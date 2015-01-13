在牛奶和蜂蜜之地，苦味和辛辣味EVOO

并非只有美国人不喜欢高品质的特级初榨橄榄油的苦味。 苏黎世著名的商品交易会Gourmesse的参观者对140个样品进行了评估，他们更喜欢具有辛辣，果味和甜味的EVOO，而不是更辛辣和苦涩的EVOO。

研究， 报道 在《粮食与农业科学杂志》上，研究了博览会参观者对EVOO的总体偏好。 百分之八十的参与者来自瑞士； 可以肯定，这里是黄油之乡的深处，但地中海饮食的立足点却很小。

140份EVOO样品经过测试以接受消费者的接受程度，他们参加了 苏黎世国际橄榄油奖。 这些样本中，有一半以上（准确地说是74份）来自意大利，而43份来自西班牙，其余的来自希腊，葡萄牙和土耳其。

我们推荐使用 瑞士橄榄油小组 进行了样品的感官分析，就风味和感官质量而言，分别为7％，良品58％和良品45％。 总体而言，专家小组成员将所有EVOO归类为高质量且没有任何缺陷。

博览会上的消费者被认为比一般食品更了解美食，他们使用九点享乐量表对EVOO样本进行了评估，以表明他们的喜好。

令人惊讶的是，消费者只喜欢所有评估样品中的19％，这与瑞士橄榄油专家组对EVOO质量的期望和解释存在明显差异。

来宾，男性占51％，女性占49％，对成熟，果味和甜味的EVOO有明显的偏爱，不喜欢高质量样品的苦，辛辣和绿色果味。

酚类化合物负责特级初榨橄榄油的苦味和辛辣。 它们也是与 对健康的益处 与食用橄榄油有关。

作者得出的结论是，消费者不熟悉具有苦辣味的优质特级初榨橄榄油的积极感官特性和相关的健康益处。

美国的消费者 也有厌恶感 加州大学戴维斯分校（UC Davis）的一项研究显示，高品质初榨橄榄油的苦味和辛辣味令人难忘。