进口商称纽约时报件为“诽谤性”，穆勒为“沮丧”

另见：纽约时报橄榄油欺诈信息图表时间表

美国橄榄油进口商贸易组织猛烈抨击《纽约时报》 “诽谤和不准确”一文中提到了意大利的橄榄油掺假。 和 额外处女 作家汤姆·穆勒（Tom Mueller）说，他当时 “令人沮丧”他被引用为该文章的来源。



我对内容，事实检查等没有任何投入。我希望有。 -汤姆·穆勒

在给《纽约时报》公共编辑的信中，北美橄榄油协会常务副主席Eryn Balch写道： “我对有关意大利橄榄油掺假的诽谤性文章感到震惊。 这件作品充斥着虚假陈述，好像它们是事实一样。”

“随着基于事实的新闻与轶事故事之间的界线越来越被在线媒体所模糊，读者需要能够依靠《纽约时报》这样的可靠机构来将两者分开。” Balch写道。 “通过不审查本文所做的事实陈述，您值得信赖的品牌已成为自助服务营销人员的出路。”

汤姆穆勒

纽约时报提供了一个 幻灯片 标题 “Extra Virgin Suicide”，展示了 15 张卡片，展示了意大利橄榄油行业大规模掺假的过程。 该专题由《纽约时报》插画家尼古拉斯·布莱奇曼于周六发表，并引用穆勒作为其唯一来源。

贝克曼是《纽约时报书评》的艺术总监。 他不是《泰晤士报》记者。

穆勒在一封电子邮件中说，他 “对《泰晤士报》一无所知 “令人沮丧”他的名字被附上。 “作者和我通过电话简短交谈，我们交换了一封电子邮件，在这两封电子邮件中，我向他提供了有关橄榄油行业的一般信息，并向他指出了更多信息的方向。

但是，穆勒在文章发表后不久在一条推文中祝贺布莱奇曼：

到目前为止，这篇文章已在世界各地分享，并被无数在线出版物转载。 周日，《纽约时报》网站将其列为通过电子邮件发送最多的文章中的第三位。

尼古拉斯·布莱奇曼

我们推荐使用 图形，《纽约时报》称之为 “尽管无法让读者发表评论，但其中包含的几项声明让行业专家对其不准确之处感到震惊，并引发了另一场关于这个行业至少与欺诈一样充斥着错误信息的争论。

该系列中的一张卡片说： “在美国销售的橄榄油中大约有 69% 是经过篡改的。” 它大概指的是 2010加州大学戴维斯分校研究 在加利福尼亚的三个超级市场中发现了十个标有特级初榨的进口品牌的样本（不完全是国家样本）， 不合格 -不是说他们是故意的 “篡改的。”

另一个例证暗示，意大利警察完全依靠感官测试，将化学分析视为 “容易伪造。” “意大利的许多“生产商”及其精炼厂 “据《泰晤士报》称，“定期搜查”，但仍能够避免被起诉 “与有影响力的政治人物的联系” —刻板印象的专家呼吁夸大其词，失去联系。

贝克曼似乎因这篇文章而受到了一些批评，他在推特上表示，他收到了意大利化学家的来信，同时提醒读者， “我只是一个插画家。”

在 较早的推文，Blechman感谢Mueller和其他三位插画家对项目的帮助。

纽约时报未回应置评请求。

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