师证书课程，返回伦敦。

该课程将于 20 月 24 日至 - 日在位于伦敦大学校园附近的布卢姆斯伯里的国际教育交流委员会 (CIEE) 举行。

为期五天的课程包括 橄榄油感官评估、生产和研磨、健康和营养、烹饪应用、农业最佳实践、质量保证和先进的品尝技术。

节目总监， Curtis Cord说，学生们期待着无与伦比的教育体验，旨在加深对橄榄油质量和欣赏的理解。 科德与已故创始人多萝西·坎·汉密尔顿 (Dorothy Cann Hamilton) 共同开发了该程序。 International Culinary Center.

虽然学生们 侍酒师计划 Cord 表示，该项目面向所有关注食品安全的专业人士，包括生产商、营销人员、进口商、商人、食品采购员、质量控制经理、厨师、记者和律师。 橄榄油质量。 该课程没有先决条件。

教育实验室照片

近 500 人完成了这项备受赞誉的课程，加入了日益壮大的国际专家和教育者网络。许多人继续发起教育计划、撰写书籍、提供咨询服务并制定计划，以增进人们对橄榄油质量、文化和使用相关问题的了解。

伦敦项目的报名现已开放 Olive Oil Times Education Lab 网站。